Amaia Romero: “Simplemente quiero mantenerme y dejarme llevar con la música”

Con la amabilidad que le caracteriza y que demostró durante su paso por Operación Triunfo, Amaia Romero atiende la llamada de GranadaDigital. La cantante pamplonica se encuentra en plena gira de presentación de su primer disco ‘Pero no pasa nada’, con la que llegará al Palacio de Congresos de Granada el próximo 8 de noviembre. Amaia se muestra muy ilusionada de presentar su primer álbum, “un disco bastante sencillo”, que le representa y en el que expresas sus emociones, “que son propias de una persona de 20 años”. Pasado el ‘shock’ de Operación Triunfo, del que fue ganadora y que fue una experiencia en la que aprendió “muchísimo”, Amaia tiene claro lo que quiere hacer: mantenerse y dejarse llevar con la música, sin marcarse ningún objetivo.

Pregunta (P): En septiembre ha publicado su primer disco, ‘Pero no pasada nada, y ya en octubre ha comenzado la gira, ¿tenía muchas ganas de comenzar con ella?

Respuesta (R): Sí, tenía muchas ganas porque en verano hice como una pequeña gira antes de la gira importante que he empezado, pasé por festivales y estaba haciendo grabaciones del disco. Para esta gira se ha preparado todo muchísimo más: la escenografía, las luces… Está todo supertrabajado, el sonido también. Y tenía muchísimas ganas de estrenarlo porque es un concierto totalmente distinto a lo que hacía en verano.

P: El primer concierto fue en su Pamplona natal e imagino que sería muy especial.

R: Sí, fue superespecial, la verdad. Cada vez que voy a Pamplona me pongo muy nostálgica porque el año pasado me independicé, ahora vivo en Barcelona y es como que ahora empiezo a valorar Pamplona en realidad. Siempre es superespecial todo. La gente es superacogedora. Con toda mi familia y mis amigos fue un concierto precioso.

P: ¿Qué supone publicar su primer disco en solitario?

R: Es algo que no me termino muy bien de creer, es como que no lo termino de asimilar. Me parece mentira que tenga un disco, pero lo tengo y me siento muy orgullosa de lo que ha salido. Como que se me hace raro todavía decirlo.

P: ¿Por qué ese título ‘Pero no pasa nada’ cuando le han pasado tantas cosas en estos últimos dos años?

R: Cuando estaba decidiendo el título no quería que fuese algo muy pretencioso ni tampoco muy intenso, sino que fuese algo que me representara y representara también a todo el disco y a las canciones. Esa frase es como una especie de coletilla que tengo yo desde hace mucho tiempo, pues siempre que digo algo lo termino con “pero no pasa nada” y me parecía bonito ponerlo como título del disco, porque me representaba mucho y era muy coherente con todas las canciones y con todo lo que había pasado.

P: ¿Qué canciones podemos encontrar en ‘Pero no pasa nada’?

R: El disco, en general, es bastante sencillo. Es un disco así como muy pop, tanto en la estructura de las canciones, el sonido… Es muy fácil de escuchar, yo creo, y es un disco que, al final, representa a una persona de 20 años, que es lo que soy, tanto de lo que habla como del sonido que tiene. Es un disco muy sencillo, pero a mí me parece superbonito.

P: ¿Ha compuesto todas las canciones del disco?

R: Sí, menos una, la última, que está compuesta por Núria Graham y se llama ‘Porque apareciste’. Es la única que no he compuesto yo.

P: ¿En qué momento se siente más inspirada para componer?

R: En realidad, creo que todavía lo estoy descubriendo. Estoy empezando en esto y todavía no he encontrado nada, porque las veces que he compuesto todavía no he sabido muy bien por qué me viene la inspiración. Simplemente es cómo me sentía en ese momento y me salía escribir eso. Yo suelo escribir en mi casa, en el sofá, cuando no tengo nada que hacer, en realidad.

P: ¿Cuál es la canción más especial de este primer disco?

R: No sabría decir, pero a la última que compuse le tengo un cariño especial y es la de ‘Quedará en nuestra mente’. Esa canción a mí me gusta mucho.

P: Es un disco de pop sencillo, alejado de la música superproducida de ahora, que ha tenido algunas críticas negativas, ¿cómo se las ha tomado?

R: No me lo he tomado mal, lo he entendido. Al final, es un primer disco y tampoco buscaba un disco increíble. Además, la mayoría de críticas son positivas, pero aún así, aunque haya alguna negativa, es imposible que guste a todo el mundo. Pero es un primer disco de una persona de 20 años y yo tampoco tengo experiencia de nada de esto y veo normal que haya críticas negativas porque, al final, no es un disco que vaya a cambiar nada ni que sea algo increíble, simplemente es un disco que a mí me representa y expresa mis emociones, que son propias de una persona de 20 años. Yo estoy muy contenta con todo lo que ha salido.

P: Ha tardado más en grabar su primer disco que otros compañeros de Operación Triunfo, ¿por qué?

R: Quería hacer lo que yo quisiera. Y claro, al principio, no sabía muy bien lo que quería. Es un primer disco y yo quería aprender y hacerlo muy bien y, para eso, necesitaba tiempo. También quería decidir absolutamente todo a nivel artístico, quería hacer lo que a mí me representara, lo que yo decidiera y lo que sintiera que me gustaba y con lo que estuviera cómoda. Y para descubrir eso que me representara, necesitaba tiempo y conocer a gente, probar cosas nuevas, ir un poco dejándome llevar y para eso necesitaba tiempo.

