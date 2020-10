“Es urgente que Granada tenga un festival de cine a la altura de lo que se merece”

Para Jorge Onieva (Guadix, 1970), la palabra cine es tan polifacética como las concepciones que de él tiene. Ha hecho casi de todo delante y detrás de la cámara. Actor, productor, guionista y, cómo no, director. Su carrera está ahora mucho más enfocada en la claqueta que en otra cosa. Aunque quizás uno de los desafíos más grandes que haya afrontado sea el de enfrentarse al reto de conseguir que el Festival Internacional de Jóvenes Realizadores de Cine de Granada dé el salto que se merece y ponga de una vez a la ciudad a las puertas de otras que le llevan ventaja como Málaga o San Sebastián. Para conseguirlo ha encabezado la campaña para aunar los Premios Lorca con el festival, que ha cargado de novedades, y que por primera vez contará con un estreno mundial: el de la película-documental ‘Cachita. La esclavitud borrada’, del cineasta Álvaro Begines. Y por si eso ya de por sí no fuera suficiente, Onieva asume ese compromiso en plena pandemia, con la paralización del sector cultural y unas dificultades organizativas sin precedentes. Pero en su horizonte hay una fecha, 2031, cuando Granada sabrá si es o no Capital Europea de la Cultura. Para conseguirlo tendrá que contar con el apoyo de todos. Y todos incluye el compromiso de gente del mundo de la cultura que, como él, apuestan por sacar músculo y orgullo de la patria chica para ponerla “donde se merece”. A pocas horas de la gala de inauguración, que tendrá lugar este miércoles a las 21.00 en el Teatro Isabel La Católica y será presentada por los periodistas Jesús Albarracín y Carolina Martín, Jorge Onieva atiende a GranadaDigital para desgranar los entresijos de una cita que debe marcar un punto de inflexión.

Pregunta. ¿Qué hace especial a esta vigésimo sexta edición?

R. Cogemos el testigo de la anterior, pero uniéndonos a los Premios Lorca, dos certámenes que Granada se merecía acoger juntos. Quién mejor que Federico García Lorca, que estaba ligado a las artes escénicas y llevó el teatro a los pueblos, para simbolizar lo que es ganar un premio de cine. Es el artista y la personalidad más universal que tenemos. No solamente en Granada, también en Andalucía y en España junto a Goya o Picasso.

P. Este año, sin embargo, está el problema del Covid…

R. Como bien sabemos, esta pandemia nos ha arrollado a todos. No solo a España, sino a todo el mundo. Hemos pensado también en eso y por ello hay una parte en la que haremos un homenaje, con un vídeo recordatorio, a todo los que la han sufrido. Queríamos que ellos tuvieran su espacio dentro de lo que es el festival. Darle su espacio en el cine.

P. ¿Por qué a Granada le cuesta tanto figurar en el mapa nacional del cine?

R. Esa misma pregunta es la que nos hacemos no sólo todos los granadinos, sino también los invitados que vienen. Hemos conseguido que la ciudad acoja un estreno mundial con la película ‘Cachita. La esclavitud borrada’, algo insólito hasta ahora. Vemos cómo el festival de Almería está subiendo, el de Sevilla, el Huelva… Y ya ni te hablo del de Málaga. Granada tiene gente maravillosa, es una ciudad turística y cuenta con un gran atractivo, pero nos falta eso. No le entra a nadie en la cabeza que el Festival no pueda contar con una repercusión y un presupuesto acorde. Máxime en una ciudad que aspira a ser Capital Cultural en 2031. Nuestra siguiente idea es meter un largometraje importante en un futuro próximo. Pero para eso tenemos que contar con el presupuesto suficiente. Esa debe ser la meta, contar con un festival competitivo de verdad. Para eso hemos creado los ‘premios Lorca’ a través de los hermanos Moreno, a los que hay que estar agradecidos. Nuestra pretensión es que el premio, la estatuilla, sea un reconocimiento en sí mismo para el galardonado más allá del importe en metálico. Otra de las novedades de este año es que el Festival contará con su propia banda sonora, algo que tampoco se había hecho nunca. La ha compuesto el director de la Banda Municipal de Música, Ángel López Carreño, y mezcla sonidos propios del cine con los de la historia de la ciudad.

