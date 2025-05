Jesús Ubiña, alcalde de Alhama: "En los pueblos tenemos vivienda y no conseguimos que se habite"

Jesús Ubiña lleva media vida ligado a la política municipal de Alhama de Granada. Como alcalde se expresa guerrero y reivindicativo porque, aunque las trabas administrativas impiden que muchos de los proyectos que quiere para su municipio se desarrollen en los tiempos que él desearía, no desespera y con paciencia prosigue en su labor mediadora esté quien esté al frente de las administraciones superiores. En el espacio ‘Nuevos líderes para nuevos territorios’ de GranadaDigital repasamos la actualidad de Alhama y sus retos de futuro.

Pregunta.– Alcalde, ¿cómo se encuentra Alhama a día de hoy después de condicionantes, no tan lejanos algunos, como la pandemia, que quizás hayan podido tener un impacto especialmente negativo en zonas rurales?

Respuesta.– Desde mi punto de vista y del equipo de Gobierno se encuentra bien y avanzando. Entiendo que bien porque en los pueblos pequeñitos, donde la base principal es el sector primario, la verdad es que el impacto fue mucho menor. Más del 60-70% de las personas tienen campo y no se notó tanto el impacto a nivel social. Pero en lo económico sí lo tuvo en los sectores menos vinculados al campo. Poco a poco creo que ha sido más fácil recuperarse en el campo que en la ciudad.

P.– Define Alhama como un pueblo pequeñito, pero es muy significativo en esa parte de la provincia.

R.– Dentro de la media de los municipios de España somos un pueblo medio, de 5.000 o 6.000 habitantes, pero luego la realidad no es esa. La realidad es que estadísticamente la población se está volcando hacia las grandes urbes y hacia las grandes zonas pobladas y las zonas costeras.

P.– Estamos a mitad de legislatura. Lleva usted muchos años ligado al Ayuntamiento de Alhama, en distintas funciones, ahora como alcalde. ¿De qué medidas está más satisfecho de las que ha podido tomar?

R.– Es complicado. Se va batallando, pero el poder ayudar a los vecinos con las pequeñas cosas del día a día es casi más satisfactorio. Luego están los grandes proyectos que la mayoría no dependen ni siquiera de los propios ayuntamientos, porque estamos ligados a la Junta, al Estado… Intentamos modernizarnos lo que se puede, acogernos a la eficiencia energética, al desarrollo de las infraestructuras del pueblo, intentar mejorar las comunicaciones… Ahora que tenemos a la Junta un poco más próxima es verdad que es más fácil llegar y conseguir algo, proyectos de más calado que los que están dentro de nuestras propias competencias.

P.– En cuanto a crecimiento económico, dentro de esos proyectos por los que usted puja más o presiona más a esas otras administraciones, ¿cuál destacaría?

R.– Una de las principales batallas que he tenido desde el inicio de mi carrera en el Ayuntamiento, hace ya treinta y tantos años, ha sido la de la comunicación entre Alhama y Granada, que ya la tenemos conseguida desde 2019 con la variante de Moraleda. Pero seguimos con la batalla de la variante de Alhama y, sobre todo, la continuación hasta la zona de la Axarquía hasta el Vélez Málaga. Estamos prácticamente a mitad de camino entre Málaga capital y Granada capital, somos estratégicamente un pueblo dentro de la ruta comercial entre Málaga y Granada, y poco a poco las comunicaciones se han ido yendo hacia otras zonas y se nos ha ido abandonando. Mi batalla principal viene por ahí, por rescatar el importantísimo sector primario que tenemos de agricultura, para darle salida hacia la autovía de la costa y a la A-92 para darle salida a esos productos.

Y otra vía importante de ingresos que tenemos, que se está desarrollando mucho, es el turismo. Estar bien comunicados desde Alhama de Granada con Málaga capital, que la tenemos a poco más de una hora de coche, es casi mucho más importante la conexión turística con Málaga que con Granada.

P.– Sabe que en este espacio pedimos a vecinos de la localidad que formulen alguna pregunta sobre asuntos que les inquietan más directamente. Desde la Asociación de Vecinos Marchando por Alhama, nos remiten esta: ¿Qué actuaciones cumplirá en estos dos años el equipo de Gobierno respecto a la seguridad de los ciudadanos, desarrollo económico, polígono, comunicaciones, la depuradora, el espacio escénico o el bienestar vecinal?

