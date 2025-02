José Manuel Molino: "No hay una inversión adecuada a la dimensión de lo que tenemos con la figura de Lorca"

El alcalde de Fuente Vaqueros, José Manuel Molino, es el decimocuarto protagonista del serial de entrevistas del proyecto editorial ‘Nuevos líderes para nuevos territorios’ en el que se tratan las nuevas necesidades, retos y oportunidades de la provincia de Granada dando voz a los protagonistas de cada municipio. El regidor del municipio en el que nació el poeta Federico García Lorca ha lamentado que no cuenten con “el apoyo necesario” para los nuevos proyectos sobre su figura y así “no podrán salir adelante”. Para José Manuel Molino, “potenciar la figura de Federico García Lorca en los municipios lorquianos va en beneficio de la provincia en su conjunto” y entiende que estos “deben ser escuchados”. El alcalde de Fuente Vaqueros ha destacado como un “hito” que el municipio tenga “por primera vez un proyecto turístico acorde a la dimensión de Federico García Lorca”, llamado ‘La constelación del duende’, pero ha remarcado la necesidad de contar con el apoyo suficiente por parte de la Diputación de Granada para llevarlo a cabo. También ha repasado otros proyectos importantes en un municipio “agrario, que no ha perdido la esencia de pueblo”, como son la escuela infantil o la ampliación del polígono industrial “para que todas las empresas se puedan instalar en el municipio”.

Pregunta (P). Lleva en la Alcaldía de Fuente Vaqueros algo más de siete años, desde diciembre de 2017, ¿cómo está siendo su etapa como alcalde del municipio?

Respuesta (R): Creo que bastante gratificante. Es verdad que yo entré en el Ayuntamiento también con dedicación exclusiva y Teniente de alcalde desde el año 2011. O sea, que ya son unos años. Y la verdad es que he podido experimentar que, a través del trabajo, de la implicación, se realizan proyectos importantes en tu municipio, que van mejorando los servicios públicos. Y creo que en esta etapa tenemos que seguir trabajando porque Fuente Vaqueros lo necesita. Seguir reforzando todos los proyectos tanto a nivel cultural como a nivel de público. Y bueno, es una etapa que yo creo que es de las mejores de mi vida.

P. ¿En qué diría que ha cambiado Fuente Vaqueros desde que es usted el alcalde?

R: Ha cambiado prácticamente a nivel de infraestructuras, de mejora. Creo que había un cambio abismal, no solamente parques municipales, también hemos renovado todo el acerado, prácticamente de gran parte del municipio. Estamos cambiando toda la luminaria LED para el tema de la mejora del medio ambiente y el tema de la reducción de las emisiones de CO2. Y, sobre todo, yo creo que es un hito que, por primera vez, tengamos un proyecto turístico y cultural acorde a la dimensión y la responsabilidad que tenemos en cuanto a tener como uno de nuestros vecinos más ilustres a Federico García Lorca.

“Es un hito que tengamos por primera vez un proyecto turístico acorde a la dimensión de Federico”

P. Precisamente por eso quería preguntarle. Fuente Vaqueros es, sin duda, conocido por ser el pueblo natal del poeta Federico García Lorca, ¿considera que el municipio tiene realmente el protagonismo que le corresponde por esto?

R: Yo creo que sí. Creo que el protagonismo lo tiene en el momento que nació en Fuente Vaqueros nuestro poeta. En cualquier libro de literatura o en el mundo entero siempre aparece el nombre de Federico García Lorca, el año de nacimiento y que nació en Fuente Vaqueros, por lo tanto, el protagonismo sí es verdad que está a unos niveles internacionales. Otra cuestión diferente es lo que se invierte en la figura de nuestro poeta para que se conozca, para proteger su legado, difundirlo y que ese es el trabajo que tiene el Ayuntamiento de Fuente Vaqueros. No solamente en esta protección del legado, sino también en generar un proyecto cultural para que, aparte de conocer la obra de Federico, se pueda conocer su pueblo, su patrimonio, su gente y, sobre todo, aquellos lugares que inspiraron a nuestro poeta.

