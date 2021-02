Alejandro Bortolussi: “Me siento identificado con el club, con la afición y con la ciudad”

Alejandro Bortolussi se ha convertido en el jugador con más partidos en la historia de la Fundación CB Granada. El jugador del equipo rojinegro superó a su amigo Carlos de Cobos en el encuentro que el Covirán Granada disputó ante el TAU Castello al jugar su partido número 129 con la camiseta nazarí. Fue el pasado martes en el Palacio de Deportes cuando el capitán recibió de manos del presidente del club, Óscar Fernández-Arenas, una camiseta conmemorativa.

Pregunta: ¿Qué siente al convertirse en el jugador con más partidos en la historia del club?

Respuesta: Estoy muy orgulloso. Si el club sigue depositando su confianza en mí quiere decir que estoy haciendo bien las cosas. Después de tantos años aquí me siento muy identificado con los valores que transmite el club, con la afición y la ciudad. Estoy muy contento de poder seguir aquí.

P: ¿Cuándo llegó a España soñaba con conseguir algo así?

R: Cuando llegué a España tenía 15 años. Con esa edad siempre tienes sueños, pero cuando pasan los años y entras en el mundo del baloncesto profesional no sabes qué va a pasar. Conseguir algo así en un club que siempre me ha tratado tan bien y en un sitio en el que me he encontrado tan a gusto es muy bonito. Es un sueño hecho realidad.

P: ¿Cuál es la clave para permanecer tantas temporadas en un club?

R: Hacer bien las cosas. Lo importante es darlo todo. Granada y el club tienen unos valores que yo comparto y eso ayuda a que vayan las cosas tan bien.

P: ¿Cómo está de la lesión?

R: Estoy bastante mejor, aunque hay unos plazos que cumplir. Esperando para recuperarme lo más pronto posible y estar de vuelta lo antes que se pueda.

P: ¿Cómo vio al equipo en Girona? ¿Qué le faltó?

R: El equipo está un poco falto de ritmo después del parón tan grande que hemos tenido. La competición lo va a ir dando. Estamos entrenando bien y tenemos que recuperar sensaciones”.

P: ¿Cómo se afronta el partido contra Alicante?

R: Para nosotros Alicante es una final. Queremos meternos en el grupo de arriba y es un partido muy importante contra un rival directo. Sabemos que se le puede ganar, aunque esté haciendo una temporada tan buena. Es un buen partido para recuperar sensaciones y demostrar la ambición del equipo.