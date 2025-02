Antonio Salazar: "La segunda fase de rehabilitación del castillo será fundamental para el desarrollo turístico de Íllora"

El alcalde de Íllora, Antonio Salazar, es el decimotercer protagonista del serial de entrevistas del proyecto editorial ‘Nuevos líderes para nuevos territorios’ en el que se tratan las nuevas necesidades, retos y oportunidades de la provincia de Granada dando voz a los protagonistas de cada municipio. El regidor ha destacado que la segunda fase de rehabilitación del castillo de Íllora, que están intentando desarrollar a través de diferentes Fondos Europeos, sería “un plus fundamental para el desarrollo turístico” del municipio ya que la fortaleza “va a generar nuevos nichos de empleo”. El objetivo del equipo de gobierno es “apostar muy fuerte para buscar esos nichos de empleo y potenciar el comercio para evitar que la gente se vaya de Íllora”. Antonio Salazar ha comentado también que entre los proyectos previstos está “terminar una nave anexa al pabellón y adecentarla para dar un espacio a la gente que practica deporte” y “comprar los terrenos del nuevo recinto ferial y adecuarlo” ya que “ya es hora de que Íllora tenga un recinto ferial digno y en condiciones”. El alcalde, que le gusta llamar a Íllora “la pequeña Alpujarra del poniente granadino”, remarca que ofrece “esa tranquilidad en el medio natural” y, además, tiene “el centro de Granada a 25 minutos”, así como “unos servicios de calidad para que todo el mundo quiera vivir en Íllora”.

Pregunta (P): Este es su tercer mandato en la Alcaldía de Íllora, ¿cómo está siendo esta etapa como alcalde del municipio?

Respuesta (R): La verdad es que estamos empezando esta tercera legislatura con muchísimos proyectos porque gracias al esfuerzo económico que se ha hecho por eliminar una deuda que tenía importante el Ayuntamiento, vamos a poder abordar en esta legislatura proyectos importantes que creo que van a beneficiar mucho a todo el municipio.

P. ¿En qué diría que ha cambiado Íllora desde que es alcalde del municipio?

R: Ha cambiado en muchas cosas, principalmente, en intentar dar unas mejores instalaciones, no perder unos servicios de calidad, sobre todo, pensando siempre en las personas. En educación hicimos el colegio de Alomartes. También el tema de Ayuda a domicilio, que la tenemos con una gestión directa que permite tener más de 83-84 trabajadoras fijas ya en plantilla, con lo cual, lo primero siempre, como yo he dicho, son las personas.

P. En Íllora destaca su patrimonio y el castillo de Íllora especialmente, que recientemente ha estrenado iluminación. ¿Qué más proyectos tienen previsto realizar en el castillo?

R: Estamos intentando, a través de los diferentes Fondos Europeos que está poniendo en marcha el Ministerio, obtener nuevas subvenciones para poder abordar esa segunda fase de rehabilitación del castillo, que yo creo que ya sería un plus fundamental para el desarrollo turístico de nuestro municipio.

P. Es muy importante el castillo, sobre todo, para atraer turismo a Íllora, ¿no?

R: Sí, la idea es que haya un turismo de calidad utilizando ese patrimonio, el castillo de Íllora, la iglesia de la Encarnación y, sobre todo, ahora ya con esas visitas nocturnas que en breve las pondremos en funcionamiento, esperamos que los visitantes se vayan muy enamorados de nuestro pueblo.

P. ¿Y esas visitas nocturnas al castillo qué horario van a tener?

R: Todavía no lo tenemos establecido, pero la idea es empezar sobre mayo a hacerlas, a partir de las ocho u ocho y media de la noche, cuando oscurezca, y para que la gente luego después puede aprovechar la gastronomía que tenemos y quedarse cenando o tomando unas tapillas.

