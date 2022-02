"En Granada ya hemos alcanzado las 10.000 solicitudes de la Tarjeta Joven de Transporte"

La Granada de estos días y del mañana no puede entenderse de otra forma que en clave metropolitana. En torno a la ciudad se concentran más de una treintena de municipios que, junto a la capital, rozan los 600.000 habitantes. Y eso significa que el Cinturón acoge ya a más de la mitad de la población de toda la provincia. Y con una particularidad más. A diferencia de otras conurbaciones españolas, en Granada se da un claro fenómeno de concentración frente a la dispersión de otras más grandes como por ejemplo Murcia, donde incluso localidades que dependen de su Ayuntamiento se encuentran varios kilómetros más lejos que pueblos como Albolote, Cenes o, sobre todo, Maracena y Armilla. Así, las redes de transporte no pueden entenderse en clave urbana, sino metropolitana. Y por ello el Consorcio de Transportes de Granada está en permanente actualización de estrategias, líneas y permeabilidad. Es la tarea de Jorge Saavedra, el gerente de la entidad, quien atiende a GranadaDigital desde su despacho situado en el Complejo Administrativo de Almanjáyar. Celebra la respuesta de la ciudadanía ante la Tarjeta Joven de Transporte que recientemente presentó la Junta y que, en Granada, ha tenido un éxito rotundo. Pero también aborda otros temas como la recuperación de los autobuses interurbanos, el cambio de imagen de los mismos, la extensión del Área de Prestación Conjunta del Taxi a otros municipios o detalles del futuro Plan de Movilidad Sostenible del Área Metropolitana o la ampliación del Metro. Sobre esto último avisa a navegantes: "Que la mejor opción sea con el criterio de los ingenieros y los técnicos en demanda, no el capricho ni la iluminación que nos venga al político de turno".

Pregunta. La Tarjeta Joven ha sido un éxito. En apenas cinco días, 50.000 solicitudes. ¿Hace falta potenciar el transporte público para que la gente lo coja?

Respuesta. Son 50.000 en Andalucía en el primer mes. Ha sido un éxito rotundo. Lo preveíamos porque era una demanda histórica, también en el Área Metropolitana de Granada. Desde que soy gerente, era algo que nos estaban pidiendo: un bono, una tarjeta o un título de transporte que permitiera tener un descuento adicional al que ya tiene la tarjeta del Consorcio. El impacto ha sido un éxito. En Granada, a día de hoy ya hemos alcanzado las 10.000 solicitudes de jóvenes menores de 30 los que ya se benefician del descuento del 50% sobre el total del billete sencillo. Es una cifra muy importante. Fue una medida muy acertada que el presidente Juanma Moreno anunció en el último Debate del Estado de la Comunidad y en Granada está funcionando muy bien. De hecho, somos la segunda provincia con más solicitudes, solo por detrás de Sevilla. El volumen poblacional de allí es infinitamente mayor, pero después viene Granada, por encima incluso de Málaga.

P. Y también de la Bahía de Cádiz. Llama la atención que Granada sea la cuarta área metropolitana por número de habitantes de Andalucía y, sin embargo, es la segunda en la que más solicitudes se han registrado. ¿Se explica por su amplia comunidad universitaria…?

R. Exacto…

P. ¿…o porque hay más concienciación con el transporte público?

R. Creo que se está haciendo un esfuerzo por concienciar. Sobre todo, desde 2017 con la puesta en funcionamiento del Metro hemos aumentado mucho el número de usuarios del Consorcio. Es verdad que la población joven del Área Metropolitana y Granada capital es un foco de atracción destacable por ese foco que es la Universidad de Granada. Está claro que Granada tiene un porcentaje de universitarios menores de 30 años mayor que otras áreas metropolitanas. En cualquier caso, la de Granada se sitúa siempre, en cifras globales, como la segunda de Andalucía donde más títulos, viajeros y usuarios tiene su Consorcio de Transporte después de Sevilla. Es una tendencia generalizada.

P. ¿Quizás también por lo concentrada que está y por el hecho de que esos otros 'cinturones' tienen alternativas como los trenes de Cercanías?

R. Es verdad que aquí no tenemos grandes ciudades además de Granada. Los municipios más grandes como Armilla, Maracena y Albolote están rozando los 20.000 habitantes, pero es que son muchos. Entre la capital y el Área Metropolitana estamos ya casi en los 550.000 o 600.000 habitantes y hay más ya en el Área Metropolitana que en la propia capital. La tendencia en la capital ha sido descendente en los últimos años, y en cambio en el Área Metropolitana los municipios del Cinturón no paran de crecer, y además con población joven.