P. ¿Qué proyectos tiene a corto plazo para Fuente Vaqueros?

R: En diferentes líneas, para nosotros es una prioridad seguir invirtiendo en el tema agrícola. Somos un municipio evidentemente de agricultores y de agricultoras. Hay una gran colaboración con las comunidades de regantes para, sobre todo, mejorar los caminos rurales, la infraestructura agraria y de acuerdo con ello, seguimos invirtiendo como una actividad principal de nuestro municipio. A nivel industrial, porque tenemos un polígono industrial que está justamente a unos nueve kilómetros del municipio, en uno de los mejores enclaves de la provincia, porque está en la intersección de las dos autovías, la GR43 y la A92. De hecho, en el planeamiento urbanístico de Fuente Vaqueros, que vamos a aprobar dentro de un año, espero que esté terminado, existe la ampliación de ese polígono industrial para que todas las empresas se puedan instalar en nuestro municipio.

“En el planeamiento urbanístico de Fuente Vaqueros existe la ampliación de ese polígono industrial"

Luego, a partir de aquí, seguimos trabajando, sobre todo, en reforzar todos los servicios públicos. Fuente Vaqueros prácticamente tiene una gestión directa porque entendemos que estos servicios públicos dan calidad a nuestros vecinos como, por ejemplo, la atención sociosanitaria, la ayuda a domicilio, la ley de la dependencia. Seguimos gestionando de una forma directa el tema de la jardinería, la limpieza vial. Todo esto entendemos que es fundamental para tener un pueblo amable y que se pueda vivir tranquilamente aparte del nuevo proyecto que ya lo presentamos también en Fitur a nivel turístico y cultural, como es ‘La constelación del duende’.

P. Para finales de este 2025 está previsto que esté finalizada la escuela infantil, ¿no?

R: Sí, es prácticamente el único servicio público, y creo que de los más importantes de Fuente Vaqueros de los últimos años. Era muy necesaria esta escuela infantil, que va a estar ubicada dentro del recinto del colegio público Federico García Lorca, con una inversión de 360.000 euros de Fondos Europeos, que esperemos que para diciembre de este 2025 ya esté terminada. Tiene 42 plazas disponibles concertadas con la Junta de Andalucía y es fundamental, sobre todo, para la fijación en el territorio de nuestros niños y niñas, para que se queden en Fuente Vaqueros, que ahora mismo se tienen que desplazar a diferentes municipios. Y va a ser una realidad y, de hecho, los proyectos de escuela infantil es que llevamos en torno a 20 años intentando que se haga en el municipio y, por fin, en este año será una realidad.

“La escuela infantil por fin este año va a ser una realidad”

P. ¿Qué otras necesidades cree que tiene Fuente Vaqueros y en las que tiene que trabajar como alcalde para mejorar?

R: Fuente Vaqueros consta de un patrimonio fundamental. Tenemos para un municipio de menos 5.000 habitantes una infraestructura con la que damos todo tipo de servicios. Como hemos dicho en la anterior pregunta, faltaba solamente la escuela infantil municipal. Tenemos el Teatro Federico García Lorca, tenemos un Centro de Estudios Lorquianos con parte del legado de nuestro poeta, tenemos un pabellón cubierto que costó cerca de un millón y medio de euros. Por lo tanto, tenemos un polideportivo, tenemos diferentes edificios que generan todo tipo de actividad al municipio. Ahora mismo, estamos envueltos en el tema de intentar que en todos los edificios públicos se pongan placas fotovoltaicas para la reducción del coste. También estamos regenerando ahora mismo toda la ribera en el casco urbano del río Genil con una zona de merenderos para practicar el deporte, carriles bici, zonas verdes.. También terminamos otro carril bici que tenemos para el deporte en la salida hacia Valderrubio y entendemos que, aparte de este tipo de proyectos, tenemos que seguir mejorando nuestras infraestructuras. Sobre todo, tenemos una asignatura pendiente con la remodelación al completo de todos los parques públicos infantiles. De hecho, de todos los parques que tenemos hemos recientemente remodelado dos de ellos. Y yo creo que, al final, hay que seguir apostando por esos servicios públicos.

P. Y ahora, alcalde, vamos a escuchar dos preguntas que van a hacerle dos vecinas de Fuente Vaqueros:

(Audio) Isabel Macías, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Lorquianas de Fuente Vaqueros: Mi pregunta sería sobre la falta de programación del teatro. Desde la asociación creemos que nos faltan obras de teatro ya que antes había más y nos hemos quedado prácticamente sin.