P. ¿Qué otros proyectos tiene a corto plazo para Íllora?

R: El primero y el que más me interesa es terminar una nave que hemos comprado anexa a lo que es el pabellón y el polideportivo municipal. Adecuarla y adecentarla para dar un espacio más para toda la gente que practica deporte ahí en Íllora y también, por qué no, utilizarla para el tema de las asociaciones. Y también llevar a cabo la compra de los terrenos del nuevo recinto ferial y adecuarlo, porque yo pienso que el municipio de Íllora, con lo grande que es, ya es hora de que tenga un recinto ferial digno y en condiciones.

P. ¿Y dónde estarían esos terrenos del nuevo recinto?

R: Es donde hemos llevado este año la fiesta y la feria, que es justo al lado del pabellón municipal que, además, se aprovecha para poder montar la carpa de la caseta municipal, el baile, y utilizar los propios aseos del pabellón. Y sería crear ese espacio de equipamiento y de instalaciones de una manera única, que permita poder promover cualquier tipo de actividad.

P. ¿Y qué proyectos hay previstos este año para los anejos de Íllora, que son Alomartes, Tocón, Escóznar, Obéilar y Brácana?

R: El principal que tenemos este año y al que vamos a destinar una cantidad de dinero muy importante es terminar el campo de fútbol de Alomartes con césped artificial, que era una demanda histórica que tenían los vecinos y vecinas. Se terminará en torno a unos casi 500.000 ó 600.000 euros, lo que estamos hablando. Y luego, en el resto de pedanías, por ejemplo, en Tocón, este año vamos a poner en marcha un Taller de empleo de tema de Ayuda a domicilio en colaboración con el Consorcio Vega Sierra Elvira y el Ayuntamiento de Santa Fe, para generar esa oportunidad de trabajo. Queremos también, en la pedanía de Obéilar y de Tocón recuperar las estaciones que ahora mismo tienen, que estamos en trámites para que definitivamente nos la cedan o a través de un alquiler económico poder rehabilitarla y darle una segunda vida, que es tan importante. Y en Brácana, lo mismo, adecentar y mantener todo lo que podamos a este municipio, igual que en Escóznar, que tenemos pedida una subvención a través de los Fondos Europeos para crear un centro de día para mayores.

P. ¿Qué necesidades cree que tiene Íllora y en las que tiene que trabajar especialmente como alcalde para mejorar el municipio?

R: Principalmente, creo que hay que hacer una apuesta muy fuerte en el tema de buscar nuevos nichos de empleo, facilitar y potenciar el comercio de todo el municipio. Vamos a tener pronto, el día 22 ó 23 de marzo, una Feria del comercio y ya se está hablando para que sean los propios comercios los que nos digan cómo dar un poquito más de vida a nuestro municipio, porque entiendo que no queremos que nadie se vaya, pero es verdad que tenemos que buscar esos nichos de empleo para evitar que la gente se vaya.

P. ¿Qué iniciativas desarrollan desde el Ayuntamiento para generar nuevas oportunidades de empleo y tratar de fijar población en el territorio, sobre todo de jóvenes, para que no se marchen del municipio?

R: Realmente en los ayuntamientos, por desgracia, tenemos muy pocas competencias en empleo, dependemos de los programas estatales que nos van mandando las diferentes administraciones, como ahora el Programa Activa, que nos lo ha mandado la Junta de Andalucía, o el propio PER. Pero es verdad que nosotros, desde el Ayuntamiento, lo que intentamos es buscar aquellos nichos de empleo a través del turismo, fomentar o intentar que haya emprendedores para que el tema del turismo lo generen y se queden en ellos. Y también estamos intentando, a través de asociaciones como La Pileta y la Universidad de Granada, generar ese nicho trabajando el turismo y que se creen a través de merchandising, camisetas, etcétera, cosas que no tenemos ahora mismo en Íllora y que, con esto del turismo, creo que se puede generar ese empleo.

