Salustiano Ureña, alcalde de Albolote: «Necesitamos mejoras en infraestructuras de educación, sanidad y servicios públicos»

A sus 46 años, Salustiano Ureña ha cumplido uno de sus sueños al convertirse en alcalde de su localidad. Cabeza de lista del PP, el nuevo regidor alboloteño ganó las elecciones al PSOE con un estrecho margen (51 votos) y gobierna en minoría merced al apoyo de Ciudadanos -con quien forma equipo de gobierno- y VOX. Anuncia que está dispuesto a mejorar de forma radical la transparencia de un Ayuntamiento muy opaco en el mandato anterior y realiza un repaso por las necesidades de Albolote, pueblo al que le augura un gran futuro.

Pregunta (P): ¿Cómo es la relación con sus socios de Ciudadanos en el equipo de gobierno?

Respuesta (R): Hasta ahora muy buena. Cerrar el pacto fue muy complicado porque son nuevos en política y tenían unas aspiraciones que no se correspondían con los números reales. Pero, una vez que se cerró, empezamos a trabajar y estamos contentos, trabajando bien con ellos. Es gente responsable de su trabajo, que es lo principal, y se dejan aconsejar un poco por nosotros, más que nada por la experiencia que tenemos la gran mayoría de los concejales que estamos en el grupo del Partido Popular. Ya fuimos con anterioridad concejales en el gobierno y en oposición y eso te da unas tablas de cara a afrontar los problemas que surjan.

P: ¿Qué balance hace de estos primeros cuatro meses de mandato?

R: Bastante positivo. Nos encontramos con un problema generalizado en algunos de los servicios que presta este Ayuntamiento, dinámicas que no eran las correctas y los vecinos así nos lo hacían ver. Creo que estamos cogiendo el pulso de todos estos servicios. Se están haciendo muchísimas mejoras, tanto en la planificación como en la ejecución, de todo lo que tiene que hacer el Ayuntamiento.

P: En su posesión dijo que quería establecer una vía de diálogo y entendimiento con el resto de los grupos políticos para colaborar, que hicieran su aportación al desarrollo de Albolote y contar con su ayuda. ¿Es importante gobernar con consenso y apoyo del resto de los concejales?

R: Más aún cuando no tenemos mayoría y hay muchos temas en los que te tienes que apoyar en el resto de los grupos para poder sacarlos adelante. Pero, sobre todo, por el cauce de información. Nosotros nos encontramos un Ayuntamiento muy opaco. Excepto lo que iba a pleno, que ahí sí que tienes la facilidad de saberlo todo, no había información para los grupos de oposición. Eso no es bueno. La labor de fiscalización de los grupos de oposición tiene que ser efectiva y si no tienes información es muy difícil hacerla, porque te tienes que basar en los rumores, en lo que te dice el vecino, en lo que el técnico te comenta en una conversación de pasillo… Entonces te haces un posicionamiento político que luego o no tiene nada que ver con la realidad o no le hace bien al pueblo.

P: ¿Ustedes lo hacen de forma diferente?

R: Lo hemos intentado cambiar desde el principio. Aquí, la Junta de Portavoces no tenía ningún tipo de capacidad, de hecho, ni se reunía. Y lo que estamos haciendo es reunirla constantemente para diferentes temas, de forma monográfica o, simplemente, por comentar algo de lo que es la vida municipal. Hemos tenido un montón de temas complicados, como el de la ayuda a domicilio, y se ha convocado la comisión cada vez que lo ha requerido la oposición o por iniciativa nuestra. Más que nada para decirles cuál es el escenario, cuál es el problema que tenemos y recibir sus aportaciones.

“La situación financierta del Ayuntamiento es buena, no tenemos deudas”

P: A nivel económico, ¿cómo se ha encontrado el Ayuntamiento? ¿Tiene deudas?

