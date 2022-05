La irrupción de Carlos Garach: "No puedo confiarme si quiero ir a los Juegos Olímpicos”

El mundo del deporte está lleno de chicos jóvenes que ya se han hecho un nombre. En el ámbito español está el caso de Pedri, titular con el FC Barcelona y la Selección Española; Carlos Alcaraz, tenista en el actual top diez mundial, o Adriana Cerezo, plata en taekwondo en los Juegos Olímpicos de Tokio. Grandes figuras que aseguran un futuro brillante. Granada también tiene a su propia promesa. Se trata de Carlos Garach, nadador de tan solo 17 años que ha logrado alzarse como campeón nacional en 400, 800 y 1.500 metros en los Campeonatos de España absolutos de Natación. El del CN Churriana ha conseguido también las marcas mínimas para poder participar en próximos torneos de repercusión mundial. Con sus logros ha obtenido un reconocimiento que le ha hecho aparecer en diversos medios locales y deportivos.

En medio de una jornada de entrenamiento, Garach atiende a GranadaDigital donde explica cómo se siente tras su éxito reciente y sus perspectivas de futuro. De esta manera, el nadador afirma que está "muy contento y emocionado" por un éxito que ha sido fruto "de todo el trabajo realizado". Con un volumen de entreno muy elevado, en el que ha tenido que recorrer muchos metros y hacer mucha actividad física, el joven asegura que ha requerido "mucho sacrificio".

Un joven con mucho compromiso y sensatez

Cualquier chico de 17 años estaría más pendiente de los amoríos y de la fiesta que de sus tiempos en piscina. No obstante, Garach entiende que hay que renunciar a ciertas cosas para llegar a lo más alto. "Aunque no siempre es así, se ha visto que da sus frutos", indica. En su mente está seguir creciendo, pero no esconde su deseo de disputar unos Juegos Olímpicos. "Es el sueño de todo deportista. Es verdad que ahora mismo tengo la mínima para ir, pero no puedo confiarme", añade.

Las victorias en los Campeonatos de España fueron una sorpresa tanto para él como para su entrenador, más si cabe por el crono. "No teníamos pensado hacer tales marcas a estas alturas de la temporada. Sabíamos que podíamos, pero lo veíamos muy complicado", subraya el protagonista. Pese a mencionar los Juegos, Garach, al más puro estilo Simeone, sabe que tiene que ir día a día y competición a competición.

Sus próximos desafíos son los Mundiales a finales de junio y los campeonatos de Europa y Júnior pocos meses después. Un volumen de esfuerzo muy grande que se compensa un poco por la juventud del granadino, que tiene "más energía y vitalidad". Todos los torneos requieren un alto nivel de preparación y, aunque Garach los afrontará "al máximo", sí que opta por darle preferencia a los más importantes.

"Compito contra mí mismo, y más en estos niveles en lo que hacerlo contra la élite mundial es muy difícil”

En su corta trayectoria, el joven ha tenido la oportunidad de compartir serie con nadadores más experimentados, algunos de los cuales considera "unos referentes", como el italiano Gregorio Paltrinieri y el alemán Florian Wellbrock. Aun con el honor y la ocasión de aprender, estas situaciones son muy complicadas por el "nivel de sentimientos y nervios". Pese a su inexperiencia, el granadino ya sabe cómo solucionar la papeleta. "Las competiciones son de uno propio. Yo lo hago lo mejor posible y ya los demás harán lo suyo. Compito contra mí mismo, y más en estos niveles en lo que hacerlo contra la élite mundial es muy difícil", reflexiona.

Los deportistas luchan contra la presión y la inquietud de exponerse frente a un número elevado de personas. Preguntando por cómo maneja esto, Garach vuelve a hacer gala de su madurez y explica que los nervios "te afectan y te agotan mentalmente". Con una experiencia previa en estos lares, el nadador prefiere "no pensar en la prueba" y en una actividad que hace todos los días.

Garach se siente más cómodo en distancias largas, especialmente en los 1.500 metros, una prueba "muy entretenida, de mucha estrategia y rendimiento físico". Sin embargo, admite que para un buen rendimiento en estas hay que hacerlo primero en las cortas, por lo que "nunca" le quita importancia en el entrenamiento.

"Destaco por mi competitividad, nunca me rindo"

Con una carrera que está empezando, el granadino Carlos Garach tiene todavía muchos años para mejorar, especialmente sus virajes en el agua y su inmadurez en algunos ámbitos. El representante del CN Churriana no quiere perder tiempo en desarrollar tanto sus puntos débiles como sus fortalezas, entre las que destaca su competitividad. "Nunca me rindo, siempre busco aguantar ahí y no me gusta perder. Es verdad que para aprender hay que perder, pero es una cualidad que me favorece", considera.

A sus 17 años está viendo cómo su nombre empieza a ocupar páginas de periódicos y espacios en los diferentes medios, una situación complicada para alguien de su edad. Muchos jóvenes talentos se pierden en la fama y arruinan sus carreras dejándose llevar, resaltando la importancia de tener un círculo cercano que le lleve por el buen camino. "Siempre piensas que eres lo máximo, pero está tu familia, que te recuerda que eres una persona más, que hay que ser humilde y seguir entrenado", recuerda Garach.

"El haber ganado no lo veo como una presión, sino como una responsabilidad"

Tres victorias en los Campeonatos de España absolutos es un logro de relevancia y, como el deporte no tiene memoria, muchos esperan que lo vuelva a repetir. Esto puede repercutir negativamente en la cabeza de cualquiera, aunque el granadino no lo ve como una presión añadida, sino como una "responsabilidad". "Para evitar que te afecte hay que tener cabeza fría, alejar los pensamientos y disfrutar", señala.

Por último, y en el aspecto más personal, Garach habla sobre lo que supone vivir (algo) lejos de casa, en el Centro de Tecnificación de la Federación Andaluza en Málaga. El nadador granadino admite que al principio "fue duro, pues había que acostumbrarse y tenía una rutina difícil", pero con el paso del tiempo está "muy contento". Garach también habla sobre lo que significa el CN Churriana para él. En sus palabras, "el club es un pilar fundamental, siempre están ahí apoyándome y me han acogido cuando no era nadie".

No hay que olvidar la juventud de este nadador que ya ha conseguido grandes victorias a nivel nacional. Asimismo, no resultaría justo compararlo con otros grandes talentos, pero la verdad es que si sigue con esta proyección, no tardará en meterse en el mismo saco.