Narváez: “El Metro va a ser dinamizador y va a transformar Churriana”

El Ayuntamiento de Churriana de la Vega está inmerso totalmente en el proyecto “más importante” para el municipio, que es el de la llegada del Metro, prevista para finales de 2025. El alcalde, Antonio Narváez, asegura en una entrevista con GranadaDigital que es “una gran noticia” ya que el Metro va a ser “dinamizador” y va a “transformar la ciudad”. Además, repasa otros proyectos importantes en los que trabaja el consistorio relacionados con infraestructuras o con el ámbito cultural y social.

Pregunta (P): ¿Qué supondrá para Churriana la llegada del Metro antes del final de 2025?

Respuesta (R): Para nosotros es una gran noticia el hecho de que la primera ampliación que se hace en el área metropolitana corresponda a nuestro municipio, Churriana, y también al municipio vecino de Las Gabias. Creemos que con eso contribuimos a una mejora, evidentemente, del transporte público y, sobre todo, hay que tener en cuenta que ayudamos también a la polución que tenemos. Sabemos que vivimos en un territorio en el que no solamente la capital, sino todos los municipios del área metropolitana compartimos ese problema. Creemos que esto no es que lo vaya a solventar del todo, pero ayuda bastante y estoy convencido de que si se continúan haciendo ampliaciones, no solo en la parte de Churriana de la Vega, sino de otros municipios, esto va a ser superimportante. Es una infraestructura que va a permitir la movilidad entre municipios y también hacia la capital, que es el foco de atracción de la mayoría de los servicios.

P: Aunque los vecinos y comerciantes de la calle San Ramón no están de acuerdo con el trazado.

R: Cuando se habla de vecinos y comerciantes parece que es el 100% y no es así tampoco. Si hacemos una encuesta, por ejemplo, y le preguntamos a los vecinos y comerciantes de la calle San Ramón, es verdad que la inquietud está y hay miedo por lo que ha pasado en otros ejemplos que los tenemos cercanos, como cuando ocurrió en Camino de Ronda en Granada capital, pero se le intenta trasladar desde aquí que es un proyecto que está totalmente financiado, expresamente para ellos. El dinero de Europa viene para esa actuación concreta y no se puede derivar a otro tipo de actuaciones. Y sobre todo, y lo más importante también, el tema del plazo. Hay un plazo tasado, que por eso ha sido financiado por Europa, porque el compromiso es que se ejecute esa infraestructura antes de diciembre de 2025 para que se ponga en marcha ya a partir de 2026. Es cierto que está esta inquietud, porque todo el mundo lo sabe y no hay tampoco que tapar el sol con un dedo porque es imposible. La realidad es la que es, que cuando hay una serie de obras, quizá sea esta o de otro tipo, lógicamente afecta. Tendremos que estudiar la forma en que afecte lo menos posible y que los problemas que vayan surgiendo se puedan aminorar. Es cierto que la mayoría de la población está a favor de que llegue la infraestructura, de que se ponga en marcha este medio de transporte, que además va a ser dinamizador y va a transformar la ciudad. Hay cierta preocupación en aquellos vecinos que creen que su medio de vida actual tiene un riesgo. Están peleando por lo suyo, que también es lógico que cada uno luche por sus intereses.

P: La construcción de los nuevos colectores de saneamiento de aguas residuales, ¿es uno de los proyectos más destacados en el municipio?