P. ¿Falta concienciación sobre la importancia que tiene el transporte metropolitano también para preservar el medio ambiente?

R. Es evidente que en Granada tenemos un problema con la calidad del aire. Yo creo que ya eso ha calado. Yo soy también usuario del transporte público y creo que muchos de los que nos subimos al metro o al autobús lo hacemos también pensando en la calidad del aire y del medio ambiente. Creo que, en eso, en concienciación, se ha avanzado mucho en los últimos años, pero falta mucho por hacer y no podemos decaer nunca. Tenemos que seguir alentando campañas informativas, motivando a hacer uso del transporte público y también ponerlo fácil. No vale solo con decir en los medios de comunicación y utilizando las plataformas publicitarias que hay que coger el autobús o el metro. Hay que ofrecer un servicio de calidad. Y en eso está la Junta de Andalucía. Ofrecer un servicio puntero cada vez más eficiente para que, además de que nos concienciemos, tengamos al alcance un servicio rápido, ágil y algo muy importante en el transporte público, y es que sea fiable. Si pone que el autobús sale a las 10.10, que esté a las 10.10 y cumpla con los horarios. En eso se está avanzando poco a poco bastante tanto en el autobús como en el metro y ese es el camino. Concienciar y ofrecer un buen servicio.

P. La tarjeta forma parte de una iniciativa para recuperar viajeros en el transporte público tras la pandemia. ¿Cuántos se quedaron por el camino?

R. En el peor momento de la pandemia, cuando estábamos todos confinados, nos quedamos apenas un 5% de usuarios. Solamente operábamos con los servicios mínimos para llegar a los hospitales y a los centros absolutamente necesarios. Ahora hemos tenido un pequeño bache con la sexta ola, pero estamos alrededor del 80% de los usuarios que teníamos antes de la pandemia. Se está recuperando, haciendo un esfuerzo, pero todavía nos falta ese 20% para alcanzar las cifras que teníamos en 2019. Creemos que esta iniciativa nos va a dar un impulso. No sé cuánto tardaremos en llegar a ese 100%, pero con la Tarjeta Joven, espero y animo a los antiguos y nuevos usuarios, a que no le tengan ningún miedo al transporte público. Es seguro y, de hecho, instalamos hace unos meses purificadores de aire que eliminan virus y bacterias. Todos nuestros autobuses están preparados y tienen esos filtros que hace que sea mucho más seguro el trayecto. Riesgo cero no hay ni en el autobús ni en esta misma sala ni en ningún sitio. Pero no es un foco de riesgo.

P. Otra clave es la unificación de la imagen de los consorcios andaluces. ¿Una de las prioridades del Consorcio y de la Junta que el usuario se acostumbre a usar la tarjeta cuando salga de su Área Metropolitana, por ejemplo, si un día se desplaza a Málaga?

R. Posiblemente, el mayor valor que tiene el Consorcio de Transporte es que ofrece un título que es válido para todos los transportes que conviven en el Área Metropolitana. Un alboloteño o un maracenero puede subirse con una misma tarjeta a un 'bus amarillo' –que poco a poco irán cambiando a blancos y verdes–, en el Metro y en el urbano de Granada, en los rojos. Es el gran valor que tiene, pero como bien decías no solo vale para Granada, sino también para el urbano de Almería o el de Sevilla, los metros de Málaga y Sevilla o, incluso, como siempre ponemos de ejemplo, para el Catamarán de la Bahía de Cádiz. El que con una misma tarjeta te puedas mover por todas las áreas metropolitanas y todas las capitales andaluzas, creo que es un valor muy importante. Y lo mismo ocurre con la Tarjeta Joven blanca que ahora hemos puesto en marcha.

P. ¿El uso de la tarjeta de un territorio en otro distinto eleva el importe?

R. Las tarifas no son exactamente las mismas, pero ni siquiera en Granada tenemos la tarifa unificada porque va en función de las coronas tarifarias. E igual en las otras provincias. Depende del lugar por el que te muevas el importe es uno u otro…

P. Pero el uso de la tarjeta granadina en Málaga, por ejemplo, ¿tiene un recargo sobre el cobro local?

R. No, te cobra la tarifa que esté aprobada en Málaga. Exactamente la misma y con la misma bonificación.

P. La consejera Marifrán Carazo agradecía el otro día el esfuerzo realizado por los operadores de los buses interurbanos durante la pandemia. Son muchas empresas, ¿qué papel han jugado en ese tiempo?