R: Pues muy buena pregunta. Antes probablemente había más actividad en el Teatro y más teatro. Venían más compañías, teníamos prácticamente una actividad cultural, pero claro, toda esta actividad cultural venía por el acuerdo con la Diputación de Granada a través de la concertación. Si se reduce la concertación y la inversión a nivel cultural, evidentemente se nota la actividad del Teatro. Nosotros somos un municipio menor de 5.000 habitantes y económicamente es que no podemos darle contenido a un Teatro como si fuese el Isabel la Católica de Granada, por las dimensiones. Entonces, necesitamos el apoyo de las diferentes administraciones que hay. Aquí, en este caso, la más cercana es la Diputación de Granada, que, de hecho, tiene también la gestión y el patrimonio de la Casa Natal de nuestro poeta y también gestiona el Centro de Estudios Lorquianos. Ahora mismo estamos viviendo una época totalmente de parálisis en cuanto a la cultura en nuestro municipio. La retirada de infraestructuras como el tema de los senderos y el puente colgante que tendríamos que tener.

"Necesitamos el apoyo de las administraciones para darle más contenido al Teatro de Fuente Vaqueros"

Y luego, aparte de todo esto, entendemos que ni siquiera por las tardes está la Casa Natal abierta para que se visite. Esto va en detrimento de que cada vez tenemos menos visitas y menos actividad cultural y turística en Fuente Vaqueros. Nosotros, desde el Ayuntamiento, tenemos una programación amplia municipal de todo tipo de eventos, pero evidentemente no podemos soportar el coste de cualquier compañía. Luego, aparte, la actividad complementaria que tenemos es cuando estas empresas de teatro vienen a taquilla y, entonces, siempre la facilidad que les damos desde el Ayuntamiento es que no tenga ningún tipo de coste. Vienen a taquilla y lo que sacan a taquilla sería el beneficio. Y, evidentemente, es un riesgo también muchas veces el venir a taquilla y no sacar los costes que tienen, incluso de desplazamiento. Por lo tanto, esa actividad cultural, para mejorarla, es con el apoyo de las diferentes administraciones. Al Ayuntamiento de Fuente Vaqueros evidentemente le gustaría tener una programación todos los fines de semana.

P. Vamos a escuchar la siguiente pregunta de otra vecina, que está también relacionada con el ámbito cultural.

(Audio) Inmaculada Pérez, miembro del grupo de teatro Valquirias de la Vega: ¿Qué proyectos culturales se prevén próximamente en relación con nuestro poeta Federico García Lorca?

R: Me alegro de las dos preguntas porque fíjese la importancia y la influencia que tiene el ámbito de la cultura en Fuente Vaqueros, la influencia que tiene nuestro poeta Federico García Lorca porque, precisamente, dos representantes de dos asociaciones preguntan por cultura. En este caso, ellas pertenecen a las Valquirias de la Vega, que es un proyecto que se lleva realizando ya varios años y en el cual hacen las visitas teatralizadas en la Casa natal de Federico como una actividad complementaria y propia del Ayuntamiento con el acuerdo de ellas. También tenemos diferentes actividades y proyectos como la caracterización para vestirse, la entrada del teatro con los trajes de La barraca o diferentes rutas por la Vega de inspiración lorquiana. Tenemos bancos y facilitamos también la lectura de poesía en la Vega. También tenemos una ruta gastronómica de nuestras tapas, de nuestros bares, con los propios productos de la Vega. Tenemos en diferentes sitios códigos QR en todo el patrimonio de Fuerte Vaqueros, en el monumento a Federico, en la iglesia parroquial, en el Centro de Estudios, donde a través del proyecto ‘El cauce de la memoria’ nuestros mayores cuentan su propia historia en ese lugar para que aquellos visitantes puedan entender el sitio donde se encuentran y la importancia que tiene para los vecinos de Fuente Vaqueros.

"Tenemos que seguir ampliando las actividades con el nuevo proyecto 'La constelación del duende'"

Ahora, recientemente, hemos reactivado y creamos otra nueva visita al Palacio de la Casa Real, que comenzó este domingo. Todas estas actividades tenemos que seguir ampliándolas y generando nuevas actividades en lo que se llama el nuevo proyecto turístico ‘La constelación del duende’. Ya no es que seamos el epicentro del universo Lorca, sino que esto ya va mucho más allá por la constelación. Para todo este tipo de actividades, evidentemente, necesitamos una financiación y cuando uno toca en las puertas diferentes, tanto de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía o Cultura de la Diputación, nos encontramos que prácticamente no financian parte de estos proyectos. Hay proyectos interesantes como una ‘Sky Room’, hay proyectos como salas inmersivas dedicadas a la figura de Federico García Lorca. Todo esto tiene un importe económico, una inversión, que si no contamos con el apoyo, evidentemente no podrán salir adelante.