P. Y ahora, alcalde, vamos a escuchar dos preguntas que quieren hacerle dos vecinos de Íllora.

(Audio) Mari Carmen, presidenta de la Asociación de Fibromialgia de Íllora: ¿Podría haber alguna mejora en nuestra sede y, sobre todo, en el entorno? Y otra pregunta sería si tienen previsto realizar algún espacio para las personas mayores en el que se puedan reunir para hacer actividades.

R: Es verdad que de los espacios físicos que dispone el Ayuntamiento y, concretamente, en el municipio de Íllora están todos prácticamente para las asociaciones, que tienen que compartir muchos espacios porque no tenemos más. La idea es que con la puesta en marcha del arreglo de esta nave anexa al polideportivo, facilitarles ese espacio amplio para que puedan desarrollar su actividad esta Asociación de Fibromialgia, que es tan importante, sobre todo, para las personas que la sufren, que deben tener esa actividad deportiva. Y en cuanto a los mayores, ahora mismo el espacio que tenemos cedido o que ellos utilizan es el más grande que tenemos, que es el edificio de uso múltiple, donde utilizan la parte de abajo para el baile y la parte de arriba, que tiene una pequeña cafetería para que puedan tomarse algo cuando realizan actividad.

Pero es verdad que una de las intenciones es crear espacios para ellos. A corto plazo es complicado, pero intentaremos, dentro del tiempo que tenemos y del presupuesto que tenemos también, mejorar las condiciones, porque yo creo que se lo merecen y son asociaciones, como esta de fibromialgia, que colaboran en todo con el Ayuntamiento, con el municipio y que, en definitiva, intentan dar vida a nuestro pueblo, que es muy de agradecer y, por lo tanto, tendremos que corresponderles.

P. Vamos a escuchar la siguiente pregunta.

(Audio) Alba Casternao, presidenta de la Asociación cultural La Pileta: ¿Qué papel juega la cultura en la estrategia turística del municipio?

R: La cultura forma, yo creo, el pilar fundamental de lo que es el turismo. Evidentemente, para que la gente nos visite tenemos que tener unos valores culturales muy importantes, no solamente a nivel de personajes históricos referentes que tenemos, como el Gran Capitán, el duque de Wellington, Diego de Siloé… Los historiadores dirán que es mentira, pero yo digo que ensayó la catedral de Granada en Íllora. Tenemos también, por destacar algunas mujeres, a María Manrique, la mujer del Gran Capitán, que para mí es la importante en la historia del desarrollo cultural de Íllora porque fue la que hizo que llegara Diego de Siloé y, posteriormente, sus discípulos a terminar la iglesia. Y, evidentemente, no perder las tradiciones con ese festival tan importante que tenemos como es el Parapanda Folk, que yo creo que ya es un referente, no solo a nivel provincial sino andaluz y de país. Y, por supuesto, asociaciones como La Pileta, que fomentan con las jornadas históricas y las recreaciones. Todo lo que están haciendo en el municipio es muy importante y gracias a ellos y a la Universidad de Granada, con el Consorcio de la Vega, todos juntos, estamos desarrollando una idea que tuvieron, que es iluminar por la mañana con espejos y por la noche con antorchas. Aunque ya nos dijo el Patronato de la Alhambra que nos olvidáramos de la Torre de la Vela encendida a fuego, pero con unos proyectores, con drones o con algo, queremos recrear cómo sería y cómo se avisaban los diferentes castillos y torres vigías desde la zona del Poniente de Granada hasta la Alhambra en época árabe. Es un proyecto muy interesante y pienso que todo esto genera riqueza cultural turística, que es fundamental para nuestro municipio

P. ¿Y qué iniciativas van a desarrollar para impulsar ese tejido asociativo? Comentaba que hay muchas asociaciones en Íllora y muy participativas.

