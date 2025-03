Ángel Pérez: "En Pampaneira vamos a apostar para que los nómadas digitales vengan a nuestra comarca"

El alcalde de Pampaneira, Ángel Pérez, es el decimoséptimo protagonista del serial de entrevistas del proyecto editorial ‘Nuevos líderes para nuevos territorios’ en el que se tratan las nuevas necesidades, retos y oportunidades de la provincia de Granada dando voz a los protagonistas de cada municipio. El regidor ha abordado el trabajo desarrollado en Pampaneira para que sea “el pueblo que todo el mundo quiera volver a visitar” y la apuesta que tienen ahora para que los nómadas digitales vayan a la comarca de la Alpujarra a teletrabajar. Ángel Pérez ha destacado que el objetivo es impulsar otros sectores económicos en un municipio que vive principalmente del turismo y que cuenta con numerosos atractivos.

Pregunta (P). ¿Cómo está siendo su tercer mandato como alcalde de Pampaneira?

Respuesta (R ): Pues la respuesta es bastante fácil: es como los otros dos restantes. Están siendo bastante trabajadores, es decir, le dedicamos mucha energía. Y estamos teniendo bastantes resultados. Pero diariamente, duro porque nos implicamos al máximo.

P. ¿En qué diría que ha cambiado Pampaneira desde que es el alcalde del municipio?

R: Por suerte, Pampaneira siempre ha sido un municipio que a nivel turístico ha tenido nombre aquí en la provincia de Granada. Es un municipio que puedo decir que ya sabía lo que quería ser. Por lo tanto, durante esta legislatura lo que hemos hecho ha sido reforzar este mandato del municipio. Ser un municipio en el que la gente se pueda quedar y vivir porque hay un sector en el que trabajar. Durante estos años hemos cogido todos nuestros edificios históricos, todas nuestras calles, todas nuestras plazas y las hemos rehabilitado, pero con ese sentimiento de un municipio como lo es Pampaneira, uno de los pueblos más bonitos de España. Entonces, cuando la gente viene, se da cuenta que desde la primera piedra hasta la última es un pueblo que quieren volver a visitar. Por lo tanto, nos hemos encargado de que Pampaneira sea ese pueblo que todo el mundo quiera volver a visitar.

P. Pampaneira es, sin duda, uno de los municipios más emblemáticos de la Alpujarra granadina y tiene poco más de 300 habitantes, ¿cómo es el día a día en el municipio?

R: Siempre le digo a la gente: ¿qué explicación quieres que te dé: la corta o la larga? Y siempre me voy a la explicación larga. Sí que es verdad que Pampaneira es un municipio que tiene poquitos habitantes, 350. Incluso si nos vamos ahora al invierno, estamos menos viviendo, porque algunos vecinos están más tiempo en Granada. Pero es un municipio muy turístico y la población flotante es lo que marca esta diferencia. Todos los días tenemos gente visitándonos. No sabría decir exactamente el número, pero siempre entre unos 300 o 500 visitantes conociendo Pampaneira entre semana. Y nos podemos ir a más de 1.000 los fines de semana y los puentes es todavía mucha más gente. Y cuando hacemos esos eventos que son importantes, en los que la gente conoce Pampaneira, como puede ser el Festival Sulayr o ahora un proyecto que tenemos que es muy exitoso, que se llama ‘20 leguas de la Alpujarra’, ya sí que es verdad que Pampaneira está lleno. En ese momento, podemos rondar los 3.000, 3.500 visitantes.

Hay poquitos habitantes, pero una población flotante muy grande. Por lo tanto, el sentimiento de que tú estás en la calle y no hay nadie eso en Pampaneira no lo conoce nadie, porque siempre hay gente. En nuestra plaza siempre hay gente, en los restaurantes, paseando, en nuestras fuentes, calles… Ese es el sentimiento que nos llevamos.

