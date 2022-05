091: "Vamos a dar nuestros conciertos, disfrutar el momento y lo que tenga que ser, será”

La banda 091 celebra su 40 aniversario con su vuelta a los escenarios el próximo sábado 21 de mayo, con un concierto en el Palacio de Deportes de Granada que será muy especial, ya que no solamente presentarán los temas de su último disco, ‘La otra vida’, sino que también ofrecerán las canciones que siempre forman parte de su repertorio y algunas que nunca antes habían tocado en directo. Los componentes de 091 tienen muchas ganas de reencontrarse con sus seguidores y de actuar en Granada, como han contado en esta entrevista con GranadaDigital realizada en Lemon Rock, en la que José Ignacio Lapido, Tacho González, Víctor Lapido y Jacinto Ríos - solo faltó el cantante José Antonio García- han detallado cómo afrontan un nuevo regreso después del parón obligado por la pandemia.

Pregunta (P): Retoman la gira de presentación de ‘La otra vida’ después del parón obligado por la pandemia e imagino que tienen muchas ganas.

Respuesta (R): (José Ignacio Lapido): Era algo que teníamos pendiente desde que sacamos el disco en 2019. Nos dio tiempo a hacer unos cuantos conciertos de presentación, creo que no llegó a la decena, pero estuvimos en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia y algunas ciudades más, pero ya en marzo de 2020, obligatoriamente, tuvimos que suspender todo lo que había previsto y todos los festivales que había previstos para el verano de ese año se suspendieron. Y la presentación en nuestra ciudad estaba ahí. Han pasado dos años, pero creo que lo importante es que la vamos a hacer, aunque sea con dos años de retraso. Nosotros tenemos muchas ganas, espero que se noten en el concierto y el público lo acoja como un pequeño lapsus de tiempo.

(Jacinto Ríos): De todas maneras, no es solo un concierto de presentación del disco, es un poco más especial. Han pasado dos años de pandemia y tenemos ganas de que vuelvan los conciertos y, además, es casi como el primer concierto de 091 en Granada después de 'la resurrección’. Hemos tocado en algún festival, pero este es ya el concierto para nuestro público. Vamos a hacerle algunos guiños con el repertorio. Es algo más que la presentación del disco que estaba pendiente.

"El primer concierto de 091 en Granada después de 'la resurrección' va a ser especial, algo más que la presentación del disco"

(P): Que el regreso sea en Granada ¿hace que sea aún más especial?

(R) : (Tacho González). Claro. Pero, como dice Jacinto, es el reencuentro con nuestros fans después de toda la pandemia, de todo lo que ha pasado. Y no viene solo gente de Granada, sabemos que vienen de toda España. Es una especie de reunión de todos nuestros seguidores que se quedaron 'colgados' antes de la pandemia porque muchísimos conciertos no se pudieron hacer.

(Jacinto Ríos): Además ya es casi una tradición tocar en el mes de mayo en Granada 091. La gente está un poco ya preparada.

(P): ¿Cómo encajaron ese ‘parón’ obligado, como le sucedió a todas las bandas?

(R): (J.I. Lapido): La pandemia ha afectado mundialmente, pero para la parte de la cultura y las artes escénicas ha sido especialmente dolorosa. Hemos tenido que dejar de realizar nuestra profesión durante mucho tiempo. A nosotros nos afectó mucho, pero quizá nos podemos sentir un poco afortunados porque nos dio tiempo de presentar y dar algunos conciertos al inicio, antes de que llegara el confinamiento. Hubo otras bandas que tenían previsto empezar la gira justo cuando nos encerraron y se quedaron totalmente inéditas esas canciones y esos conciertos. Yo creo que, ya en el terreno personal, lo que nos ha pasado creo que tiene consecuencias para todo el mundo, no creo que nadie haya salido indemne, ya sea a nivel psicológico, a nivel profesional o a cualquier nivel. Eso tardará tiempo. Estamos ya hablando en pasado, pero la pandemia sigue ahí. No nos olvidemos que en algunos países está todavía muy activa y aquí en España sigue habiendo fallecidos diariamente con la pandemia. Lo que pasa es que ahora, afortunadamente, las cosas están llegando a un cauce que nos da pie a volver a dar conciertos de rock como antes de la pandemia y eso es un motivo de satisfacción.

(P): Ese regreso de 091 fue como una segunda ‘resurrección’ de 091, porque antes también en 2016 volvieron tras 20 años alejados de los escenarios con ‘Maniobra de resurrección’. ¿Qué les motivó a regresar 20 años después?

(R): (Jacinto Ríos): Durante los 20 años decíamos que no íbamos a volver, pero hubo varias ofertas profesionales que estuvimos rechazando. Al final, nos convenció un poco el movimiento de nuestro público, que era como muy intenso. Aunque nosotros éramos un poco menos optimistas, llegaron a convencernos de que podía merecer la pena y, realmente, mereció la pena.

(P): ¿La exitosa gira de ‘Maniobra de resurrección’ fue lo que les animó a grabar un nuevo disco de estudio 25 años después (‘La otra vida’)?