P: ¿Sentiste algo de presión por esa demora en publicar el primer disco con respecto a otros compañeros de OT?

R: Al principio un poco sí, porque salimos de Operación Triunfo y era un poco inevitable que si mis compañeros empezaban a sacar canciones, yo dijera: “¡Jo, yo no estoy sacando nada! Todavía me queda un montón”. Pero claro, luego pensaba que el hecho de que viniéramos del mismo sitio no significaba que tuviéramos que hacer lo mismo, ni en el mismo tiempo. No es mejor ni peor, yo creo que son diferentes formas de hacer las cosas y ya está. La forma con la que más cómoda estaba, porque quería algo que me representase, era sacarlo un poco más tarde que el resto. Sentí sobre todo esa presión por el hecho de comparar, que era como inevitable, pero, al final, decidí cambiar el chip.

P: ¿Qué supuso su paso por Operación Triunfo y, además, ser la ganadora del concurso y qué ha aprendido de todo eso?

R: He aprendido muchísimo sobre todo después de Operación Triunfo porque vino toda la promoción, las entrevistas que hicimos… Fue una locura y yo, en ese momento, no lo estaba pasando muy bien porque estaba como medio perdida y con el shock todavía de Operación Triunfo. Ahora, mirándolo con perspectiva y pasado un tiempo, es verdad que en esa época yo no lo pasé bien, pero aprendí muchísimo. No me arrepiento de haberlo vivido porque aprendí un montón y me vino muy bien.

P: OT le permitió darse a conocer, pero a la música se dedica desde pequeña, ¿cómo empezó?

R: Cantar siempre me ha gustado muchísimo. Desde muy pequeña siempre estaba cantando, porque me encantaba, pero empecé a formarme musicalmente a los siete años, cuando empecé a dar clases de piano. De canto nunca he dado clases.

P: ¿Qué supone la música para usted?

R: ¡Uf! La música es mi vida. Si no fuera por la música, no estaría aquí y no sabría lo que estaría haciendo. Es lo que mejor se me da y para lo que creo que valgo. Siempre estoy rodeada de música y lo es todo en realidad.

P: ¿Se imaginó alguna vez grabando un disco?

R: Sí, siempre me lo había imaginado y lo había tenido en mente porque siempre había querido cantar, porque es lo que más me gustaba. Desde muy pequeña tenía en la cabeza ser cantante. Conforme iba haciéndome mayor decía ‘¡Es muy difícil!’ y me iba dando cuenta de que era casi imposible. Pero sí que es verdad que lo había tenido en la cabeza y me lo había imaginado. Lo he hecho y estoy supercontenta. Por eso ahora mismo es como que necesito creerlo, por esa misma razón.

P: ¿A dónde le gustaría llegar con su música?

R: Tampoco pretendo llegar a ningún sitio, simplemente me gustaría mantenerme y tener un camino a nivel musical que vaya evolucionando y que tenga coherencia. Tampoco tengo un objetivo para llegar a él. Simplemente quiero mantenerme y dejarme llevar con la música, conocer a gente nueva y a ver dónde acaba esto. Pero no tengo nada pensado, ningún objetivo ni meta, simplemente mantenerme.

P: ¿Qué cree que es lo más complicado de dedicarse a la música?

R: Creo que justamente eso, mantenerse. También dar entrevistas, para mí es algo que, sobre todo al principio, me resultaba bastante difícil. Porque a mi lo que me gusta es cantar. Pero me estoy dando cuenta que para que la gente te vea y esté pendiente de lo que haces es necesario dar entrevistas. Es algo que me sigue resultando complicado, pues depende de qué entrevistas, a veces, me pongo nerviosa.

P: Volviendo a la gira, Granada será la primera parada en una ciudad andaluza, el 8 de noviembre, ¿tiene ganas de cantar en Andalucía?

R: Sí, tengo muchas ganas. Andalucía me ha llamado siempre mucho la atención. De pequeña me gustaba muchísimo Marisol y el flamenco. Empecé a bailar flamenco muy pequeña. Además, solo he ido a Andalucía una vez, en la gira de Operación Triunfo, y no pude visitar absolutamente nada y es como si no hubiese estado nunca. Tengo muchas ganas de ir a Andalucía.

P: ¿De qué podrá disfrutar el público de Granada en ese concierto?

R: Van a ver un concierto en el que se demuestra que está todo supercuidado, no solo la música, sino todo en general. La escenografía está cuidadísima y todo está muy perfeccionado. Al sonido le hemos dado también una vuelta y está lo más parecido posible al disco, está muy perfecto todo, yo creo.

R: Luego continuará con su gira hasta el mes de abril, ¿qué proyectos tiene para después?

R: Todavía no lo he pensado. Supongo que me pondré a hacer el segundo disco. De hecho, ya estoy componiendo algunas canciones en mi casa, pero simplemente porque me salen, no por nada intencionado. Supongo que pronto empezaré a trabajar en un segundo disco y a dejarme llevar un poco también. Es lo que he hecho en este primer disco y por ahora me ha ido bien.