P. Pampaneira forma parte de los Pueblos Más Bonitos de España. ¿Cuáles son sus principales atractivos?

R: En Pampaneira todo son atractivos. En Pampaneira, la arquitectura es única. Juntamente con los municipios de Bubión y Capileira, que somos el conjunto histórico del barranco del Poqueira, somos pueblos que si por algo nos caracterizamos, es por conservar nuestro patrimonio. Sabemos que este patrimonio era único y sabíamos que teníamos que conservarlo para que nuestras siguientes generaciones conozcan cómo era la Alpujarra. Y ese papel lo han hecho los vecinos de los municipios de Pampaneira, Bubión y Capileira. Y hay algo que se ve también: estamos en pleno corazón del Parque Nacional de Sierra Nevada. Por lo tanto, a nivel arquitectónico, un municipio único. A nivel de medio ambiente, estamos en el Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada.

La gastronomía alpujarreña es increíble. Tú ya sabes que todos los fines de semana, muchísimos vecinos de aquí, de la ciudad, del área metropolitana, vienen a la Alpujarra a probar nuestra gastronomía. A nivel de artesanía, donde mejores artesanos hay es en la comarca de Alpujarra, porque les encanta ese sentimiento que se vive en esta comarca. Tenemos una artesanía que es alpujarreña.

Pampaneira es un pueblo que destaca por su cultura. Son bastantes los eventos que hacemos y la gente viene a vivir. El Festival Sulayr, ya lo he dicho antes, es un festival único, mágico, donde los músicos que van a tocar siempre quieren volver. Entonces también vienen a descubrir nuestra cultura. Y ahí es donde diría que Pampaneira destaca.

P. Y en Pampaneira, ya me lo comentaba, reciben a muchos turistas a lo largo de todo el año y a diario. El municipio, sin duda, vive por y para el turismo.

R: Sí. A día de hoy, mayoritariamente, de forma directa e indirecta, la mayoría de los vecinos viven del turismo. ¿Estamos contentos con ello? Sí, eso hace que la gente en Pampaneira pueda obtener un trabajo y pueda ganarse la vida. ¿Nos complacemos con que solo sea el turismo a día de hoy? Pues no solo el turismo, pero sí que es verdad que es el sector predominante. Queremos que haya más actividad económica. Por eso ahora estamos intentando trabajar, aunque el turismo para nosotros es muy importante y lo cuidamos y lo mimamos todo lo que podemos. Queremos que en Pampaneira haya otros sectores. Entonces, todo lo relacionado con las nuevas tecnologías es donde ahora nos vamos a centrar. Pero sí, a día de hoy, Pampaneira es un municipio evidentemente turístico.

P. ¿Y qué proyectos tiene para este 2025 para Pampaneira? ¿Algunos a nivel digital, como me comentaba, o esos son más a largo plazo?

R: La realidad de los municipios pequeños es que nuestros proyectos a veces no pueden salir adelante si no salen convocatorias, subvenciones, con las cuales podamos financiarnos. Entonces, si te tengo que decir cada uno de los proyectos que tenemos para Pampaneira es que serían muchísimos, pero sí que te digo que, en función de las vías de financiación, pues nos vamos metiendo. Por ejemplo, ahora mismo, estamos metidos en un proyecto con la Mancomunidad de Municipios de La Alpujarra Granadina, que son los Centros Nómadas del Conocimiento, que por ahí es por donde te he dicho que vamos a apostar por las nuevas tecnologías y por que estos nómadas digitales vengan a nuestra comarca. Si están buscando un sitio donde vivir y vienen a La Alpujarra a día de hoy, te digo que mucha gente se va a querer quedar a vivir. Porque al final, vivir en un municipio como Pampaneira o cualquier otro de nuestra comarca, donde hay menos estrés, menos contaminación, en un parque natural, cerca del nacional, es que es obvio que si puedes elegir y puedes trabajar, pues ahí te vas a quedar. Pampaneira, te lo estaba comentando antes, está aproximadamente a una hora y cinco, hora y diez de Granada, pero es que la costa también la tenemos a una hora. Entonces, es un sitio que tiene mucho donde elegir y tiene la ventaja de que hay tranquilidad.