R: Está en licitación actualmente. Pertenecemos al Consorcio Sierra Nevada- Vega Sur y todos los pueblos que componemos ese consorcio tenemos que derivar nuestras aguas sucias, negras, a la depuradora de aguas residuales de Los Vados. Al menos lo que es Churriana y otros pueblos limítrofes como, por ejemplo, Las Gabias, Alhendín, Otura... Todos tenemos que unir nuestros colectores para depositarlos o llevarlos a la estación depuradora de aguas residuales. Actualmente, la estación depuradora de aguas residuales se está ampliando. Le quedan unos siete meses o un año para finalizar esa ampliación, que va a posibilitar que todas nuestras aguas residuales puedan llegar allí y acogerse de forma normal. Si no se llega a hacer esa ampliación, habría dificultad a la hora de tratar ese agua residual. Ese primer paso ya se está ejecutando y es una gran noticia. Es un proyecto de casi 25 millones de euros esa ampliación. Seguidamente, lo que hay que hacer es construir o instalar esas tuberías de aguas residuales que van a facilitar que lleven esas aguas para allá. Eso está ahora mismo en licitación, creo que es un proyecto de 20 millones de euros. Y estamos deseosos de que se termine la licitación, que se nombre a la empresa constructora que tenga que llevar a cabo esa instalación de las tuberías y, en el momento que eso se culmine, podremos decir que en Churriana se depura el agua. Actualmente, todas las aguas sucias y negras van a nuestras acequias y cauces de los ríos y eso es un elemento que creemos que es fundamental para ganar en calidad de vida.

Estamos contentos de que ya por fin se ha llevado a la práctica, porque todos pagamos en nuestro recibo del agua el canon autonómico que tiene un carácter finalista, es decir, todos pagamos ese impuesto para que se desarrollen este tipo de infraestructuras y estamos contentos de que ya esté en licitación. Ya le vamos a ver la luz al túnel y vamos a poder contar con esa infraestructura. Estaremos encantados de que sea cuanto antes, pero los trámites administrativos tienen que cumplir con sus plazos.

P: ¿Cómo va el proyecto de rehabilitación de los baños árabes y cuándo está previsto el comienzo de las obras?

R: Ahora mismo estamos a la espera de un informe de arqueología que nos solicitó la Consejería de Fomento. En este mes de febrero ya vienen a detallar y a finalizar ese documento, que se traslada a la Consejería de Fomento para que le dé el visto bueno a ese informe arqueológico, que es el que falta para poder firmar el convenio, en el cual la Consejería de Fomento se compromete a aportar el 80% y el Ayuntamientos el otro 20%, de un total de un millón treinta mil o cuarenta mil euros aproximadamente. Cuando se firme ese convenio, la Consejería de Fomento estaría en disposición de sacar a licitar esa reforma. Esperemos que sea lo antes posible y que antes de verano podamos firmar ese convenio para que la Consejería de Fomento pueda sacar a licitar los trabajos de rehabilitación de los baños árabes. Esto es un trámite administrativo, pero podemos hablar de que a principios del año que viene puede ser que estén iniciadas las obras. Ojalá fuese así porque es un proyecto bonito, interesante y de conservación de nuestro patrimonio, de algo tan destacado que tenemos como es ese inmueble, que está declarado Bien de Interés Cultural y que es una tipología arquitectónica de la época hispano-musulmana de las más destacadas.

P: Otro proyecto previsto es la carretera VAU-05 que pasaría por Churriana para conectar las dos circunvalaciones. ¿En qué situación está?

R: La VAU-05 estaba diseñada ya en el POTAU, un documento que se aprobó en el año 2000 y venía ya el trazado casi definido, paralelo a lo que es hoy el vial de Cristóbal Colón de Churriana. Posteriormente, hubo una serie de modificaciones de esa VAU que, entre comillas, nos afectaba al Plan Parcial 2, pero en la actualidad, la Consejería de Fomento ha decidido que va a empezar de cero, es decir, va a estudiar los trazados anteriores y a lo mejor va a estudiar otros posibles trazados para poder llegar a un camino y decir cuál sería el mejor trazado, el más deseado o el que mejor puede favorecer para hacer posible que los vehículos que transitan por la primera Circunvalación puedan derivarse a la Segunda Circunvalación. Lo que se quiere es eliminar tráfico de una circunvalación a otra. Nosotros creemos que esta infraestructura también es positiva, ya venía contemplada y puede aliviar bastante el tráfico rodado no solamente de la primera Circunvalación, sino también incluso de nuestras calles. Lo que queremos es que se haga cuanto antes el trazado exacto por donde tenga que discurrir para que ya nosotros podamos desarrollar otras tareas propias que estamos esperando también con esa VAU.

P: ¿Cómo van los proyectos a cargo de los fondos europeos EDUSI?