“Potenciar la figura de Lorca en los municipios lorquianos es en beneficio de la provincia en su conjunto”

Con los proyectos culturales entiendo que debemos sentarnos las diferentes administraciones para remar juntos. ¿Por qué? Pues porque la Casa natal de Federico tiene unas visitas en torno a 12.000 – 14.000 visitas, cuando de cualquier otra persona conocida de este país que tenga una casa natal y que no tenga la dimensión de Federico estamos hablando de 100.000 a 200.000 visitas. ¿Al final por qué ocurre esto? Pues porque no hay una inversión adecuada a la dimensión de lo que tenemos. Y precisamente queremos estar en este empuje ahora de la Capitalidad Cultural de Granada. El Centro Lorca todavía está inactivo por falta de financiación y la Huerta San Vicente, las casas de Valderrubio y algunos lugares como la Fuente de la Teja o Cortijo de Daimuz de Pinos Puente. Entendemos que los municipios lorquianos tenemos que ser escuchados. Tenemos proyectos, tenemos ideas, para seguir dándole difusión porque, al final, ya no es un beneficio solamente para Fuente Vaqueros. Creo que potenciar la figura de Lorca en los municipios lorquianos es en beneficio de la provincia en su conjunto.

“Queremos estar en este empuje ahora de la Capitalidad Cultural de Granada”

P. Además del vínculo con la obra de Lorca, Fuente Vaqueros ofrece también una gran variedad de rutas por la naturaleza por su entorno, ¿cuáles destacaría?

R: Todo nuestro término municipal, los 16 kilómetros cuadrados que tenemos de extensión, es prácticamente vega. Tú paseas por esa Vega y entiendo que Federico se enamorara, ¿no? Donde escuchas el agua por las acequias, escuchas los pájaros. Esa cantidad de choperas que hay, sobre todo, en la primavera y en el verano con ese verde que prácticamente cierra los caminos. La Ruta del Agua creo que es muy importante porque pasa por todo el corazón. De hecho, en esa propia ruta hay zonas verdes, zonas de estancia. Algunas de ellas llegan también a otra parte importante y de las más antigua del patrimonio como es el anejo de la Paz. La propia Iglesia de la Paz es de las construcciones más antiguas, incluso antes que el municipio.

"La Ruta del Agua es muy importante porque pasa por todo el corazón de la Vega"

Esta ruta para conocer y sentir lo que Federico sintió creo que sería fundamental porque, al final, lo que nosotros proponemos desde el Ayuntamiento no es simplemente ver el patrimonio o la Casa natal. Nosotros proponemos un turismo cultural pero más de experiencia, de emociones, de sentir algo diferente cuando se visita, que es lo que pretendemos con este tipo de proyectos.

P. Recientemente lamentó que Fuente Vaqueros se quedara también fuera de Fondos Europeos EDIL junto a otros municipios del Área Metropolitana, ¿qué ha supuesto esto para el municipio?

R: Imagínese, con esa falta de financiación creo que entre todas las administraciones no le estamos dando el lugar que se merece a nuestro poeta, que yo creo que es mucho más reconocido y valorado fuera de nuestras fronteras que aquí en su propia Granada. Creo que tenemos esta asignatura pendiente todas las administraciones. Por lo que comenté anteriormente. Está la posibilidad de unos Fondos Europeos a los que los propios municipios lorquianos, por el tamaño que tenemos, no podemos presentar ningún proyecto y obliga a que sea la Diputación de Granada. Y la Diputación, a través del área de Fondos Europeos decide preparar numerosos proyectos en toda la provincia, pero se lo olvida precisamente del corazón de donde vivió, nació y tuvo su infancia, como fue entre Pinos Puente, Valderrubio y Fuente Vaqueros.

"Con esa falta de financiación creo que no le estamos dando el lugar que se merece a nuestro poeta"

Entonces, ¿esto qué supone? Supone que dejemos de percibir millones de euros para darle un empuje a este turismo cultural, económico, a nuestro comercio, a nuestro tejido empresarial, a poder invertir en las empresas de cultura que, al final, las empresas que se dedican a generar contenidos culturales son en las que tenemos que invertir. Lo que no se puede invertir es en pagar autobuses a escolares porque, al final, si llegan a Fuente Vaqueros y no les enseñas aparte de la Casa natal diferentes actividades y proyectos para que entiendan la obra de Lorca, entiendo que es un error.