P. Para nómadas digitales, gente que teletrabaja y que no importa el sitio donde esté, es ese tipo de proyectos para que puedan trabajar desde Pampaneira, ¿no?

R: Sí, ese es uno de los proyectos relacionados con las nuevas tecnologías, que es lo que queremos, ya sea con este proyecto que te estoy comentando, que ha liderado la Mancomunidad de Municipios de la Alpujarra Granadina. Se han hecho unos centros coworking, actualmente hay cuatro: en Pampaneira, Bubión, Cádiar y Ugíjar. Y es lo que buscamos. Ya que está esta ubicación, ya que podemos trabajar, lo conocemos. Y si encuentran una vivienda y se pueden y quieren quedar a vivir, pues bien, ya estamos sumando vecinos. Pero es que también estos van a ser embajadores de futuro, nómadas y visitantes que vengan a conocernos porque, como te he dicho, solo hace falta venir a Pampaneira para que más gente quiera venir. Por el boca a boca, Pampaneira es increíble.

P. ¿Y desarrollan algún plan en Pampaneira para luchar contra la despoblación?

R: En Pampaneira actualmente sí que es verdad que estamos sufriendo los estragos de la despoblación, aunque tenemos turismo, aunque sé que a mucha gente le gustaría quedarse a vivir, pero todavía nos hace falta más desarrollar estos sectores, como lo que te estoy comentando de las nuevas tecnologías, gente que tenga un trabajo y lo pueda desempañar desde nuestro municipio.

Otra problemática que tenemos en Pampaneira, y en la que tenemos que empezar a trabajar, es que es un municipio muy bonito, a todo el mundo le gustaría tener una casa en Pampaneira y eso ha hecho que la disponibilidad de vivienda sea un poco ajustada y se tenga que ver de qué manera construir nuevas viviendas para que el pueblo pueda crecer un poquito y podamos luchar contra esta despoblación. Y también estamos en ello. Entonces, ¿tenemos despoblación? Sí. ¿Creemos que estamos en una situación en la que se puede luchar y revertir? También.

P. ¿Qué necesidades cree que tiene Pampaneira y en las que especialmente tiene que trabajar como alcalde para mejorar?

R: Bueno, si me pregunta alguna necesidad, sí. No creo que haya ningún alcalde que diga que su pueblo no tiene necesidad. Siempre hay necesidades en todos los ámbitos que trabajar. Pero lo que digo, todas las necesidades van en función de otras administraciones que pongan planes para poder financiarnos, porque somos un Ayuntamiento de 350 habitantes. Entonces, tenemos muchas. Vamos a la Diputación, a la Junta de Andalucía, a la Administración General del Estado, donde nos escuchen y ahí intentamos trabajarlo.

P. Y ahora, alcalde, vamos a escuchar dos preguntas que quieren hacerle dos vecinos de Pampaneira:

(Audio): Mauricio Riera, propietario de la fábrica de chocolate Abuela Ili de Pampaneira: ¿Existe algún plan o propuesta a largo plazo que garantice la sostenibilidad de nuestro medio de vida que es el turismo, principalmente el turismo de calidad?

R: En este caso Mauricio es el propietario de una fábrica de chocolate que tenemos en Pampaneira, chocolate Abuela Ili, y la verdad es que ya en sí incluso esta propia fábrica de chocolate se ha convertido en un atractivo turístico más. Mucha gente viene a disfrutar de esos chocolates. Pero la pregunta que me ha hecho, sí, por supuesto que sí. Tener turismo está muy bien. En un momento donde la turismofobia está empezando a coger relevancia en muchas ciudades, en Pampaneira ya lo estamos intentando trabajar. También tengo que decir que el sentimiento de los vecinos y las vecinas de Pampaneira, por el tiempo que llevamos conviviendo ya, nos costaría vivir sin el turismo. Durante la época del Covid, ver las plazas vacías, las calles vacías… Mucha gente tenía como ese principio de tristeza, de echamos de menos a la gente. Entonces, ese sentimiento nos ayuda un poco. Pero sí que es verdad que queremos trabajar en un turismo de calidad. Me refiero a que no hace falta que el pueblo se desborde todos los fines de semana. Tengo claro que si la gente que viene a Pampaneira sabe a lo que viene, aunque sea menos ese turismo es el que a nosotros nos beneficia. Es decir, yo quiero venir a Pampaneira porque quiero ver esa arquitectura única, pues entonces hacemos actividades relacionadas para ese tipo de turismo.