R: Ya nos han comunicado de la Diputación, que es la entidad gestora de estos fondos, las actuaciones concretas en el Polideportivo. Con respecto a Deportes hay tres actuaciones. Una es colocar en el techo del Polideportivo placas solares de autoconsumo para generar energía eléctrica. Esta actuación ya nos han comentado desde Diputación que está resuelta, es decir, ya está adjudicada a una empresa y, en breve, va a venir al municipio para poder instalar esas placas. Otra actuación ya decidida es el cambio de los focos del campo de fútbol a tecnología LED. Ya se sabe qué empresa lo va a hacer y estamos a la espera de que, en breve, venga la empresa y pueda hacer el cambio de las luminarias. Hay otra actuación concreta que es el cambio de los focos del Polideportivo también a tecnología LED. Está en licitación y todavía no se sabe qué empresa lo va a realizar.

Hay otros dos proyectos que están a la espera de aprobación por parte del Ayuntamiento. Uno de ellos ya nos ha llegado, el de la actuación en el Parque de la Paz, donde se va a hacer una actuación integral y se van a plantar casi más de 140 árboles, 1.400 arbustos y se va a acondicionar todo el espacio del parque. En el momento que lo aprobemos en el Ayuntamiento, se lo trasladaremos a la Diputación para que lo saque a concurso, a licitación y se pueda saber qué empresa va a ejecutar las obras.

Otro de los proyectos de los que estamos a la espera de que nos trasladen, que se está diseñando, es la renovación de la Plaza de la Ermita, que va por buen camino también. Cuando nos trasladen el proyecto definitivo, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con el Parque de la Paz: aprobaremos el proyecto, le daremos el visto bueno, le trasladaremos esa aprobación a la Diputación para que lo ponga en cartera y lo puedan sacar a licitación y se puedan desarrollar las obras.

Estos dos proyectos dependen ya de la Diputación, de los ágiles que sean en la contratación. Esperemos que antes de verano pueda saberse qué empresa lo va a ejecutar. Con la Plaza de la Ermita pasa prácticamente lo mismo. En el momento en que nos trasladen el documento, lo aprobamos, ellos lo sacan a concurso y puede llevar unos tres o cuatro meses para iniciar las obras.

Hay otro proyecto superdestacado, que es en el edificio contiguo al ayuntamiento, que va a servir como un espacio multifuncional, sobre todo donde se van a ubicar los Servicios Sociales. Actualmente se está diseñando. Hay un equipo redactor que ha ganado un concurso de la Diputación para diseñar cómo va a ser ese edificio, que ahora mismo está en estructura y hay que darle contenido por dentro. Ese va un poco más atrasado, pero no porque se hayan eternizado los plazos, es porque es más complejo y tiene una financiación bastante más importante. Hablamos de un proyecto de casi 900.000 euros. El equipo redactor está haciendo esa labor y en el momento en el que nos traslade el documento final, igual que se ha hecho con el Parque de la Paz, lo aprobaremos, Diputación lo sacará a concurso y podrán comenzar las obras.

P: El Ayuntamiento también ha actuado en calles como Concepción, Granados, Habana, Antonio Machado o Rubén Darío, ¿qué trabajos se han hecho ahí?

R: No paramos de renovar nuestras instalaciones, nuestras redes de abastecimiento y saneamiento, de mejorar calles y asfalto. También mejorar las pistas de pádel del Polideportivo. Todo eso es el trabajo diario de mejora que vamos realizando. Un ejemplo es la calle Concepción, donde se ha llevado a cabo una renovación total del abastecimiento y del saneamiento, aparte del asfalto. En la calle Azorín se ha renovado todo el saneamiento, abastecimiento, pavimento y acerado. Actualmente se está haciendo una mejora de la accesibilidad en la calle Rubén Darío, ampliando las aceras, que son muy estrechitas y es una calle de mucho tránsito. También vamos a sacar a licitar en breve la renovación de la mejora de la accesibilidad en la calle Habana y en la calle Granados. Es otra mejora superimportante, porque pasa lo mismo que en Rubén Darío, son aceras estrechitas y las vamos a ampliar.