R.– Si hablamos, por ejemplo, del tema de la depuradora es algo que depende de la Consejería de Agricultura y, afortunadamente, está ya el proyecto redactado, supervisado y se va a someter a exposición pública en breve. Y creo que, si no van las cosas demasiado mal, la licitación para contratar la ejecución de la obra puede estar finalizada al final de este año. Es algo que hemos conseguido a base de mucho esfuerzo, de colaboración con los técnicos, con la administración autonómica, y que es una de las inversiones que yo digo que son supra municipales siempre.

Hablando de la seguridad ciudadana en términos jurídicos es algo competencia del Ministerio en los pueblos creo que de menos de 50.000 habitantes, de la Guardia Civil. La Policía Local cumple funciones de colaboración. Siempre digo que somos la legión, que estamos los primeros en la línea de fuego. El vecino no va a protestarle al consejero ni al subdelegado del Gobierno ni al Ministerio porque le falta un Guardia Civil. Viene en busca del Ayuntamiento. Vamos a reforzar la plantilla de la Policía Local con dos agentes más que se incorporarán ahora en julio. No te puedes imaginar, se agotaría la entrevista explicándote el procedimiento para poder conseguir aumentar la plantilla de Policía Local.

En zonas como la nuestra que es bastante tranquila, cualquier altercado mínimo, cualquier robo, cualquier menudeo llama muchísimo la atención. En breve tendremos una Junta Local de Seguridad que se celebra todos los años, con el subdelegado de Gobierno, con el mando más alto de Guardia Civil de la provincia, el acuartelamiento de Loja, la Guardia Civil de Alhama... Nos reunimos para comentar un poco el devenir, porque hay problemas que tenemos principalmente con el aumento de población, sobre de todo inmigrantes, que vienen a trabajar en la agricultura.

Y nos cuentan que en las estadísticas [de actos delictivos] estamos por debajo de la media, pero yo no le puedo contar eso a un vecino cuando al día siguiente le han pegado una patada a la ventana de su coche y le han robado lo que hay dentro. Lo que siempre le digo a los vecinos es que más que policía lo que nos falta es ley. Porque hay una sensación de impunidad que puede corroborar cualquiera. No quiero decir que hace falta mano dura, pero sí que a una persona cuando delinque una o dos veces no le sea tan gratuito. Es complicado que ese muchacho, digo muchacho porque suele ser gente joven, corrija su conducta cuando no hay pena de ningún tipo. Creo que era fácilmente corregible si hubiese un poquito más de disciplina. Ya digo que no se debe confundir con mano dura, pero sí un poquito de disciplina y más trabajo social. Es manifiestamente mejorable la situación que tenemos con la seguridad.

P.– Hay programas ya en el municipio destinados precisamente a la integración de esas personas que vienen de fuera y que son importantes como mano de obra para el campo, pero el Ayuntamiento también necesita hacer un esfuerzo para poder asegurar esa convivencia.

R.– Básicamente vienen dos tipos de personas. Los que vienen en familia con sus hijos y vienen a integrarse, con los hijos escolarizados. Luego hay otro tipo de gente más joven con la idea de que esto es jauja y ahí sí hay más problemas de integración. Estamos intentando conectar con la población que está más integrada porque es a ellos a los que da mala imagen y mal prestigio. Los primeros son necesarios porque es verdad que hemos defenestrado la mano del campo. El campo es una forma de buscarse la vida muy honorable. Nuestros ancestros han vivido en el campo y han vivido bien y nos han criado. Deberíamos seguirle la estela porque en el momento que falle el sector primario no sé dónde vamos a ir los demás. Ellos han venido a cubrir ese hueco que no queremos cubrir nosotros.

P.– En el caso de Alhama, además del campo, el turismo rural ha despuntado mucho en los últimos años hasta convertirse en otro pilar económico. ¿Qué iniciativas se están liderando desde el Ayuntamiento para consolidar o aumentar esa oferta turística rural?

R.– Vuelvo a lo mismo siempre. Como me escuchen los delegados provinciales me van a regañar después, pero Alhama tiene un problema que tienen también otros municipios. Somos un conjunto histórico-artístico, con un valor importante, pero la legislación patrimonial para hacer una obra es lenta, farragosa y complicada. Te encuentras con gente que quiere rehabilitar un espacio, para habitarlo o para hacer un hotelito rural, y a algunos los aburrimos y se tienen que ir. Esa persona sabe que el Ayuntamiento tiene que mandar un proyecto a Cultura, pero no entiende que el alcalde no pueda llegar y pegar un puñetazo en la mesa y decir: “Oye, que este proyecto va para adelante”.