Gente que sepa los senderos de la Alpujarra, que quiere caminarlos, que quiere recorrerlos. Entonces, tenemos que hacer planes para que la gente conozca esos senderos. Por ejemplo, ahí tenemos ‘20 Leguas de la Alpujarra’. ¿Cuál fue el objetivo de ’20 leguas de la Alpujarra? Que los corredores del ultratrail, que ahora está de moda, que ahora todo el mundo quiere ser corredor, vengan y conozcan nuestros senderos. ¿Tú sabes lo que dice la gente cuando termina de correrla? Mucha gente se pone a llorar de la emoción de lo que ha vivido. Es que hay momentos donde tú vas recorriendo, miras a la izquierda y ves las cumbres de Echeverría; miras a la derecha, ves el Mediterráneo. ¿Quién no va a querer correr por esos senderos? Y que algunos de ellos son un conjunto histórico-artístico porque pasan por municipios que son Bien de Interés Cultural. Eso hace que ese turismo sea un turismo de calidad. Porque saben a lo que vienen, no vienen a darse una vuelta. Van buscando una cosa específica.

Y después, a nivel de las empresas de Pampaneira, estamos trabajando, es una apuesta que tenemos desde el Ayuntamiento, en el Sistema Integrado de Calidad Turística en Destino. ¿Qué es lo que queremos? Que también los negocios de Pampaneira den esa calidad que muchos turistas están reclamando. Y eso nos ayuda a que el turismo que venga sea un turismo que busca esa calidad. Entonces, sí que queremos. No queremos cuanto más turismo, mejor. Porque a nadie le gusta un pueblo abarrotado donde se tardan tres horas en comer. No. Mejor es un turismo repartido, desestacionalizado durante todo el año que centrado en unos fines de semana indicados. Ahí es donde estamos trabajando.

P. Vamos a escuchar la siguiente pregunta:

(Audio): Nelia Reyes, directora del Festival Sulayr: ¿Cómo era el municipio de Pampaneira antes del festival y cómo es ahora?

R: Es una pregunta bastante interesante porque también se puede traducir como antes de que llegásemos nosotros al Ayuntamiento y después. El festival lleva diez años. Este año cumple su décima edición. Por lo tanto, ¿qué ha supuesto el festival para Pampaneira? Principalmente, es un festival de ritmo étnico, música del mundo y yo creo que eso es la Alpujarra. La Alpujarra es una comarca donde hay vecinos de todo el mundo. Entonces, nos ayuda un poco a comprender la realidad en la que nos encontramos. Pero, ¿qué ha significado para Pampaneira? Ya te he dicho que también uno de los objetivos para mejorar Pampaneira es que la gente conozca nuestro municipio por la calidad cultural de lo que hacemos. Este festival lo ha logrado.

Pampaneira es un ejemplo de que un municipio tan pequeño puede albergar un festival de estas características, de esta calidad, donde incluso la Federación de Municipios y Provincias en algunos talleres lo pone como un ejemplo de gestión y de buena cultura. Esto está haciendo que Pampaneira se escuche en muchísimos lugares a los que antes no llegaríamos. Durante este festival, no fue en esta edición, fue en la anterior, me encontré a un muchacho que venía de Ámsterdam. Un muchacho joven, no sé por qué, empecé a hablar con él y me decía que había venido exclusivamente desde Ámsterdam con su grupo de amigos a Pampaneira. Es decir, puedo entender que vengan a festivales grandes que se hacen en Madrid, Barcelona o incluso aquí en Granada, pero que hayan conocido el Festival Sulayr y que monten sus agendas para venir a un festival, eso hace que estemos haciendo las cosas bien.