Otra de las actuaciones previstas, que si no sale este mes, será el mes que viene seguro, es la de la mejora del abastecimiento en la calle Antonio Machado. Es una de las calles que tiene más problemas de abastecimiento, con muchas fugas y pérdidas, y la empresa concesionaria siempre está actuando cuando hay algún tipo de fuga. Vimos necesario acometer este tipo de mejora del abastecimiento y se va a desarrollar si no al final de mes, el siguiente seguro que sí.

P: Este 24 de febrero se volverá a celebrar la fiesta local de las Merendicas, en la Base Aérea. ¿Cómo será?

R: La Merendica es una fiesta tradicional de nuestro pueblo que se hace de manera normalizada prácticamente. Hemos tenido la desgracia todos de vivir esta fastidiosa pandemia y nos paró el poder desarrollarla como veníamos desarrollándola. Normalmente, la gente lo que hacía es que se iba al campo, con la familia, pero desde el Ayuntamiento conseguimos que se nos abrieran las puertas de la Base Aérea y concentrar allí a todo el mundo y poder celebrarla de manera compartida y en convivencia todos. El Ayuntamiento ayuda en montar algún tipo de actividades para los más pequeños y los más mayores y hemos conseguido de nuevo este año que la Base Aérea nos permita utilizar sus instalaciones para poder desarrollarla dentro, en un espacio abierto, con facilidad para que la gente pueda venir con sus vehículos, traer sus comidas y sus carpas para que den sombra. Va a ser un día muy emotivo. La idea que tenemos, que vamos a traer al Pleno, es iniciar los trámites para que sea nombrada Fiesta de Interés Turístico Andaluz, para después hacerla de interés nacional.

P: En el ámbito cultural destaca la creación del I Premio Nacional de Poesía Ciudad de Churriana, ¿por qué se ha puesto en marcha y en qué consiste este premio?

R: Vinieron a hablar con nosotros unos poetas de Granada, Javier Gilabert, Fernando Jaén y Gerardo Rodríguez Salas, para presentarnos este proyecto, en el que se premia al mejor libro de poesía editado en 2021. Vimos oportuno coger todo lo editado en el año anterior. Tiene un premio de 3.000 euros al mejor libro editado de poesía a nivel nacional. Vimos que era una oportunidad para darle prestancia a una disciplina literaria como es la poesía y también es algo que nos va ayudar a enriquecer nuestra biblioteca, porque no hay que olvidar que todos aquellos libros que se presenten al concurso van a pertenecer a la biblioteca. Vamos a contar en nuestro fondo bibliográfico con la poesía más actual y eso puede ser un motivo de referencia, además de que ya contamos con poesía histórica y tradicional. Va a ser un elemento fundamental. Y eso queremos acompañarlo con actividades para los escolares de los centros educativos y que puedan poner a este premio en un lugar importante. No hay otro premio como este, es novedoso y pensamos que, aparte de que conseguimos ampliar el fondo bibliográfico, también estamos apostando por algo tan importante como es la poesía.

Todos aquellos que quieran presentarse al concurso tienen de plazo hasta el 30 de abril. Las bases están publicadas en la página web del Ayuntamiento. Habrá un pre-jurado, que determinará cuáles serán las finalistas, los 10 ó 12 autores de mayor relevancia. Luego habrá un jurado más especializado, que decidirá quién va a ser el ganador. Para la primera quincena del mes de septiembre se llevará a cabo la gala de entrega del premio.

P: Está en desarrollo también la Agenda 2030, con una encuesta para pulsar las inquietudes de los vecinos.

R: Sí, hemos desarrollado ya la encuesta a los vecinos. Tenemos ya un borrador con las actuaciones que están vinculadas a los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Se lo hemos trasladado a los grupos de la oposición por si quieren hacer aportaciones al mismo y creo que hasta final de este mes tienen de plazo. Luego pasaremos a aprobarlo en Pleno para poder desarrollar el plan de acción. El plan de acción significa que todas las medidas que se determinan en ese documento se puedan desarrollar. Estamos a la espera de vincularlo, no solo como objetivo de desarrollo sostenible, sino también como agenda urbana. Es un documento que no solamente nos pueda servir para hacer nuestras políticas propias, sino también aquellas futuras, sobre todo vinculándolo a posibles subvenciones que puedan llegar. Por ejemplo, ahora para los Fondos Next Generation, todos aquellos ayuntamientos que tengan esos documentos tendrán más fácil acogerse a fondos que si no los tienen.