R. El sector del transporte ha sido uno de los que peor lo ha pasado desde el punto de vista de rentabilidad y económico. Hay que tener en cuenta que son concesiones, así que cuando no se sube nadie al autobús el operador no cobra porque lo hace por usuario. Cuando esa demanda al 5, 10 o 15% y desde la Junta el Consorcio les obligábamos a seguir operando, lógicamente había un problema de rentabilidad y sostenibilidad económica brutal. ¿Qué hizo la Junta de Andalucía? Inyectar dinero a los operadores con unas compensaciones para que pudieran vivir. En una pandemia como la que hemos vivido, no puedes obligar a un operador a estar circulando con unos servicios del 80% cuando la demanda estaba en el 20%. ¿Quién le paga ese desfase? Independientemente de que, aunque tú le digas que baje sus servicios, el material móvil ya está comprado y lo tienen guardado en sus cocheras. Que también tienen que seguir pagando esos vehículos [hace el gesto de pagar golpeando levemente con los nudillos en la mesa]. Desde el punto de vista económico, el impacto ha sido brutal. Sin el rescate de la Junta, habrían desaparecido prácticamente todos. Luego hay otro factor, y es que es lógico que hayamos homenajeado a los sanitarios porque se han jugado la vida por nosotros, pero también es verdad que, en los peores momentos de la pandemia, al volante del autobús o a los mandos del Metro estaba también un conductor, con miedo, pero cumpliendo con su obligación. Y así, otros muchos factores, como el de la limpieza, fuerzas de seguridad.

P. Por la evolución del fenómeno demográfico actual, ¿hay algún municipio que requiera un refuerzo de buses o nuevos núcleos donde aún no han llegado?

R. La movilidad es algo vivo. Continuamente estamos haciendo cambios y refuerzos. Estar como está el Consorcio de Transportes desde hace muchos meses, al 100%, eso ya es un éxito. Y lo digo porque lo estamos viendo en otros transportes como el AVE Granada-Madrid, que ni mucho menos ha recuperado el 100% de las conexiones. Granada y el Área Metropolitana sí ha recuperado el 100% de los servicios que había antes de la pandemia. El primer objetivo era recuperar eso que se perdió antes de la pandemia, pero una vez que la situación se ha normalizado ya estamos poniendo refuerzos. El 1 de enero, por ejemplo, iniciamos un refuerzo con una inversión muy importante en Atarfe. Se reestructuró el transporte, se mejoraron frecuencias en la línea 122 y se hicieron cambios. Hace poco, en la línea 180, Cájar-Huétor Vega, hicimos cambios en el itinerario para que conecte con el Metro. O la Urbanización Los Altos de La Zubia no tenía conexión. Bueno, pues el año pasado hicimos una mejora de servicio para que una línea de autobús cubra esa urbanización. Para eso, el autobús es lo más flexible.

"Lo más importante de la ampliación sur del Metro es que hay financiación para empezarla y acabarla"

P. Respecto a la ampliación del Metro, todo el mundo tiene claro que hay que llevarla a cabo, pero donde empieza a fallar el consenso es en el cómo y el dónde. ¿Cómo recibieron, por ejemplo, la propuesta del Ayuntamiento a lo que previamente había planificado Fomento para esa ampliación?

R. Las propuestas siempre son bien recibidas. Que alguien tenga una idea o iniciativa, siempre hay que escucharla y recibirla. Lo que pudimos afearles es que llegara 24 horas antes de tener una reunión con la Consejería de Fomento y, en este caso, el alcalde con la consejera. Lo normal es que cuando se está en un proceso de estudio, ese tipo de cuestiones se hagan en una mesa, sentados y con los técnicos. En este caso es que estaba ya convocada la reunión en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y 24 horas antes se hace este anuncio. Pero esa es la anécdota. Aquí lo importante es que ya hay una ampliación clara y definida, que es la de Churriana y Las Gabias. Son dos municipios grandes con una población importante y hay consenso. Es una ampliación relativamente sencilla y está absolutamente claro que ahí queremos llegar. Todos estamos de acuerdo en que es la mejor para el Metro. Y lo más importante, para esa ampliación está el dinero. La Consejería de Fomento y Marifrán Carazo han conseguido la financiación para empezarlo y para terminarlo. Hay que recordarlo en Granada, porque aquí ya sabemos cómo se hizo la anterior infraestructura y los años que tuvo Granada y el Camino de Ronda paralizados porque se abrió Granada sin tener ni siquiera el dinero consignado. Para el resto, lo que ha dicho la consejera, se está estudiando. Lo tendrán los técnicos con los datos y los estudios de demanda y también el respeto al patrimonio y al medio ambiente. Lo único que pido es que no sean decisiones caprichosas o electoralistas de los políticos. Fiémonos de lo que nos digan los técnicos. La consejera va a escuchar la ciudad, pero también es verdad que el mismo alcalde que ahora no quiere el Metro por el centro hace muy poco tiempo lo había pedido. Es algo vital y, por tanto, hay que ser serios.