R: Sí, tenemos muchísimas. Tenemos la Asociación de mayores, que también está colaborando en todo; la Asociación de Fibromialgia; la Asociación de La Pileta… Pero es verdad que necesitamos seguir fomentando esto a nivel asociativo, pues queremos que los comercios creen su propia Asociación de comerciantes para que tengamos unos interlocutores directos y que nos planteen de manera mensual, con reuniones programadas, que es lo que ellos ven que necesitan por parte del Ayuntamiento para mejorar. Y luego quiero destacar también la labor que está haciendo la Asociación de ‘Íllora es Pilar’ con esa apuesta que ha tenido tan decidida por ayudar a conservar el patrimonio y también por ese evento que realizan el día de los Santos, que es el de las marimantas, que comienza a tener un poco de nombre aquí en la provincia y ya la gente se pregunta en muchos casos: ¿qué es esto? Los americanos tienen su Halloween, nosotros tenemos nuestras marimantas. Y es una actividad bastante interesante e invito a todo el mundo a que ese día la visite.

P. ¿Es una tradición de Íllora?

R: Sí, es una tradición que había en Íllora. Se aprovecha un poco ese miedo, ese temor que había a la oscuridad y por diferentes rincones típicos de Íllora, como pueden ser la torre de la iglesia de la Encarnación, cerca del castillo, la plaza de San Rogelio, el propio ayuntamiento, se van pasando por diferentes calles con diferentes estaciones y se van contando historias que son, entre comillas, algunas más leyendas, otras tienen más realidad de cosas que sucedieron en Íllora y que tienen ese ambiente un poco tenebroso y que da un poco de miedo. Y no tiene nada que ver con Halloween. La gente no va disfrazada, sino que va con una sábana blanca echada por encima y unos faroles de los que se hacían antiguamente de melón. Y es algo cultural de nuestra tierra y que queremos poner en valor.

P. ¿Hay otras tradiciones de Íllora que también conserven o quieran poner en valor precisamente?

R: Tradiciones tenemos muchas, empezando por la Real Feria de Ganado, que tiene su real decreto desde hace ya cientos de años. El día 1 se celebra en Alomartes una romería típica, que se llama ‘Las Merendicas’, donde la gente sale a una zona de la sierra de allí de Alomartes a participar. A finales de febrero, tenemos también ‘Atar el diablo’ en la zona de Brácana, que es con la típica bolina que hay, de retama, a la que se le hacen nudos porque dicen que haciéndole el nudo a la bolina se van todos los malos augurios y que el año va a ir bien. Entonces, tenemos varias actividades, sobre todo mucho cultural y muchas tradiciones que yo creo que nos dan esa particularidad en la provincia.

P. Íllora también destaca por sus rutas de senderismo que recorren el entorno natural del municipio, ¿cuáles destacaría?

R: Tiene muchas y aquí la ventaja es que tenemos de diferentes niveles. Tenemos algunas muy fáciles, como es la Ruta del agua, que son unos 6 kilómetros aproximadamente circular, que prácticamente cualquier persona puede hacer. Y luego tenemos rutas muy complicadas o de un nivel más elevado en la zona de la Sierra de Parapanda. Hace poco se abrió una nueva en el mismo cruce de un camino que se llama Ramos, donde está la fuente de Ramos. Tiene una pendiente y una dificultad que ya es para gente que quiera forzarse un poquito más, pero yo a todo el mundo lo que le recomiendo es que empiece por ahí y si no hace esa ruta, un poco más complicada, que siga el mismo camino que sube hasta donde está la antena de televisión y a la caseta del guarda, porque las vistas desde arriba de la Sierra de Parapanda son impresionantes, viendo prácticamente la provincia de Málaga, Jaén y Granada. Merece la pena.

P. ¿Qué proyectos a largo plazo tiene para Íllora?

R: El más a largo plazo que tenemos probablemente sea terminar esa rehabilitación del castillo de Íllora, porque entendemos que es, o debe de ser, el motor turístico y que va a generar nuevos nichos de empleo y nuevos empleos en el municipio. Y luego también seguir mejorando la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Como digo, en Escóznar con ese centro de día para los mayores. También tenemos pendiente hacer una Casa de la Juventud en Íllora. Y en Alomartes, modificar y cambiar un centro médico que tenemos ya antiguo y pequeño y ponerlo para una población de 2.500 habitantes, que yo creo que se lo merece. Entonces, como digo, lo primero son las personas, luego ya empiezan los hoyos, los baches, los ladrillos, pero, sobre todo, dar unos servicios de calidad para que todo el mundo quiera vivir en Íllora.