R: El Ayuntamiento de Albolote acaba con los planes de saneamiento en 2021. La situación financiera del Ayuntamiento es buena y no tenemos deuda. Pero nos encontramos con un problema y es que tenemos unos presupuestos que no son ágiles, con partidas, por ejemplo, como las de personal. Si no cuentas con personal y no cuentas con medios, los servicios públicos se resienten. Tenemos falta de mantenimiento, falta de limpieza, falta de jardinería… Los parques infantiles o los espacios públicos necesitan medios humanos. Nos encontramos con que esas partidas estaban agotadas y, sin embargo, el dinero estaba en otro sitio. Nos ha costado en los cien primeros días poder mover el presupuesto de cara a poder ejecutar estos servicios en las mejores condiciones ¿Qué es lo que estamos haciendo a partir de ahí? Proyectar el nuevo presupuesto con la garantía de decir que va a estar el dinero donde debe. El Ayuntamiento tiene recursos y vemos en las ratios que tiene buen presupuesto.

P: ¿Cuál es el presupuesto del Ayuntamiento?

R: Estamos en torno a los 14,5 millones de euros. Cierto es que, como no se ha ejecutado el presupuesto, ha habido remanente de tesorería. Eso tiene una parte positiva, y es que cuentas con un dinero que te lo puedes gastar en cosas muy tasadas. Es complicado tirar de ese remanente siempre y cuando no tengas todos los planes de saneamiento quitados. Y te encuentras también con que, al no ejecutar el año anterior, el siguiente tampoco puedes crecer demasiado. Eso lastra un poco, porque nosotros estamos por encima de esos 14,5 millones de euros en ingresos, pero en gastos no podemos subir. Poco a poco eso lo vamos a reconducir. También tenemos ya nuestros planes económicos de cara a 2021, cuando acabemos con el plan de saneamiento y estaremos en una situación magnífica para poder invertir. Ahora mismo, la principal inversión está en los servicios públicos.

P: ¿Cuáles son los principales objetivos para este mandato?

R: El tema de los servicios nos preocupa muchísimo. Hemos comenzado el proyecto ‘El alcalde visita tu barrio y visita tu urbanización’ en donde nos reunimos con los vecinos con cierta periodicidad, analizamos lo que hemos hecho y lo que demandan y, sobre todo, nos demandan servicios públicos. Pero hay más temas también muy importantes, como algunas infraestructuras que llevan mucho tiempo paradas. Teníamos un colegio en El Chaparral de los años 50 con aulas en las cuales había chimeneas. Imagina la antigüedad del colegio. Pues ya está en ejecución el nuevo colegio, un proyecto que viene de hace muchísimos años. Y nos pasa exactamente igual con el instituto, que está preparado para unos 500 alumnos y ahora hay 1080 alumnos, y sin solución de continuidad. Albolote está creciendo, los pueblos de alrededor están creciendo, y el instituto está más que masificado. Desde hace muchos años hay en proyecto la edificación de un nuevo instituto y no conseguimos desbloquearlo. Es un objetivo principal.

“Nuestro centro de salud no tiene urgencias de 24 horas”

P: ¿Qué otros proyectos tienen?

R: Pues es muy necesario, por el montón de tiempo que llevamos arrastrando este problema, el Centro de Salud. No contamos con unas urgencias 24 horas. Tenemos como referencia a Atarfe, con todos los problemas que conlleva. Y ya no solo por la población que tiene Albolote, sino porque tenemos 7000 trabajadores que vienen todos los días a trabajar a los polígonos industriales. Es un problema grave. Estamos en contacto con la delegación de Salud para ampliar esa cartera de servicios. Pero también habrá que ampliar el edificio o construir uno nuevo. Se proyecta con antelación, pero no se ejecuta hasta mucho tiempo después. El problema es que cuando se hizo el actual ya era pequeño. Es algo que llevamos arrastrando en Albolote desde hace mucho tiempo y nos preocupa bastante. Y también hay que mejorar los espacios públicos y los espacios deportivos. Ahora coincide también que, donde nosotros teníamos el ferial, se está construyendo, porque hacía falta suelo para urbanizar. Ya se está haciendo y nos encontramos también con que tenemos que buscar una solución a corto plazo para eso y en ellos estamos. El problema es que cualquier trámite urbanístico es complicado.

P: Al contrario de otros muchos municipios, Albolote no tiene un problema de despoblación.

R: Todo lo contrario. Entre 2007 y 2015 fui concejal de Urbanismo y te aseguro que en esos años firmé menos licencias de obra mayor que en estos tres meses que llevo en el cargo. Tenemos varios edificios ya en construcción, que eso no pasa aquí desde hace muchísimo tiempo. Hace un montón que no se veía una grúa. O sea, que no es algo que esté proyectado, sino que ya está en ejecución. Y, aparte, tenemos una de las urbanizaciones más grandes que se van a construir en los próximos 10 o 15 años en toda el área metropolitana. Está en el Chaparral y se llama La Nativa. Hay capacidad, si no me equivoco, para más de 1000 viviendas. Y está ya muy cercana a finalizar la fase de urbanización. Es algo que también lo vamos a notar.