(R): (J.I. Lapido): Evidentemente tuvo una gran importancia el asombro que nos causó el éxito que obtuvimos en los más de 40 conciertos que dimos en 2016. En principio era para celebrar nuestro vigésimo aniversario de la separación e iba a ser el año entero de conciertos y ya está, pero al ver que la acogida fue tan buena, nos planteamos seguir de alguna manera. Pero no queríamos repetir la fórmula, es decir, con el repertorio antiguo volver a la carretera todos los años. Decidimos que si volvíamos a intentarlo, era con algo nuevo y eso fue lo que nos espoleó para encerrarnos a preparar otro disco, que fue 'La otra vida'. Fue una especie de autoexigencia, ponernos un reto, que era difícil. Era enfrentar canciones nuevas con las clásicas del grupo que ya están tan marcadas a fuego en la memoria de nuestros seguidores. Llegó un momento en el que nos gustaron ese tipo de retos.

"Decidimos que si volvíamos a intentarlo, era con algo nuevo y eso nos espoleó para preparar otro disco"

(P): ¿Cómo se gestó ‘La otra vida’ y cómo fue volver a grabar juntos después de tantos años?

(R): (Jacinto Ríos): A veces pasa que esas cosas se olvidan rápido. Después de haber estado un año entero girando juntos, con los ensayos que eso suponía, te das cuenta de que parece que has estado grabando el último disco hace dos días. No nos costó mucho trabajo. Hay algo que se mantiene ahí durante los años, que se recupera rápidamente. Y no nos costó ningún trabajo volver a meternos en el estudio juntos.

(P): ‘La otra vida’ fue elegido entre los mejores discos del año 2019 en varias publicaciones especializadas, ¿qué supuso para la banda?

(R): (Tacho González): Era una incertidumbre después de tanto tiempo. Nosotros sabemos que las canciones podíamos hacerlas, porque hemos crecido en este tiempo como músicos, pero era un reto y no sabíamos cómo iba a ser la respuesta de la gente. Tenían asumidas todas las canciones antiguas. Eran canciones que estaban en la memoria del rock español prácticamente. Y sacar nuevas canciones y comparar con la leyenda del pasado es difícil. La nostalgia es un sentimiento muy poderoso. Pero la gente las ha recibido bien. No ha decepcionado.

(P): Ahora regresan cuando celebran 40 años de carrera musical, ¿qué destacan o recuerdan con especial cariño de su trayectoria musical?

(R): (J.I. Lapido): Con especial cariño siempre recuerdas tu época de juventud. Nacho y yo empezamos en el 82 con 091, pero realmente empezamos antes a tocar en otros grupos, en plan principiante total, aprendiendo a tocar nuestros instrumentos a finales de los años 70, cuando estábamos todavía en el instituto y empezando en la universidad. También recordamos con especial cariño a todos los que nos han ayudado durante estos años a llegar donde hemos llegado. Gente que ya no está con nosotros, como mi hermano Javier Lapido, como nuestro primer mánager, que fue Paco Ramírez, o nuestro técnico de sonido, que fue Fonfi Conejo. Los tenemos siempre en nuestro recuerdo y estamos seguros de que estas experiencias que estamos viviendo ahora con 'la resurrección' y las que vamos a vivir, les hubieran encantado a ellos. No puede ser, pero lo guardamos en nuestra memoria.

(Víctor Lapido): Además de las primeras etapas, que como músico siempre las recuerdas, yo destacaría la 'Maniobra de resurrección', porque fue esa vuelta y ese éxito inesperado entre comillas. Fue la sensación de ver que hay mucha gente que todavía nos sigue.

"Recordamos con especial cariño a todos los que nos han ayudado durante estos años a llegar donde hemos llegado"

(P): Son muchas las canciones de 091, pero ¿a cuáles les tienen un cariño especial o cuáles sienten que son las que más recuerda la gente?

(R): (J.I. Lapido): Hay una serie de clásicos, que son fijos en el repertorio y que no se han caído nunca de él. Las canciones que, por una razón o por otra, tuvieron más éxito que otras. Siempre pasa en el repertorio de todos los artistas. Algunas canciones han tenido más fortuna y han quedado en la memoria de la gente. Canciones como 'La torre de la Vela', 'Otros como yo', 'La noche que la luna salió tarde', '¿Qué fue del siglo XX?'. Esas son fijas en el repertorio, desde que salieron, porque la gente las asume como clásicos de la banda. Esas van a estar en el concierto del 21 de mayo, evidentemente. Pero aparte, van a estar muchas canciones del último álbum y otras a las que les hemos querido dar otra oportunidad, que en su momento no se tocaron en directo por alguna razón, porque no siempre puedes tocar todo lo que grabas porque si no, los conciertos serían infinitos.

(Tacho González): Tenemos un par de canciones que nunca hemos tocado antes en directo y las vamos a tocar en este concierto, que va a tener un repertorio especial.

(P): ¿Consideráis que ha cambiado mucho la música en estos 40 años?

R: (Jacinto Ríos): No solo ha cambiado la música, que es algo natural y deseable, sino también el entorno profesional y los medios técnicos. 40 años es casi medio siglo y si no ha cambiado algo, es que vamos mal.