P: En Churriana hay varios proyectos en materia de Servicios Sociales premiados además por la Diputación de Granada. ¿Cuáles destacaría?

R: Sin duda, el primero, que además está pendiente de una decisión a nivel europeo. Fue un proyecto que desarrollamos junto al instituto y a la residencia de mayores. Los alumnos que son expulsados del instituto, en lugar de quedarse en su casa, con autorización de los padres, podían desarrollar acciones para acompañar a los mayores en la residencia o colaboraban en el Banco de Alimentos, en el trasiego del día a día. Observamos que podían dar algo más de sí, en lugar de estar todo el día en casa jugando a la consola, por así decirlo, podían estar dando un servicio y también para que les sirviera de experiencia sobre qué es lo que hay en la vida, en su sociedad y en su pueblo. Hemos tenido experiencias muy positivas, porque los niños han participado muy bien. Fue un premio ganador en Diputación y hemos conseguido también que pueda ser aspirante también en los premios socioeducativos en Europa.

Otro proyecto que ha conseguido otro Premio Social Dipgra este 2021 es 'Ni un mayor solo', que fue diseñado para que en las fiestas navideñas, las personas mayores que estuviesen solas pudieran ir a casas de familias que se ponían en contacto para acoger a un mayor en su casa. Para que en las fechas navideñas, que son muy señaladas, pudieran esta acompañados. Pero vino la pandemia y entonces ya no se podía hacer de esa forma. Buscamos gente que quería colaborar y, a través de llamadas telefónicas o incluso videoconferencias, fueron atendidas constantemente.

Me quedo con el primero porque es con el que estamos peleando por el premio europeo, pero son distintos proyectos y los dos tienen su importancia en lo que cada uno va destinado.

P: En materia de empleo en el municipio destacan los convenios de colaboración con empresas para el fomento de la inserción laboral.

R: Sí. No paramos. De hecho, acabo de tener una reunión con una de las empresas. Intentamos conveniar con ellos la posibilidad, dependiendo de las circunstancias, de incorporar a personas con discapacidad, personas que tienen mucha demanda de empleo o que llevan mucho tiempo buscando empleo y no lo encuentran. Intentamos acoger a todas esas personas a través de los Servicios Sociales para vincularlas con estas empresas que requieren de sus servicios. Está siendo también muy positivo. Hay personas que a lo mejor no han encontrado empleo en un largo tiempo y ahora se les ha abierto una puerta y han trabajado un breve periodo de tiempo, pero les van surgiendo otras alternativas y es positivo también.

P: ¿Qué otros proyectos más inmediatos tiene previstos el Ayuntamiento?

R: Ahora mismo estamos inmersos en el tema del cambio de césped artificial del campo de fútbol 7, que es uno de los proyectos que estamos esperando que nos trasladen. Lo está redactando la Diputación. Estamos trabajando incansablemente porque es que se quedó desierto, porque los precios que Diputación había marcado por lo que se ven no eran buenos, nadie se presentó al concurso. Le hemos devuelto el proyecto a Diputación para que lo rehaga y le ponga los precios acordes a la realidad, pues por lo que se ve ha subido bastante el precio del plástico y del caucho.

Pero, en definitiva, el proyecto más importante es el tema del Metro. Ahora mismo nos acaban de notificar que se va a desarrollar el análisis de los sondeos del suelo para ver cómo está el espacio por donde va a transitar el metro. En eso estamos inmersos totalmente.

Hasta ahora, prácticamente todo suma más del 85% de cumplimiento del programa electoral que presentamos a la ciudadanía. Está un 85% ya desarrollado, un porcentaje a tener en cuenta de cumplimiento con la ciudadanía.