P. Y ya por último, ¿con qué rincón de Íllora se quedaría?

R: Es complicado porque cuando hablamos de Íllora hablamos siempre del municipio y cada pueblo tiene su rincón. De Íllora creo que me quedaría con la parte del casco antiguo, por esas calles un poco más sinuosas que parece que no tienen salida y, al final, te encuentras una pequeña bocacalle por donde salir, donde ver la imagen del castillo y de la iglesia de la Encarnación. En Alomartes, seguramente me quedaría con un rincón que sería el espacio donde se van a realizar ‘Las merendicas’, un espacio natural al aire libre o con la misma fuente de Alomartes.

En Brácana, me quedaría con la plaza central que tiene, con ese gran olmo antiguo centenario y esa fuente que es donde los vecinos se juntan. En Tocón también con la plaza del Emigrante, que es un poco el símbolo de esa gente que tenía que irse del pueblo a buscarse la vida a otro lado y que sigue siendo el sitio de reunión. En Escóznar, con la plaza del cortijo del medio, que también es lugar de reunión. Y en Obéilar, con la zona de la antigua estación de tren, que tiene unos jardines muy bonitos y que recuerda un poquito a esa historia de cómo se construyó esa estación y por qué está ahí. Creo que el municipio de Íllora tiene un encanto espectacular, un sitio muy bueno. Yo lo que más destacaría del municipio es que es acogedor, a la gente le gusta estar tranquila, estar bien, disfrutar de la vida y, luego, con ese paisaje natural que tenemos y ese patrimonio a través del castillo, la iglesia monumental. Y el tema de la gastronomía, con nuestro aceite de oliva y el montón de almazaras que tenemos, con un olivo que es típico de nuestra zona y con unas propiedades que tiene este aceite que no la tienen otros.

Creo que invita a la gente a que venga, también a vivir. Nos hace muchísima falta que la gente también venga a conocer nuestros pueblos. Y, como yo digo, a mí me gusta comparar el municipio de Íllora con la pequeña Alpujarra del poniente granadino, porque es verdad que tenemos todo lo que pueda ofrecer la Alpujarra: esa zona de tranquilidad, de medio natural. Y luego tenemos una cosa que no tiene la Alpujarra, que en 25 minutos estás en el centro de Granada, que no te quedas sin Internet, porque todos es verdad que queremos estar desconectados, pero conectados. Y creo que es un mundo de posibilidades para que la gente nos visite y encuentre un sitio muy bonito para conocer y para vivir.

P. Son muchas las ventajas que ofrece Íllora para quien quiera vivir en el municipio, ¿no?

R: Sí, son muchísimas las ventajas. Servicios a primer nivel: nuestros centros de salud, escuelas, institutos en todo el municipio, un complejo deportivo importante. De hecho, cuando nos han visitado equipos de Granada capital nos han felicitado por las instalaciones que tenemos y que no se esperan nunca que estén allí. Una escuela de música, una banda de música, la escuela de formación permanente para aquellas personas que, en su momento, no quisieron o no pudieron terminar su ESO, aparte de otros cursos. Yo creo que, como digo, tenemos muchísimos servicios, pero más tranquilos que en la capital. Y también con zonas de aparcamiento, que aquí cuesta más dejar el coche. Pero es verdad que Íllora tiene muchas cosas buenas y, como digo, quizás la ventaja y el inconveniente que yo le veo es que Íllora tiene todos los servicios, pero estamos quizás tan cerca de la capital que muchas veces no se valoran, no se aprecian porque se compara directamente con Granada y, evidentemente, no podemos competir a nivel presupuestario ni de comercio. Invito a todo el mundo a que venga, nos conozca, que no se va a arrepentir.