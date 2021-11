Puertas: "Antes no teníamos ciudad deportiva y cada día entrenábamos en un campo distinto"

Antonio José Rodríguez Díaz (Benahadux, 1992) es más conocido por su nombre deportivo: Antonio Puertas. Este extremo derecho almeriense de nacimiento lleva los colores del Granada CF como si hubiera nacido en cualquier punto de la provincia. Su paso por la cantera entre 2012 y 2014 le llevó a aceptar la oferta del club cuando volvió a interesarse por él en 2017, esta vez ya sí para el primer equipo. Su sentimiento por el club y el escudo va más allá de toda duda y, aun así, no hay temporada en la que no sufra un escrutinio milimétrico en cada uno de los partidos que disputa.

Desde noviembre de 2020 ha pasado por algunos de los momentos más complicados de su carrera. Antes de disputar un partido de la fase de grupos de Europa League ante el Omonia en Nicosia, el almeriense tuvo síntomas de coronavirus. La enfermedad le ha estado persiguiendo casi un año. En su momento Diego Martínez alertó de que estaba siendo una recuperación algo complicada.

El fútbol es impaciente y no espera la recuperación de nadie para que la bola siga girando. A Puertas, además, se le sumó este verano la marcha de Diego Martínez, quien era el hombre que armó todo el equipo y quien, personalmente, le dio plena confianza desde el primer partido. Adaptarse al nuevo técnico no ha sido tarea sencilla para ninguno de los jugadores y tampoco para él. Por ello, tras conseguir su primer gol de la temporada ante el Levante toda la tensión que llevaba acumulada explotó tras besarse el escudo.

Pregunta: ¿Qué le llevó a celebrar su gol ante el Levante tapándose los oídos?

Respuesta: Estaba siendo un inicio de temporada muy complicado, en la que no llegaban los resultados ni el mejor juego del equipo y tampoco el mío. Fue como romper algo dentro de mi, de mi cabeza, de que a partir de este momento todo iba a salir bien, como sucedió los otros años.

P: Su rendimiento parece estar más bajo la lupa que el resto de sus compañeros, ¿cómo lidia con ello?

R: Al final tenemos que ser profesionales. Sabemos que no siempre se puede estar a mismo nivel, al mismo tono físico. Durante la temporada pasas por muchos estados de forma y por muchos momentos. Cuando estás un poquito peor solo te queda trabajar para cuando llegue el momento estar preparado. Como todos estos últimos años, en los que hemos tenido muy buenos momentos, otros más normales y otros no tan buenos.

P: ¿Y cómo ha vivido la transición que ha tenido el club en el último verano?

R: No es sencillo de asimilar, porque llevábamos un bloque durante mucho tiempo juntos. Este año es cierto que muchos jugadores hemos continuado juntos, pero ha venido un cuerpo técnico y una directiva nueva y al principio el equipo estaba en esa transición. Ahora parece que nos vamos asentando mucho más, todos nos vamos conociendo bastante más y también se muestra en los partidos. Nos están saliendo bastante mejor y estamos consiguiendo mejores resultados.

P: Teniendo en cuenta esa transición, cabe recordar que Diego Martínez fue el hombre que confió en su titularidad.

R: Mi relación con él siempre fue buena. Desde el primer momento las cosas salieron muy bien. Al final eso hace que a la hora de la convivencia y el día a día sea mucho más fácil. Echar de menos de él, pues un poco todo. Con él estaba muy a gusto, pero ahora ya no está y hay que amoldarse a las nuevas circunstancias y en eso estamos.

P: ¿Cómo se ha adaptado personalmente, y también el equipo, a las peticiones de Robert Moreno?

R: Al final soy un futbolista que, como todos, necesita mucha confianza. En ocasiones hay que sentirse importante para poder rendir al máximo nivel. Estoy en ese momento de encontrar la confianza en mí mismo y jugar como yo sé. En lo personal, me pide lo mismo que todos los entrenadores: marcar muchos goles y que haga buenas jugadas.

P: Pero en ocasiones le hemos visto jugar atrás y no ha dado mal rendimiento...

R: Al final el año pasado por circunstancias de la disponibilidad de jugadores me tocó jugar en el lateral. Al final para eso estamos, no solo yo, todos los compañeros ayudamos en todo lo que se puede. Se tiene que ser atrás, aunque sea cierto que no es mi posición, si puedo aportar, lo haré. Este año la única vez que me lo ha pedido Robert fue ante el Getafe, que ellos estaban muy encerrados y me puso un poco de lateral para abrir el campo, aunque seguía actuando de forma más ofensiva que defensiva.

P: ¿Cómo fue la dinámica dentro del vestuario de los primeros partidos, cuando aún no se interiorizó del todo la idea de Robert?

R: Al final son tres años jugando un estilo de fútbol muy concreto. A Robert ya sabemos que le gusta más el toque y llevar el ritmo del partido. En esos primeros encuentros no nos salió como a nosotros nos hubiese gustado, el equipo no conseguía puntos, que al final es verdaderamente importante. Nosotros nos apoyamos los unos en los otros para salir de ahí abajo y en ello seguimos. Todavía no hemos salido ni estamos dónde verdaderamente queremos estar y estamos trabajando para que eso llegue.

P: Últimamente está ganando mucha relevancia la cantera, ¿usted como canterano del club cómo ve el crecimiento de las nuevas generaciones?

R: Hay mucho nivel. Lo notamos cuando suben a entrenar con nosotros y hacemos partidos contra ellos. Los chavales no se achican, van a por todas, con muchas ganas y mucha hambre. El cuerpo técnico del filial es parte de ese éxito, porque les mete bastante caña. Hay muy buena cantera y creo que en el tiempo se notará.

P: ¿Cómo recuerda su paso por la cantera? ¿Hay más oportunidades de llegar al primer equipo ahora?

P: Fue muy bueno. Todos los años que yo estuve con Joseba Aguado me sentí muy querido. Las cosas salieron muy bien y conseguimos varios ascensos con el filial. Fue muy bonito. Las cosas han cambiado bastante. Nosotros no teníamos ciudad deportiva, teníamos que estar cada día entrenando en un campo distinto. Todo era muy diferente, las cosas se han profesionalizado mucho y creo que tienen todos los condimentos para poder crecer y llegar a la élite.

P: Siguiente partido, se recibe al Madrid, ¿cómo le ha venido al equipo el parón?

R: Al final no sabes muy bien cómo va a salir. Si miras el último partido, que perdimos, puedes decir que le ha venido bien al equipo para preparar el próximo encuentro. Pero también puedes decir que te paran el ritmo. Al final es lo que toca, las selecciones siempre van a estar ahí. Prepararemos el partido lo mejor que se pueda, tenemos que ir a por ellos y conseguir los tres puntos contra el Madrid.

P: La afición volverá a ser esencial, ¿ve apoyo de los seguidores rojiblancos?

R: Lo primero es creer en ello. La afición está con muchas ganas. La afición cree en nosotros y cree que podemos hacerlo. Nosotros tenemos que ir así al partido, con mucha confianza y creyendo. ¿Por qué no le vamos a poder ganar al Real Madrid?