Entonces, ¿qué ha supuesto? Pues el festival está haciendo que entendamos que la cultura es un lugar donde también hay que profesionalizarse, hacer cosas de relevancia para que la gente nos conozca. Y también estamos dando ese incentivo para que la gente que se dedique al mundo de la cultura pueda ganarse la vida.

P. Me comentaba que el Festival Sulayr cumple su décima edición, ¿cuándo se celebra este año y qué novedades tiene?

R: Te voy a decir cuándo nació y dónde está ahora. El Festival Sulayr nació para que estuviese a finales de agosto. ¿Por qué? Porque finales de agosto es un momento donde hay mucha gente en Pampaneira. Es decir, poner una actividad en el mes de agosto, cuando el pueblo está lleno, sabes que va a responder. Porque solo por la gente que ya hay en Pampaneira, gente va a ver. Ahí nació. Y poco a poco, ¿qué es lo que queríamos con este proyecto? Queríamos que fuese también un proyecto que luchase contra la despoblación y que ayudase a desestacionalizar el turismo. ¿Cuándo es la época que turísticamente menos gente viene a la Alpujarra? Cuando menos gente viene a la montaña. ¿Y eso cuándo es? Cuando los niños salen de la escuela. ¿Y qué es lo que quieren los padres? Pues irse a la playa. Ese es el momento donde todo el mundo está bajando a la costa. Incluso es un momento donde los negocios de Pampaneira se iban a descansar. Pues en ese momento dijimos: “Ahí tenemos que ponerlo”, en el primer fin de semana de julio. Eso significa que ese fin de semana, cuando la gente empezaba a cerrar, pues se retrasa ahora el cierre una semana. Normalmente el festival empieza un jueves y termina un domingo, son cuatro días que el pueblo está lleno. Pero lleno en una época donde no habría nadie. Por lo tanto, estamos invirtiendo en cultura en un momento donde estamos beneficiando 100% a Pampaneira. Y no sólo a Pampaneira, porque la capacidad de hospedaje de Pampaneira es muy limitada. Viene más gente que la que se puede quedar. Esa gente después se queda en Órgiva, en Bubión, en Capileira, incluso en Trevélez, Pitres, Pórtugos. Donde haya hospedaje. Entonces, por eso lo hicimos en julio. Porque está bien que lo pongamos en un mes que hay mucha gente, pero a lo mejor el turismo que te llega, la gente que viene a ver el festival, no era la gente que estaba pensándolo. Sin embargo, si lo hacemos en una época en la que no iba a haber nadie, ¿quién va a venir? Los que realmente son amantes de la cultura. Y lo van a disfrutar. Y lo van a aprovechar. Y van a conocer a sus músicos. Se van a interesar. Los van a seguir. Entonces estamos haciendo un win-win. Ganamos nosotros. Ganan los músicos. Y todo el mundo.

P. Y para la edición de este año, la décima, ¿hay alguna novedad?

R: La verdad es que vamos creciendo todos los años un poquito más. Ya estuvimos en Fitur, presentamos el cartel. Y las grandes líneas ya están marcadas. Los artistas principales, eso aún no lo vamos a decir. Se están trabajando, se están negociando. Y se dirá en una rueda de prensa específica que siempre se hace cuando presentamos el cartel. Pero lo importante, no solo es el escenario principal, es que suele haber también un proyecto que nos sirve para que la gente que viene conozca nuestro patrimonio. Porque muchos conciertos los hacemos en los tinaos de Pampaneira, para que conozcan nuestro medio ambiente. Porque hacemos una ruta donde se hace un pequeño concierto en acústico. Entonces, tú imagínate, te sientas encima de una piedra, en un camino de Pampaneira, escuchando música ambiente. También nos sirve para concienciar de por qué hay que cuidar ese sendero. ¿Por qué cuando vas caminando no debes tirar basura? Eso es algo obvio. Pero no todo el mundo lo hace. Tendremos que seguir educando y haciendo pedagogía sobre esto. Porque es importante conservar nuestro patrimonio. Cuando la gente escucha un concierto en la sombra, en el mes de julio, y está a gusto porque está debajo de un tinao, y empieza a valorar qué significa, qué es ese patrimonio. Hace que la gente lo valore. Cuando la gente lo valora es cuando la gente lo cuida.