(P): ¿Cómo vuelve ahora 091?

(R): (Jacinto Ríos): En realidad, parece que no paramos de volver. Después de 20 años llegó 'la resurrección', luego decidimos seguir, nos vino una pandemia, paramos y ahora volvemos otra vez. Creo que ya llevamos una inercia... Ganas no faltan. Si no, no estaríamos aquí. Tenemos muchas ganas de ese concierto y creo que la gente también. Creo que algo va a explotar en el Palacio, que lo va a hacer un concierto un poco diferente al resto.

(P): En el concierto de ‘Granada con Ucrania’ dos componentes de 091, José Antonio García y José Ignacio Lapido, pudieron recibir el cariño de los fans granadinos, ¿cómo se sintieron durante la actuación?

(R): (J.I. Lapido): Nos sentimos bien por dos razones: una por participar en ese concierto que tenía un fin muy determinado, que era recaudar fondos para la Cruz Roja para ayuda humanitaria al pueblo de Ucrania y, por otra, en la cuestión musical, el estar rodeado de la mayor parte de la escena granadina siempre es una cosa buena, que se junten casi 20 artistas encima de un escenario no es algo habitual. De hecho, solo se da cada x tiempo. Nosotros, en particular, la breve actuación que dimos José Antonio y yo fue muy bien. Vimos que la gente lo acogió con mucho cariño.

(P): ¿Cómo se sienten al comprobar que por muchos años que pasen 091 es un banda imperecedera del rock en español?

(R): (Jacinto Ríos): A veces, un poco incrédulos también, pero orgullosos porque después de tanto tiempo... También por el público, es algo que nos ha sorprendido, que la gente durante tantos años nos ha tenido ahí. Gente que lleva más de 20 años con el CD de 091 puesto en el coche y no para de escucharlo. Eso son cosas que te llegan.

"Nos ha sorprendido que la gente durante tantos años nos ha tenido ahí"

(P): ¿Qué les parece que en la actualidad la gente joven prefiera música como reguetón que el rock?

(R): (J.I. Lapido): No tenemos una opinión como grupo, cada uno es libre de escuchar la música que quiera, pueda o sepa que existe. Evidentemente, nosotros no participamos de esos gustos musicales. Tampoco somos apóstoles de nada, no vamos a 'evangelizar' ni a la gente joven ni a la gente mayor.

(Jacinto Ríos): No estoy seguro de que toda la gente joven prefiera el reguetón. Creo que, hoy en día, hay un abanico mucho más amplio. Indudablemente, también es necesario que haya evolución y actualmente quizá sí estamos viviendo un cambio de paradigma musical. Durante muchos años, el rock and roll ha sido la base, aunque ya el rap en los 80 empezó a cambiar. Ha habido un paradigma que ahora está cambiando, es una evolución natural. Y si no fuera así, también sería un poco preocupante que no hubiera evolución musical. Pero no creo que sea reguetón la comparación. Tiene mucho éxito, sí, pero creo que hay otras músicas que también están refrescando un poco.

(J. I. Lapido): También hay que verlo con la perspectiva del tiempo. A lo largo de nuestros 40 años de carrera, hemos visto pasar muchas modas musicales. No es la primera vez que una moda musical arrasa, sobre todo las que tienen que ver con el baile. Si recordamos más tiempo atrás, en los años 40, ha ido cambiando el gusto del consumo mayoritario, desde el ritmo cha-cha-chá al twist. Siempre ha habido cosas que en su momento parecían que iban a durar toda la vida. En este caso, cuando pasen unos años, veremos en qué quedan las cosas. Sabemos ya que hay estilos que han quedado como clásicos, como son el blues, el jazz y el rock. Veremos a ver con los nuevos estilos lo que pasa dentro de unos años.

(P): ¿A qué otras ciudades va a llegar la gira de ‘La otra vida’?

(R): Vamos a algunos festivales en Sevilla y Cádiz. Aquí en Granada tocamos en Salobreña en agosto. A partir de verano, haremos gira por el norte, que nos quedó pendiente en la gira de presentación cuando tuvimos que cortar.

(P): ¿Cuándo está previsto que finalice la gira?

(R): De momento no tiene fecha.

(P): ¿Qué tienen pensado hacer después de la gira?

(R): (Jacinto Ríos): Después de todo lo que nos ha pasado en esta vida es mejor vivir al día.

(J.I. Lapido): No hay que hacer planes a largo plazo viendo las circunstancias. Nadie pensaba que iba a venir una pandemia y vino. Nadie pensaba que iba a estallar una guerra, que veremos a ver si no va a más, y ha estallado. Vamos a dar nuestros conciertos, disfrutando el momento y lo que tenga que ser, será.

"Iremos alternando; es bueno para los proyectos en solitario y para 091"

(P): ¿Y la idea es seguir mucho más tiempo juntos 091?

(R): (J.I. Lapido): Sí, pero eso no quita que cada uno de nosotros, que tenemos nuestra carrera en solitario, sigamos. Iremos alternándolas. Creo que es bueno para los proyectos en solitario y para 091. Creo que se retroalimentan y hacen crecer la música, que es lo importante.