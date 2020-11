“Esta pandemia sólo podremos superarla si estamos todos unidos”

“Fuertes, aunque psicológicamente tocados”. Ese es efecto que está provocando la pandemia entre los encargados de hacerle frente desde la base, los alcaldes. El subdirector de GranadaDigital, Juan Prieto ha conversado este viernes con el primer edil de Ogíjares, Estéfano Polo, quien ha desentrañado en #DirectosEnRedGD la lucha que se libra desde los ayuntamientos del Área Metropolitana contra el Covid-19. Polo, quien ha asegurado que se está sintiendo “muy respaldado como alcalde y querido por mis vecinos”, ha añadido que no paran de llegarle mensajes de ánimo “con todos los medios que tengo a mi disposición”.

El mensaje del alcalde ha estado centrado en la “unidad”. Una palabra que ha repetido varias veces. “Nadie habrá escuchado de mi boca una crítica a ninguna administración de ningún color político. Ni al PP, ni al PSOE, ni Cs, ni IU. No se trata de echar la culpa a nadie”, ha manifestado antes de echar un capote al Gobierno de España; de signo contrario a Estéfano Polo (PP). “El Gobierno está haciendo todo lo mejor que puede. Estoy seguro de que se han rodeado del mejor equipo que podían, pero para esos expertos también este virus es nuevo”, ha justificado en tono comprensivo mientras ha pedido responsabilidad a la ciudadanía porque “no podemos meternos en las casas de todo el mundo ni tener la Policía Local por todos lados. Es imposible e inviable. Esta pandemia sólo podremos superarla todos unidos”. “Si nos dicen las autoridades que las medidas hay que cumplirlas, vamos a hacerlo. Yo también tengo un sobrino de 18 años y sé lo duro que es. Si nos cuesta a los mayores, imaginaos a los niños y los adolescentes”, ha sostenido.

Polo ha desglosado el programa de ayudas sanitarias y económicas elaborado por su equipo de Gobierno, que ha definido como “el mejor de la historia de Ogíjares”, y ha recordado que su Ayuntamiento empezó a ayudar “desde el primer momento cuando nadie tenía mascarillas”. “Los ayuntamientos no estaban preparados y nos pusimos a buscar como locos mascarillas, guantes y EPI. Hubo empresas que nos ofrecieron lo que pudieron”, ha incidido ante la pregunta de Juan Prieto sobre cómo pueden ayudar los ayuntamientos: “Lo primero que podemos hacer es velar por la seguridad de nuestros trabajadores. Compramos palés de lejía para desinfectar calles, plazas, barrios y dependencias municipales. El Ayuntamiento ha estado desinfectando mañana, tarde y noche. Por eso tenemos pantallas, gafas, mascarillas…. De todo”.

El alcalde ha avanzado que todos los mayores del municipio -unos 2.100 aproximadamente- recibirán próximamente “un bote de gel transportable, mascarilla y una bolsa segura”, al tiempo que ha recordado las medidas también implantadas en centros escolares. Además, se ha mostrado muy preocupado por la situación de vulnerabilidad de los vecinos “Hemos pasado de atender unas 80 personas en el Banco de Alimentos a unos 300. Es una cifra muy importante. “Luego están los gastos económicos y los ERTE, que no dan para cubrir las necesidades del día a día. Tenemos los negocios cerrados”, ha subrayado en tono de empatía, pues procede de una familia de hosteleros: “¿Qué me van a contar a mí si he sido hostelero? Ser autónomo es muy difícil. Yo sé que todos los meses tengo mis 2.000 euros de sueldo y el funcionario sus 1.000, o lo que gane, pero el autónomo no”.

El problema añadido de las inundaciones

Además de por la pandemia, su actual mandato en el municipio ha estado también marcado por las inundaciones. “Está siendo una legislatura muy complicada, con unas inundaciones que nos lo hicieron pasar mal. Y ahí estuvimos, ayudando a sacar agua. Me había gustado tener una legislatura tranquila y bonita, pero cuento con el mejor equipo de Gobierno de la historia del pueblo”, ha dicho.

Al hilo de eso, Polo ha aprovechado para volver a llamar a la conciencia colectiva, poniendo como ejemplo a los más pequeños: “Nos bajamos más las mascarillas los mayores que ellos. Y ahí están los niños pequeños. No se quitan la mascarilla desde la nueve de la mañana. Eso es un ejemplo a seguir”, ha sentenciado a medio camino entre la emoción y el ímpetu. Un sentimiento que ha acompañado del duelo por los fallecidos a causa del Covid y también por motivos psicológicos. “Hay gente que no está muriendo de Covid, sino de depresión. Los políticos sabemos cuánta gente se está quitando la vida diariamente, pero es una información que no podemos transmitir”, se ha limitado a comentar.

Campaña de apoyo al comercio local

Juan Prieto también se ha interesado por la nueva campaña de apoyo al comercio local que va a llevar a cabo próximamente el Consistorio. “Buscamos que tengan ese pequeño alivio y que sepan que aquí está su Ayuntamiento. Es una campaña de 32.000 euros en la que va incluida la cartelería, concursos y folletos. Vamos a dotar de ayudas económicas de 30.000 euros a los comerciantes. Ayudas que saldrán a primeros de año. Las terrazas, por ejemplo, llevan todo el año sin pagar ese impuesto”, ha destacado.

Como sello de garantía, Estéfano Polo ha reivindicado “nuestra apuesta por la cultura segura”. “Recibimos la felicitación de los comerciantes a nivel nacional. Ni durante el Festival de Cante Flamenco ni en las ‘no fiestas’ ni en nuestra programación cultural se ha contagiado nadie; así que entiendo que las pocas críticas están motivadas por intereses políticos y personales, y no pensando en el bien del pueblo”, ha lamentado con la misma voz seria con la que ha afirmado que “no permitiré que nadie nos cargue los muertos a nuestras espaldas”. Por último, ha querido recordar que “en Ogíjares la mayoría de las personas se dedican a la rama sanitaria”.