P. Pero sí que es verdad que Málaga ha sabido posicionarse mucho mejor como ‘ciudad de cine’…

R. Fíjate. Me has mencionado Málaga como ‘ciudad de cine’, cuando Granada ha hecho infinidad de películas más. No es algo que digo yo, es algo que está documentado y se puede consultar. Pero para darle repercusión a todo eso es imprescindible que se unan todas las artes escénicas de la ciudad. Las entidades e instituciones tienen que apoyar, no sólo a este festival, sino a todas las iniciativas culturales que pueden elevar el nombre de Granada porque la cultura, aunque muchos no lo crean, no es un gasto sino una inversión. Los presupuestos tienen que ser bastante mayores, sobre todo ahora que el Covid lo está poniendo tan difícil. Granada está apostando por la cultura pese a los tiempos por el tema de la pandemia. Pero no basta: hay que apostar en presupuesto, no sólo en actividades. Nosotros este año, sin ir más lejos, hemos querido llevar a cabo esa unión de todos los sectores incluyendo, por ejemplo, un desfile de modelos. Unimos la moda, los poetas, el cine, la pintura, las galerías de arte… y lo englobamos todo. Hay que poner la vista en ese horizonte: unir las artes y concentrarlas en el festival. ¿Y sabe por qué? Porque es de carácter urgente que Granada tenga un festival de cine a la altura de lo que se merece. Somos mucho más que Sierra Nevada y la Alhambra. Si los presupuestos y el apoyo fueran acordes a la entidad de la ciudad tendríamos un festival impresionante. Nos falta eso. Ese granito de arena que debe servir para conseguirlo. En este punto, echo de menos la ayuda de muchas instituciones, aunque sí que es justo acordarse de aquellas que sí que han arrimado el hombro. Por eso quiero agradecer su apoyo al Ayuntamiento de Granada, la Fundación Euroárabe, la Fundación AguaGranada, el Ayuntamiento de Armilla, el Ayuntamiento de Churriana y el Ayuntamiento de Salobreña.

P. Vayamos directamente a la programación. ¿Qué se encontrará el público en ‘Cachita. La esclavitud borrada?

R. Es una película documental muy esperada. La gente oye hablar de esclavitud y se piensa que la esclavitud era Kunta Kinte. Esclavitud hubo en España y en todos los países de nuestro entorno y la película trata un poco todo eso. Por ejemplo, cómo se adentraban los conquistadores españoles o de otras naciones en otros territorios. Tiene una parte documental muy chula y luego otra de ficción también interesante. Es una maravilla muy bien ejecutada por su director, Álvaro Begines, que ha sido muy galardonada. Contamos con testimonios como el de Carlos Bardem o interpretaciones como la de Salva Reina. Creo que va a gustar mucho al público.

P. Además de la película y de las galas de inauguración y clausura, ¿cuáles son las novedades más destacadas?

R. El festival dura cuatro días, con exposiciones que se alargan en el tiempo. Por temas de Covid hemos tenido que dividir espacios. Y ahí entra en juego, por ejemplo, la Fundación Euroárabe. Vamos a contar con gente muy importante, no sólo del cine, que es obvio, sino que además de actores y actrices tendremos personalidades del mundo de la moda o la música. Va a haber un poco de todo. En cuanto a contenidos, en la gala principal tendremos la actuación de Raúl Alcover, con ese disco último que ha hecho lorquiano y que es idóneo para poner música en la apertura. Qué mejor que él para abrir el festival.

P. ¿Ha sido complicado organizarlo todo con el parón del sector cultural por el coronavirus?

R. Empezamos a trabajar a principios de este año y finales del pasado. Luego pensamos que no, luego volvimos a cambiar, a retomar con la idea de los aforos reducidos. Por desgracia, hemos tenido que quitar de la programación un largometraje, ‘El señor Manolo’ del granadino Fernando Osuna. Es un gran director que ha estado viviendo en Madrid y ahora había vuelto a Granada. Por eso queríamos darle ese reconocimiento. Pero contratiempos como el de la pandemia son cosas que surgen y no puedes controlar.

P. ¿Y a nivel personal cómo le ha afectado todo esto del coronavirus?

R. Tengo dos películas paradas en Marruecos. Una la iba a rodar como actor en Tánger y la otra en producción desde Kenitra. Luego, aparte, una conferencia en la Universidad de Granada que se ha quedado colgada, otras también en Marruecos y así sucesivamente. Llevo un año trabajando sólo y exclusivamente para que el festival salga adelante. Los proyectos que tenía en Marruecos los tengo parados. Eso sí, en el confinamiento hemos estado escribiendo una ‘TV movie’.

P. ¿Y de qué va?

R. Es más bien en tono comedia. Cuenta la historia de un ladrón que se mete a robar en un establecimiento y resulta que uno de los rehenes que mantiene secuestrados es policía. Es un relato de pura ficción y que está enfocado exclusivamente en la comedia.

P. Ha hablado de Marruecos, que es donde más está trabajando, ¿qué se ha encontrado allí profesionalmente?

R. Fui a rodar allí por primera vez hace ya tres años. La gente piensa que su cine está muy por debajo del nuestro. Y es verdad que está por debajo del español, pero es porque el cine de España considero que es de los mejores y más importantes de Europa. No está tan atrás respecto al europeo. El cine islámico, el árabe o el iraní tiene ese encanto de un color y un sol muy especial que ni siquiera en Andalucía encuentras. He trabajado en paisajes en los que pasas de la arena al bosque y de ahí a una playas maravillosas. En realidad es muy parecido a lo que tenemos aquí, aunque cambia el lenguaje y el choque cultural se nota. Se trabaja más lento.