Nosotros abrimos en un momento, no sé exactamente, pero unos meses antes, nuestra página web del festival. Abrimos una inscripción y todos aquellos artistas que quieren participar se apuntan. Eso sí, es verdad que los conocemos. Son nuevos y son muchísimos. Entonces, hay muchas oportunidades para que los músicos emergentes vengan a Pampaneira. Y te digo que es mucho público. Y es un público de mucha calidad porque es que vienen al festival, no pasan por Pampaneira. Vienen al festival expresamente. Y también queremos que vengan a crear, por eso también el festival tiene una residencia de artistas. Cada año, la residencia va variando. Una vez fue de mujeres, otra vez fue de jóvenes músicos. Cada año va variando, en función de eso hablamos con algunos músicos y decimos que queremos que hagan un proyecto propio que nazca en Pampaneira. Y de ahí se han creado muchos proyectos que después siguen funcionando.

P. Además de este importante Festival Sulayr, ¿qué otras actividades culturales tienen en Pampaneira?

R: También tenemos ‘20 leguas de la Alpujarra’, que es una ultratrail. ¿Qué es lo importante de esta ultratrail? Por suerte, el barranco del Poqueira somos una parte de la comarca de la Alpujarra que se nos conoce mucho: a Pampaneira, a Capileira… Seguramente quien nos esté viendo probablemente lo haya visitado. Pero en la Alpujarra somos muchos más municipios. Una legua es lo que aproximadamente se tardaba en recorrer una hora. 20 leguas son 100 kilómetros. Entonces, 100 kilómetros no solo se va a pasar por Pampaneira, se va a pasar por más de 20 núcleos de la Alpujarra. 20 núcleos que si te gusta Pampaneira, el resto no son desmerecedores. Son pueblos muy bonitos. Me dijo un alcalde que un día estaba caminando por su pueblo y que, de repente, empezó a pasar mucha gente corriendo. Y que, por casualidad, le preguntó a uno y dice: Oye, ¿qué haces por aquí? Y le dijo que estaba entrenando para ‘20 leguas de la Alpujarra’. Pues eso hace que también tengamos incentivos para tener nuestros caminos cuidados porque sabemos que estos corredores también van a ser embajadores de nuestro municipio y mucha gente va a venir a correr, porque en el momento que lo conoces es que es una comarca magnífica. Entonces, ‘20 leguas’ también es un proyecto que lucha contra la despoblación. Y ya no solo Pampaneira, como te he dicho, pasamos por muchísimos núcleos.

Otro evento al que le tenemos muchísimo cariño, desde que se inició, es la Feria de Artesanía, Ecoturismo y Agricultura Ecológica. Creo que estábamos por la edición 34-35. ¿Por qué nació? Nació en un momento donde los artesanos estaban viniéndose a vivir a la Alpujarra, estaban haciendo su producción artesanal, pero no tenía salida. La comarca no tenía en ese momento mucho turismo. El alcalde que la ideó lo hizo en un momento en el que era hacer una foto de lo que era la comarca de la Alpujarra, en este caso en Pampaneira, y que esas producciones artesanales que se hacían en nuestra tierra, la gente las conociese y tuvieran salida. Es un proyecto que se ha mantenido, ya es parte de nosotros. No queremos perderlo y queremos seguir apostando por ello. Porque es como parte del espíritu, no solo de Pampaneira, de la Alpujarra. Porque ahí sale la gastronomía, la artesanía y se dan a conocer esos servicios que se pueden encontrar en nuestra comarca como, por ejemplo, el turismo activo. Ahí tenemos una empresa muy interesante que se llama Nevadensis, que es de Pampaneira, y que da un servicio para conocer nuestros senderos, para subir a Sierra Nevada. Entonces es el momento para conocer esa economía que hay en nuestra comarca.