Creo que si dejamos que esos espacios se protejan y conseguimos que la población se integre y sea capaz de vivir ahí sería más fácil. Ahora, una persona a la que se le está cayendo la cubierta de la casa tiene que esperar tres meses a que le contesten. Lo que conseguimos es que esa persona se aburra y se vaya a otro sitio o que directamente la arregle y haya que mirar para otro lado porque al hombre se le están mojando los críos.

P.– Supongo que también es una cuestión de equilibrio el desarrollar esa explotación turística con la propia conservación del patrimonio.

R.– Llevamos ya unos siete años detrás de desarrollar un plan especial, que ya parece que últimamente está avanzando un poco mejor. A ver si conseguimos de una vez ya desbloquearlo y que sea mucho más ágil tramitar una licencia porque hay empresas malagueñas interesadas en nuestro turismo, en rehabilitar construcciones, un turismo más de interior. Estamos estratégicamente situados en un ambiente rural y creo que el saborcito a pueblo lo seguimos manteniendo. Todavía quedamos unos cuantos pueblos con ese sabor a pueblo que debiéramos resaltar y poner en valor.

P.– Hay situaciones ya casi históricas como el problema con la parroquia, en la que hasta los vecinos se han manifestado en Granada. Lleva cerrada ocho años, si no me equivoco, y no sé si tiene alguna noticia de las últimas reuniones que ha habido entre Patrimonio y la propia Curia para dar una solución a su rehabilitación.

R.– La mejor noticia es que parece que el problema principal, que era la financiación, ya se había salvado. En la iglesia se hizo una obra en 2007, que intervino la Junta de Andalucía directamente, y en 2014 empezó a dar problemas otra vez. La misma patología se empezó a reproducir siete años después y eso generó cierto miedo. La intervención que se haga ahora tiene que ser una intervención con visos de futuro. Estructuralmente está complicado, pues esa iglesia desde el inicio tiene un problema con la proporción de anchura sobre la altura. Es demasiado alta para la anchura que tiene.

Hubo una intervención en 2019, a raíz del enjambre sísmico que hubo en Santa Fe, en la que se gastaron cerca de 100.000 euros. La parroquia está apuntalada y en principio no hay riesgo de derrumbe, de hecho hay una serie de pruebas que se realizan desde hace varios años para ver si hay desplazamientos y ya no se mueve para nada. Está bien fijada, pero falta incorporarla al culto y al uso. Ya parece que la Administración se ha puesto de acuerdo, pero tiene que ser la Curia, como propietaria… El Ayuntamiento está ahí como un espectador apretando a unos y otros. Somos los últimos que podemos hacer algo, pero no se me ocurriría quitar un euro del erario público para arreglar una calle o arreglar un edificio que no es mío.

P.– Escucho sus respuestas y me imagino su labor de alcalde más como la de un mediador que como la de un gestor. Esto debe suponer un desgaste, ¿no?

R.– Por supuesto que es un desgaste. Tengo una frase que se la digo mucho a mis compañeros delegados: “Cuerpo a tierra que vienen los nuestros”. Como en la guerra, cuando venía el avión y disparaba aunque fuera de los tuyos. Ahora por lo menos es más fácil alzar la voz y manifestarse. Afortunadamente, se está respondiendo mucho mejor, pero a veces te tienes que comer algunas que dices… Se ha notado en estos últimos siete años que llevamos con la Junta bastante más desarrollo como, por ejemplo, con el tema de la carretera o de la depuradora. Y sí, es verdad, es una labor de mediación completa. Puedo pedir mi carretera, que cuesta 60 y tantos millones de euros, y al día siguiente va otro alcalde y tiene otra demanda similar. Hay que empatizar, pero tengo ya 61 años y la carretera desde Alhama a Málaga es prácticamente la misma que había cuando tuve mi primer uso de razón.

