Manuel Gavilán: “Queremos convertir a Baza en una referencia de la cultura íbera”

El 21 de julio de 1971, la tumba 155 de la Necrópolis Ibérica Cerro del Santuario alumbraba una de las mayores evidencias del paso de la civilización íbera por la Península Ibérica. La Dama de Baza se ha convertido en este tiempo en uno de esos tesoros migrados a otras latitudes que más y mejor representan no sólo la importancia del choque cultural en las sociedades actuales, sino también del esplendor de la antigua Basti como embrión de una ciudad que, en la actualidad, ejerce de epicentro del norte de Granada y es nudo entre Andalucía y el Levante.

El próximo miércoles 21 de marzo se cumple medio siglo de aquel hallazgo y el Ayuntamiento ha elaborado un completo programa de actividades para conmemorar la efeméride. La idea es no sólo conmemorar los 50 años de la Dama de Baza, sino aprovechar el ‘efecto llamada’ de este acontecimiento para impulsar el territorio y convertir a la ciudad “en una referencia a todos los niveles de la cultura íbera”. Así lo ha explicado el alcalde de Baza, Manuel Gavilán, durante el #DirectosEnRedGD en el que ha sido entrevistado por el director de GranadaDigital, Juan Prieto.

Gavilán; quien cumple tres meses en el cargo tras relevar al ahora delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández; ha confirmado que la intención del Consistorio es poner en marcha una ‘macro exposición’ que recorra los principales lugares de España. “Este camino se inicia ahora, pero no va a acabar en mayo de 2022”, ha adelantado Gavilán, quien pide contar con el apoyo de la Junta “a todos los niveles”. El primer edil ha barruntado que “Baza va a sonar en muchos ministerios y en altas instancias del Estado” porque “esto no es una ‘macro obra’ ni una rotonda pero sí que resitúa a Baza”. Al mismo tiempo, ha celebrado que “tengamos un embajador en el Gobierno”, en referencia al propio Pedro Fernández.

El objetivo final de todo lo anterior, ha explicado, es que Baza se sitúe como “un lugar al que dirigir la mirada porque estoy seguro de que ha llegado el momento de las ciudades intermedias y bien situadas como la nuestra”. Gavilán ha sustentado ese convencimiento en dos pilares además del aniversario de la Dama de Baza: la declaración del Geoparque como espacio perteneciente a la Red Mundial de la Unesco, de la que ya se cumple un año, y el reciente nombramiento del municipio como Ciudad Europea del Deporte 2022.

Programa de actividades

Las actividades que van a marcar este medio siglo desde el descubrimiento de la escultura íbera incluyen la ya clásica Semana de la Dama, pero también el acto que dará por iniciado el 50 aniversario y también la entrega del Premio a la Cultura de la Dama de Baza, que tal y como ha avanzado el alcalde irá a parar a las manos de uno de los arqueólogos que actualmente trabaja en el Cerro del Santuario por su contribución y entrega a la cultura íbera a los complejos Cepero, Largo y el del propio Santuario.

Gavilán ha celebrado que entre los asistentes a dichos premios vayan a estar Manolete y Baldomero, los dos obreros que aquella tarde de 1971 tuvieron el primer contacto con la figura. En este punto, ha aprovechado la dinamo para reivindicar la vuelta de la Dama a su ciudad de origen, aunque, eso sí, en un tono prudente y salpicado de humor: “Nada más descubrirse estuvo depositada durante un tiempo en el Museo Provincial, en Granada, y de ahí cogió el camino hacia Madrid. Allí se ha quedado”, ha lamentado entre risas. “La revindicamos, aunque somos conscientes de que una operación de estas características está sujeta a muchas cuestiones científicas, técnicas o de otra índole”, ha zanjado.

Primeros 100 días de Gobierno

Ya en relación a otros asuntos, Gavilán ha valorado sus primeros 100 días de Gobierno desde que Pedro Fernández asumió el cargo de delegado del Gobierno en Andalucía. “Se han pasado volando. La toma de posesión, la marcha de Pedro Fernández y su acertado nombramiento como delegado del Gobierno en Andalucía nos ha supuesto resetearnos. Yo llevaba un área muy amplia como primer teniente de alcalde y ahora he tenido que transformarme, pero con el equipo que tengo todo es más fácil. Ser alcalde de Baza es algo ilusionante y he tenido la gran suerte de alcanzarlo”, ha desarrollado.

Gavilán ha señalado el nombramiento de Ciudad Europea del Deporte como el principal logro en estos tres meses y ha puesto en valor que el municipio cuente con más de 120 eventos deportivos al año y más de 70 instalaciones. Gavilán ha recordado que el Covid “nos ha obligado a replantear la situación social y política de Baza desde otro punto de vista, pero ha pedido a la ciudadanía optimismo: “A los bastetanos, como a todos los demás, hay que decirles que vamos a salir porque la obligación del gobernante ahora es ser coherente y optimista”.

Retos de futuro

Con todo y con eso, ha repasado las grandes líneas maestras que definirán el futuro a medio y largo plazo de Baza y las comarcas del norte. Del Geoparque ha destacado el hecho de que “era algo con lo que convivíamos sin tener conocimiento de ello, un libro del Cuaternario que está abierto”. Pese al olvido por décadas, ha reiterado en la idea positivista de no mirar al pasado y ver cómo se puede gestionar a partir de ahora sin caer en debates infructuosos que busquen el enfrentamiento.

Gavilán también ha hablado de infraestructuras. Sobre la licitación del estudio informativo de la línea ferroviaria Guadix-Baza-Lorca, el alcalde ha pedido unidad para que “el que venga siga trabajando por este proyecto que va a servir de impulso para el territorio”: “Las traviesas no se van a poner de aquí a un año, no seamos ilusos, pero es un paso importante”. “Lo ha hecho este Gobierno como podría haberlo hecho otro”, ha sentenciado buscando esa línea de consenso pese a que la licitación ha corrido a cargo de un ejecutivo de su mismo partido, el PSOE. Por último ha hablado de la Línea de Alta Tensión 400 Caparacena-Baza-La Ribina, sujeta a polémica: “Si hay que dibujar esa línea para que este territorio sea interesante para proyectos que necesitan esa línea, adelante. Lo haremos de forma que todo el mundo esté contento”. Y es que el alcalde no ha querido olvidarse de la otra gran pata de la economía bastetana, la agricultura.