También tenemos un certamen muy bonito que es de pintura rápida. Si podemos conseguir que la gente que se dedica a pintar venga a Pampaneira y puedan pintar nuestra arquitectura, pues también salimos ganando. Porque esos cuadros van a ir a parar en algún sitio y ahí van a estar. Y la gente que los vea va a decir ¿eso de dónde? De Pampaneira. Más gente lo va a conocer.

Después tenemos otro festival muy pequeñito que es ‘Pampaneira Ilustrada’. En la provincia de Granada hay muchos ilustradores. Es un pequeño festival de ilustradores y ahí se dan a conocer en Pampaneira. Esos son los cinco a los que más cariño estamos poniendo, pero tenemos muchísimas más actividades. Tenemos un verano cultural que es increíble. Empieza a mediados de junio y termina casi en septiembre. Y hacemos también muchas actividades pequeñas.

P. ¿Qué ventajas diría que tiene vivir en Pampaneira?

R: Lo primero y más importante es que en Pampaneira no hay tanta contaminación porque, al final, contaminación puede haber en todo el mundo. Pero no hay contaminación si lo comparamos con las grandes ciudades. Eso ya es suficiente, porque a lo largo de una vida lo vas a agradecer. Después, los ruidos. No tienes tantos coches pasando por la puerta de tu bloque o sirenas. Eso hace que puedas tener menos estrés.

Estás en medio de la naturaleza. Si quieres salir a caminar, no es lo mismo caminar por el asfalto de una ciudad que salir a un camino y con pendientes. Ahí haces deporte. Entonces, son pequeñas ventajas que vas teniendo. También vivir en una pequeña comunidad con 350 habitantes hace que todos nos conozcamos. Al final, en una ciudad hay mucha gente, pero el sentimiento de soledad te digo que es mayor en una ciudad que en un municipio pequeño. Tenemos poco, pero la comunidad nos conocemos. Y sabemos que si alguien tiene un problema, siempre los vecinos intentan ayudar. Al final, nos convertimos en familia. Una pequeña gran familia.

P. Por último, ¿con qué rincón de Pampaneira se quedaría?

R: Creo que te lo he dicho cuando he empezado. Desde la primera piedra hasta la última de mi pueblo lo recomiendo. Cuando me preguntan, ¿qué visito de Pampaneira? El Ayuntamiento de Pampaneira hizo un plano donde hay puntos interesantes que visitar, pero yo se los doy o incluso la Oficina de Información los tiene. Los hoteles, restaurantes, tienen ese mapa. Y viene bien para cuando tienes prisa: visita esto y aquí te lo explicamos. Pero lo mejor de Pampaneira es que te pierdas por sus calles. Que des un paseo que no sepas dónde estás porque, al final, como es un pueblo de origen morisco y las calles no son rectas, sino que te puedes perder por ellas, algunas calles no tienen salida, pero para atrás no te vas a perder. Porque al final el pueblo está en pendiente y, al final, sabes dónde está la plaza, dónde está la iglesia. Al final, la encuentras. Pero el perderte por las calles, descubrir rincones, es magnífico.

Lo que yo te diga que es lo mejor para mí no va a ser lo mejor para otro, porque lo mejor para otro es el sentimiento de estar en un poyete, en un banco donde no pasa nadie, donde lo único que se escucha es el silencio. Para eso es magnífico. Yo tengo un amigo que es alcalde de la Sierra de Cádiz que me dijo: “No voy a decir en qué pueblo, pero en el barranco Poqueira a mí lo que más me gustó fue sentarme en esta plaza y estar solo. Y eso me enamoró”. Por lo tanto, lo que te quiero decir es que cualquier rincón es magnífico, incluso un sendero. Lo que tiene el barranco del Poqueira, no solo Pampaneira, son sitios que son únicos y que merece la pena ir, pero ir con tiempo. No hay que ir un sábado cuando está lleno. Puedes ir un lunes, un martes, un miércoles... Sentarte. Tenemos una calle que es preciosa, que se llama calle Verónica, que corre una reguera de agua por el medio y hay una bodega. Pues sentarte ahí y escuchar el agua eso es vida. A largo plazo es vida.