P. Sobre el Metro por el centro, un partido político ha planteado su soterramiento. También el Colegio de Ingenieros alegaba que el planteamiento inicial descartaba demasiado rápido el soterramiento, ¿cree que esto sería viable?

R. No lo sé, no soy ingeniero. Son ellos los que tienen que decidir si es viable y posible. La Consejería no ha descartado ni impuesto nada. Estamos en estudio y en fase de ver cuál es la mejor opción. Todas esas iniciativas, bien recibidas son. Lo único definido y decidido, como decía, es Gabia-Churriana. El resto vamos a estudiarlo. Pero, por favor, que la mejor opción sea con el criterio de los ingenieros y los técnicos en demanda. No el capricho ni la iluminación que nos venga al político de turno.

P. Otra de las alegaciones del Colegio de Ingenieros es que es una zona con alta concentración de manifestaciones, convocatorias o expresiones culturales multitudinarias. ¿Es algo que se ha tenido ya en cuenta?

R. Lógicamente, todo eso se ha tenido en cuenta. Está claro que la integración del Metro tiene que ser respetuosa con esas vías que son históricas como Gran Vía o Reyes Católicas. Si finalmente va por el centro y por estas vías, tendrá que ser respetuoso con esas calles emblemáticas de la ciudad. Pero insisto, no soy técnico para definir cómo tiene que integrarse en esas avenidas y, además, lo quiero dejar claro: el Consorcio de Transportes no es el que gestiona la ampliación del Metro. Lo que tengo claro, como gerente, es que las ampliaciones del Metro, tanto en la capital como en el Área Metropolitana ha quedado claro que son positivas. No es que quiten usuarios a los autobuses, sino que añaden muchísimos nuevos usuarios que antes iban del vehículo privado al transporte público. Cuando se pone el Metro y afecta a poblaciones como Albolote, Maracena y Armilla no es que los que cogieran el autobús ahora usen el Metro, no. Hay otros muchos usuarios que no utilizaban el transporte público y que con esa infraestructura se subieron porque antes se movían en vehículo privado.

P. ¿Tiene este Metro una vocación mayor como servicio de cercanías porque en otras ciudades ya tienen Cercanías Renfe?

R. Ahí está la clave de la ampliación por el centro. Haría que la capital estuviera perfectamente conectada tanto por Camino de Ronda como por la zona de Caleta, Gran Vía y Reyes Católicos. El gran problema de movilidad de Granada son los desplazamientos entre los municipios del Área Metropolitana y la capital, de ahí el colapso que sufrimos en la Circunvalación. No es tanto por la movilidad dentro de la capital porque es una ciudad relativamente pequeña cuyas distancias se pueden hacer, además, caminando. Y de ahí en que la prioridad de la primera ampliación, insisto, sea la de dos municipios como Churriana y Las Gabias. Ojalá en el futuro se pueda llegar a Atarfe, Alhendín o se haga el trazado que mejor veamos por el centro. Es evidente que es una buena opción, y que a pesar de esos miedos que teníamos muchos por el fracaso del Tranvía de Jaén y que Granada se viera con esos problemas se ha demostrado que no los tenemos. Eso no lo discute nadie.

P. Ese crecimiento se ve en la compra de los ocho nuevos vagones…

R. Es una muy buena noticia. Quien compra los vagones no es el Consorcio, sino la Agencia de Obra Pública de Andalucía, pero entiendo su pregunta en que la mayoría de los usuarios del Metro se montan con la tarjeta del Consorcio. Por lo tanto, nuestra relación es muy estrecha. Las tarjetas blanca y verde son las más utilizadas. Todo lo que sea mejorar y tener nuevos vehículos nos va a dar mejores frecuencias y nos va a permitir que cuando hay aglomeraciones como las festividades o los grandes eventos deportivos, como cuando juega nuestro Granada, siempre es necesario meter nuevos vehículos que permitan aliviar esos momentos de máxima tensión. Es una inversión muy importante de millones de euros.

P. Lo vamos a poder comprobar con la Copa del Rey, donde los trenes ya se están empezando a 'poner guapos'…

R. Un evento muy bueno que, hay que recordar, viene a Granada porque la Junta de Andalucía aportó el canon necesario para que pueda celebrarse en nuestra ciudad.