“El metro ha cambiado la fisonomía y la forma de vivir en Albolote”

P: ¿Qué reivindicaciones tiene que hacerle a la administración provincial, autonómica o estatal?

R: Sobre todo, tienen que ver con las políticas de empleo, de vivienda y del transporte público, aparte de las infraestructuras educativas y sanitarias. Con el metro ha cambiado la fisonomía y la forma de vivir en Albolote. Pero nos encontramos que, al ser cabecera, muchas personas de los pueblos de alrededor vienen aquí, estacionan sus vehículos y cogen el metro porque es mucho más cómodo. Aparte es menos contaminante, y todo eso lo vemos con muy buenos ojos. Pero nos encontramos con el problema de la falta de aparcamiento. Es positiva para nuestros comercios tanta afluencia, pero nos encontramos con el problema de que al que viene de fuera le cuesta mucho aparcar. Lo hablé con la consejera de Fomento y estamos planteando la posibilidad de hacer otro parque disuasorio más. Cuando se planificó el metro se puso en la zona de Juncaril, pero para el casco urbano del municipio viene muy lejos. Si tuviéramos la posibilidad de hacerlo aquí con la Junta sería muy importante.

P: ¿Cuáles son las principales virtudes que destacaría de Albolote?

R: Albolote, aunque en estos últimos años se ha resentido un poco, siempre ha sido un pueblo muy vivo. Tenemos el polígono industrial, con más de 800 comercios de venta directa entre Juncaril y el municipio, lo que hace que tenga mucha vida a nivel comercial y eso al final arrastra a la gente. El perfil de nuestra población es de nueva gente joven con niños que viene a vivir aquí y eso le da vida. Apenas nosotros seamos capaces de retomar las actividades culturales, deportivas y de ocio en general, y de hacer atractivo a nuestro pueblo, será muy bueno para nuestros vecinos porque hace que todos seamos capaces de vivir mejor. Sin los problemas que comentaba antes es un pueblo muy atractivo.

P: ¿Y dónde tiene aún el municipio margen de mejora?

R: Sobre todo, y a riesgo de hacerme pesado, en los servicios públicos. Durante unos años ha estado un poco abandonado, con dinámicas que no eran las correctas, y ahora revertir todo eso cuesta mucho más. Cuando tú tienes un pequeño problema es fácil de solucionar, pero cuando el problema es generalizado cuesta más trabajo revertir la situación. En el proyecto ‘El alcalde visita tu barrio, tu urbanización’ nos encontramos las mismas reivindicaciones en todos sitios, con lo que entendemos que es un tema generalizado.

“Sobre todo, soy una persona muy casera”

P: El aspecto personal, ¿cómo le gusta disfrutar de su tiempo libre?

R: Ahora que tengo mucho menos tiempo, me gusta disfrutar de mi familia, de mi hija que tiene 10 años y de mi mujer. Y también tener tiempo para los amigos. Me gusta mucho viajar, también las actividades culturales y me intento centrar ahí. Es cierto que en los últimos meses de esto ha habido muy poco, pero espero que cuando estemos más asentados pueda disfrutar más. Sobre todo, soy una persona muy casera.

P: ¿Cuál es su sueño para Albolote?

R: Contar con esas infraestructuras que son muy necesarias y que, además, desde ya, estamos trabajando para mejorarlas de cara al futuro. No solamente cuando tengamos el instituto, que ya va a nacer también pequeño, sino también el tema de la formación profesional, que sería muy interesando teniendo aquí una bolsa de empleo como es Juncaril. Estamos en el proyecto de ceder esos terrenos y con muy buenas expectativas. Cuando se construye una infraestructura de este tipo, se logra que se desarrolle esa zona. Si buscamos esos buenos terrenos y, además, tenemos la opción de tener varias líneas de trabajo dentro de la FP, sería muy interesante y para Albolote sería un espaldarazo para seguir cogiendo nombre dentro del área metropolitana.