El proyecto ‘Lorca en Fuente Vaqueros’ llevamos cerca de 15 años con él. Traemos a institutos y a alumnos para que conozcan aparte de la Casa natal, el Centro Lorquiano, una exposición. También las Valquirias de la Vega hacen una obra de teatro para que entiendan a Federico, que se introduzcan más en lo que es la obra de Federico. Y creo que este es el error que llevamos viendo durante décadas con el tema de Federico. Al final, hubo un proyecto muy interesantísimo de la anterior corporación que se llamaba el ‘Universo Lorca’ y, precisamente, lo que pretendía era unificar todos los lugares lorquianos para hacer un proyecto propio y único a través de una página web, en la que el turista que quiera conocer algo de Federico tenga los lugares concretos y los sitios concretos que visitar con turoperadores, con temas de descuentos y con los museos que tenemos. Pero esto se ha visto todo, evidentemente, paralizado. Y no es solamente eso, sino que te metes en la web de Universo Lorca y te puedes encontrar cerca de 50 sitios repartidos en toda la provincia lorquiana, lo que sorprende. Si tu difuminas todo esto, al final pierdes el producto de Lorca a nivel cultural y turístico, pierdes totalmente la fuerza. Entonces, son líneas con las cuales yo no estoy de acuerdo con este tipo de gestión.

P. Y a largo plazo, ¿qué proyectos tiene previsto que se realicen en Fuente Vaqueros?

R: Como le he comentado, tenemos que seguir nuestros proyectos, seguir mejorando la vida de nuestros vecinos. Se hace a través del refuerzo de todos los servicios públicos, para que se pueda vivir en un pueblo tranquilo, en un pueblo limpio, que lo tenga todo a la mano. Tener un Ayuntamiento que atienda a sus vecinos de una forma muy cercana, que quien quiera hablar con el alcalde no pase más de 24 horas para que se le dé una cita para atender todos sus problemas. El Ayuntamiento de Fuente Vaqueros lleva prestando servicios de todas las administraciones: se puede pasar la revista de la tarjeta de demanda de empleo, pedir una cita de la Seguridad Social.

“Queremos rehabilitar un edificio público en el anejo de la Paz para darle alguna actividad"

El proyecto más importante que tenemos, aparte del apoyo a nuestros agricultores, caminos rurales, es el de un edificio público en el anejo de la Paz que está sin terminar, y queríamos enfocarlo directamente a rehabilitarlo por completo y terminarlo para darle, por supuesto, alguna actividad relacionada con la agricultura, la cultura y también el turismo. Aparte de continuar mejorando todos nuestros parques públicos y zonas verdes que yo creo que es fundamental que si vivimos en la vega, tengamos, por supuesto, esa concienciación, respeto y mejora de todas nuestras zonas verdes.

P. Son muchos los rincones con encanto de Fuente Vaqueros y si se tuviese que quedar con uno, ¿cuál diría?

R: Es complicado, porque la verdad es que tenemos un patrimonio excepcional, pero yo creo que de las cosas que más te pueden impresionar, y ahora sobre todo que vivimos en esta época de sequía y de esta preocupación por el agua, es que todavía puedes llegar a Fuente Vaqueros y ver esos nacimientos de agua en diferentes cauces. Me quedaría con dos nacimientos: el nacimiento de las ruinas del Martinete, donde se puede ver cómo nace el agua limpia y clara, y con otra parte también de nacimiento de agua que es el Ojo de Mar, que está también en esta Ruta del Agua.

P. Y por último, ¿qué ventajas diría que tiene vivir en el municipio de Fuente Vaqueros?

R: Tiene ventajas en cuanto a las comunicaciones con Granada y las diferentes autovías. De Fuente Vaqueros a la A-92 estamos hablando que son cinco minutos, 8-9 kilómetros con una carretera Circunvalación que tiene muy buenos accesos. Otro acceso también que tiene, como bien he dicho, a través de nuestro anejo de Pedro Ruiz, la GR-43, incluso también la A-92.

“Fuente Vaqueros no ha perdido la esencia de pueblo, que es fundamental”

Vivimos en un pueblo que no ha perdido la esencia de pueblo, que es fundamental. Es un pueblo todavía agrario, no se ha visto modificado por ese urbanismo salvaje. Un pueblo tranquilo y, aparte de esto, se puede garantizar que hay unos servicios de calidad fundamentales para que se pueda vivir tranquilo. Tenemos también una oferta no solamente formativa, sino de actividades de todo tipo en Fuente Vaqueros para que sin salir de nuestro municipio se pueda disfrutar y se pueda desempeñar.