Por ejemplo, el espacio escénico, que es un tema también en desarrollo. Es un antiguo teatro o cine que había, que era privado y lo compramos en 2017. No hemos podido conseguir financiación hasta ahora para poder traerlo porque costaba un millón y pico de euros. Ya está el proyecto redactado y ejecutado, licitado y adjudicado y se van a iniciar las obras pronto. Espero que en un año o año y algo podamos disfrutar del espacio escénico de un pueblo como Alhama, que no ha tenido nunca. Está un entorno privilegiado, al mismo borde del tajo, y va a ser una bombazo. La gente lo asumirá perfectamente porque es un espacio de unos 500 metros cuadrados, en dos plantas, y va a quedar una cosa preciosa.

P.– Ahora que nombra el espacio escénico, Alhama es muy conocida en toda la provincia, por ejemplo, por sus fiestas, que también forman parte de su cultura.

R.– Tenemos un patrimonio tanto monumental como humano, como el tema cultural de las fiestas, principalmente en el carnaval. Luego, desde hace unos años, a un concejal que ahora ya no está con nosotros pero colabora muchísimo, Ángel Muñoz, se le ocurrió junto con otro lugareño experimentar con una fiesta llamada del vino, para conseguirle a los bodegueros un escaparate para vender su vino. Y cada vez más está haciendo sombra al propio carnaval. Es impresionante porque llegamos casi a duplicar en un día la población de Alhama con esta fiesta y, la verdad, que los bodegueros lo agradecen muchísimo. Además, los beneficios que se consiguen se mandan a un fin benéfico. Este año han ido a uno pueblos afectados por la DANA, Massanassa. Otro año ha sido para la Asociación del Cáncer. Siempre con estas finalidades humanísticas parece que está teniendo un buen calado.

P.– Vamos con la segunda de las preguntas que nos han enviado vecinos de Alhama. Le preguntan por el proyecto de la Fundación Brazam, ¿qué previsión hay para que arranque y pueda abrirse al público?

R.– Brazam es un artista que nace en Alhama, se va a vivir a Las Gabias, y desarrolla también mucha actividad en Granada. No tiene herederos directos y ha decidido dejar parte de su obra a los tres municipios para hacer un legado itinerante. Su idea es que los tres municipios respondan para albergarla. Firmamos un convenio y nos pusimos manos a la obra. Conseguimos una financiación de 90.000 euros de los fondos europeos para rehabilitar un espacio que llamamos Hospital de La Reina y Casa Cunas, donde ya tenemos parte de la obra. Pero por las propias indicaciones del artista prefiere que se abra cuando esté todo hecho. Es una obra importante que, cuando llega alguna persona de relevancia y se la mostramos, se queda asombrado con las obras que hay allí.

Tenemos cierto compromiso con él. Alhama es el municipio más pequeño de los tres y creo que es el que más esfuerzo está haciendo. Quisiera que en un par de años podamos tener ya el espacio. Pero el problema es que está haciendo más esfuerzos el que menos posibilidades tiene.

P.– ¿Cuál sería para usted un resumen satisfactorio una vez agotado este mandato?

R.– Escucho hablar de problemas, por ejemplo, como el de la vivienda, que no hay. Y el problema que tenemos los pueblos que nos estamos despoblando es que tenemos viviendas que no somos capaces de que se habiten. Lo digo como ejemplo, como una idea para que los pueblos de las zonas rurales se posicionaran y que se viera como una posibilidad el vivir fuera de la capital, pero a un paso. En Alhama estamos a cuarenta y tantos minutos de Granada. En ciudades como Málaga o como Sevilla o, por supuesto, Madrid, un estudiante casi seguro que tiene que hacer más de cuarenta minutos de viaje para ir a clase y para él está viviendo en la mejor ciudad. Sin embargo, aquí estamos viviendo a cuarenta minutos con una tranquilidad absoluta, en medio del campo, y no sabemos disfrutarlo.

Conseguir revalorizar o poner en valor las zonas rurales depende de las políticas que se hagan. Si no paras de hacer inversiones y dar servicios dentro de la zona más habitada, pues evidentemente acudimos como los pájaros cuando le pones de comer. Nos estamos aglutinando cuando tenemos otras posibilidades, ya sea como ciudad dormitorio, como zona donde nos puedan dar espacio para ofrecer más servicios, que nos ayude la administración a posicionarnos y hacer que la población pueda desplazarse y vivir en las zonas rurales, que tengamos capacidades para ofrecer servicios de sanidad, de educación… Un nivel que podamos dar lo que se quiere de la ciudad y que a la gente le sea atractivo. Ese sería el principal objetivo.