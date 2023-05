Beatriz Sánchez (Vox): "Venimos a resolver los problemas reales de los granadinos, no a inventarnos grandes historias"

Este último mandato ha sido la primera vez que Vox ha estado en el Ayuntamiento de Granada y lo ha asumido con “mucha ilusión” porque han podido “demostrar” que son “útiles” y que “escuchan al vecino” ya que han llevado sus propuestas al salón de plenos y eso ha sido “lo más gratificante”, como ha destacado Beatriz Sánchez Agustino, la candidata de Vox a la Alcaldía de Granada, en una entrevista con GranadaDigital en la que ha remarcado que su partido viene “a resolver los problemas reales de los granadinos” y no a inventarse “grandes historias”. También está “para evitar que un gobierno de izquierdas entre en el Ayuntamiento de Granada”, para lo que asegura que tenderán la mano, pero no gratis.

Beatriz Sánchez detalla en GranadaDigital algunas de las propuestas de su partido y explica, en el vídeo que acompaña a esta noticia, las cinco iniciativas estrella de su programa electoral.

 Pregunta (P): ¿Cómo está afrontando esta campaña?

Respuesta (R): La estamos afrontando con muchísima ilusión, con muchísimas ganas. Estamos en la calle recorriendo todos los barrios de Granada, como hemos hecho hasta ahora estos cuatro años.

P: El eslogan de su campaña es ‘Cuida Granada, cuida lo tuyo’ y hacen hincapié en cuidar a las familias, que considera que tienen que ser el centro de la política municipal.

R: Efectivamente. Lo que pensamos es que no se están resolviendo los problemas reales de los granadinos, con centro en las familias. Resolver los problemas de las familias, si lo piensas, al final, es resolverlo absolutamente todo. Y por eso es el centro de las políticas municipales para nosotros.

P: Es época de propuestas, de promesas. ¿Cuáles son los puntos fundamentales del programa electoral de Vox para mejorar la vida de los granadinos?

R: Apostamos por apoyar decididamente al comercio, a la hostelería y a la hotelería, con bonificaciones específicas. Y, sobre todo, reduciendo los trámites y la burocracia. También pensamos que hay que resolver el problema económico en el Ayuntamiento de Granada y ¿cómo? Pues reduciendo el gasto superfluo. Nosotros lo que proponemos es eliminar ese gasto superfluo, gasto innecesario, todo el gasto ideológico y lo que queremos es revisar decididamente en qué se gasta el euro del presupuesto del Ayuntamiento de Granada. Como he dicho antes, resolver los problemas reales de los granadinos. También queremos reforzar toda la apuesta cultural, mejorando las infraestructuras y con una mejora y puesta en valor de ese patrimonio cultural, histórico y artístico de Granada. Proponemos un museo que divulgue esa historia, esa cultura granadina. Y en el ámbito de la seguridad, estamos decididos a devolver la seguridad a los barrios de Granada, mejorando tanto las condiciones personales como materiales de la Policía Local.

P: Entre sus propuestas más destacadas está la de crear un museo municipal para “potenciar la riqueza cultural y patrimonial” de Granada. ¿Dónde se ubicaría y que albergaría?

R: Eso hay que estudiarlo porque nosotros no proponemos nada alegremente porque nos lo inventemos. Lo que proponemos es un análisis profundo de qué hay en Granada, no solo de infraestructuras, sino el patrimonio que hay, que no se puede exponer. Y lo que habría que ver con los edificios municipales, con los posibles lugares donde albergarlo... No queremos proponer algo alegremente. Lo que queremos es que de ese análisis haya un compromiso decidido para fomentar, porque pensamos que es uno de los grande déficits de Granada, el no tener ese museo municipal.

P: Durante la campaña, Vox ha mostrado también su oposición a la Zona de Bajas Emisiones en Granada. ¿Por qué no están de acuerdo con ella?

R: Lo que no estamos de acuerdo es en restringir por restringir. La Zona de Bajas Emisiones viene de una ley estatal, que nos obliga a aplicarla a las ciudades de más de 50.000 habitantes, pero lo hace sin un análisis previo de cómo va a afectar esto a los residentes, a los comerciantes, a los hosteleros o a cualquier persona que tenga que entrar en nuestra ciudad a traer un suministro o a dar un servicio. Si no hay ese estudio previo, no sabemos cómo va a afectar y podemos estar cometiendo una auténtica barbaridad una vez que se implante. Y luego tampoco hay un estudio serio de por qué la zona que se ha diseñado previamente, que quiero recordar a todos los granadinos que eso no se ha ni debatido ni aprobado en el Pleno del Ayuntamiento, ni siquiera en comisiones. Solo se expuso en la época del PP y lo ha heredado y admitido el PSO, un diseño previo de una zona muy particular. Y ya hemos hecho un gasto porque ya incluso se han instalado las cámaras que servirán para sancionar a los granadinos y a los visitantes. En resumen, nosotros lo que pedimos es que no se implante nada hasta que no se haga ese estudio. Y luego tampoco estamos de acuerdo en implantar algo 24 horas siete días a la semana, porque tú puedes justificar una restricción quizá por una medición puntual elevada de algún parámetro que, por cierto, también habría que revisar dónde se mide y cómo se mide. Hay mucho por hacer todavía.

P: Esta ha sido la primera vez que Vox ha estado en el Ayuntamiento de Granada, ¿cómo han sido estos cuatro años?

R: Han sido cuatro años muy intensos. Hemos vivido cosas, no solo cambio de gobierno de PP y Ciudadanos a PSOE, hemos vivido el fallecimiento de un compañero, de José María Corpas del PSOE. Hemos vivido una pandemia, que ha sido durísimo a nivel municipal, como en toda España, pero cuando te ves ahí en esas reuniones para decidir qué se podía hacer día a día ha sido, creo, uno de los mandatos seguramente más duros de la historia del Ayuntamiento de Granada. Vivirlo en primera persona ha sido, por un lado, emocionante, pero también quiero señalar que estos cuatro años, sobre todo, lo que hemos tenido es mucha ilusión, porque es la primera vez, efectivamente, que entramos en el Ayuntamiento y darnos a conocer, demostrar que somos útiles, que escuchamos al vecino, poder llevar sus propuestas al salón de plenos ha sido lo más gratificante.

P: Si tras las elecciones, Vox fuese la llave de gobierno y tuviese que pactar, ¿cómo sería ese pacto?

R: Sin lugar a dudas, Vox está aquí para evitar que un gobierno de izquierdas entre en el Ayuntamiento de Granada. Eso significa que la mano sigue tendida, como desde el minuto uno, para formar un gobierno alternativo a ese gobierno de izquierdas, pero claro, esa mano tendida no es gratis. Nuestro programa va a estar encima de la mesa y dependiendo de la confianza que nos den los ciudadanos así será proporcionalmente lo que podamos exigir en ese posible pacto.

P: Por último, ¿por qué considera que los granadinos deben confiar en Vox en estas elecciones?

R: Les pediría que confiaran en nosotros porque hemos venido a resolver los problemas reales de los granadinos, no venimos a inventarnos grandes historias. Porque venimos a que el dinero se gaste realmente en lo que se tiene que gastar que, como digo, es en los problemas reales, reitero. Y porque nosotros queremos una Granada limpia, segura, con sus servicios públicos adecuados, que atienda a los pequeños, que atienda a los mayores, que atienda a todo el mundo. Yo creo que el político municipal tiene que estar para lo que tiene que estar, que es para gestionar.