P. Respecto al Área de Prestación Conjunta, ¿está previsto que se sumen más municipios?

R. No es tampoco responsabilidad del Consorcio el Taxi. Eso es de la Delegación de Fomento. Yo lo que sé es por la relación que podemos tener y por lo que uno lee. Es verdad que se está avanzando en esa zona común. La Delegación de Fomento y Antonio Granados están trabajando para que se unan más municipios y me consta que ya hay más municipios interesados. No es muy entendible que en determinados municipios del Área Metropolitana donde no hay taxis por la noche no tengas posibilidad de llamar al taxi de Granada. Que esté Granada a 20 metros y un taxista no pueda ir a hacer el servicio, no parece muy comprensible. El sentido común nos dice que algo no estamos haciendo bien. Hay que llegar a un acuerdo, también respetando esas licencias que hay en dichos municipios. Pero todos sabemos que eso ocurre. Para eso la Delegación ha puesto en marcha una medida, ya se han sumado varios municipios y cuantos más se sumen, mejor.

"El nuevo Plan de Movilidad Sostenible ya plantea alternativas como conectar de manera radial Ogíjares y La Zubia por autobús"

P. ¿Por dónde pasan los retos actuales del futuro de la movilidad en el Área Metropolitana de Granada?

R. Estamos redactando y a punto de sacar adelante el Plan de Movilidad Sostenible del Área Metropolitana de Granada. Va a haber un documento redactado por expertos que pronto verá la luz. Además, es un documento que ha sido participativo. Durante 2021 hubo reuniones con todos los ayuntamientos del Área Metropolitana, sus concejales de Movilidad y las organizaciones que podían tener algo que decir en ese aspecto. Ese Plan de Transportes es el que va a marcar la movilidad del futuro. Cómo tendremos que reorganizar nuestras líneas, cómo debemos organizarlas para conectarlas con la capital, las nuevas sinergias que tenemos con los distintos municipios. Algo en lo todavía, por ejemplo, no se había pensado y en lo que nuestro sistema de transporte no está muy avanzado es conectar de una manera radial Ogíjares con La Zubia. Toda nuestra movilidad está enfocada de manera radial en la capital y hay otras posibilidades que son cada vez más demandadas en las que tenemos que trabajar. Con ese documento tendremos la base para trabajar y gestionar cómo dar cumplimiento a esos objetivos.

P. ¿Se pueden plantear líneas circulares de autobús por la Cornisa Sur, que tiene un planeamiento circular?

R. Es posible, no digo que no. Ahora lo que hay son conexiones como las de las líneas 180 o la 181, que pueden partir desde Monachil y arrastran Cájar y Huétor Vega uniendo esos pueblos. O la línea de Atarfe, la 122, que une Atarfe y Albolote, dos municipios que tienen muchísima relación, luego Maracena y ya entra en Granada. Siempre en municipios que están de manera lineal a Granada. Lo que me decía del sentido circular hasta ahora no se ha planteado. Me consta que en el nuevo plan ya se plantean distintas alternativas también de ese tipo de conexión. Pero hasta ahora nuestra visión ha sido siempre hacia Granada. Es evidente que la inmensa mayoría de usuarios donde van siempre es a la capital, pero también que cada vez hay más sinergias y conexión entre municipios limítrofes, que además ya tienen muchísimos servicios. Estamos hablando de pequeñas ciudades ya.

P. Como gerente del Consorcio, ¿qué le pide a las administraciones para que se sume en torno a la movilidad y la permeabilidad entre los transportes y los distintos municipios?

R. En cuanto a colaboración, cooperación y talante a la hora de sacar los proyectos, de las administraciones que forman el Consorcio –Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía, que es la gran administración que lo sustenta– no me puedo quejar en absoluto. En esta mesa lo que se han cerrado siempre han sido acuerdos con todos los ayuntamientos. Nunca hemos acabado sin llegar a un consenso. De eso estoy muy satisfecho. La administración que financia prácticamente el 90% del Consorcio, que es la Junta de Andalucía, pues fíjese. Tengo que decirle que en 2021 pasó transferirnos dos millones a cinco, un aumento espectacular que se ha consolidado en 2022. Y eso es lo que nos ha permitido sobrevivir en esta pandemia tan dura. Si no hubiéramos tenido esa inyección de la Junta de Andalucía no habríamos podido sobrevivir. Pero es verdad que el compromiso de todos los que forman el Consorcio de Transportes con esta Gerencia y los proyectos que se van desarrollando ha sido total y no puedo tener queja del compromiso para fortalecer la movilidad con ningún ayuntamiento sea del signo que sea. Con todos nos hemos entendido y conseguido sacar los proyectos adelante.