El entrenador del Granada, Aitor Karanka, compareció este sábado en rueda de prensa para analizar la visita del Celta de Vigo a Los Cármenes, este domingo a las 16:15 horas. Antes de que tuviera lugar la última sesión de entrenamiento previa al encuentro, el técnico rojiblanco se expresó pendiente de los futbolistas que están tocados para completar la convocatoria. "Me gustaría decir que están todos preparados, pero no. Tenemos que ver ahora cómo están. Hay más de los que me gustaría a mí que no están al cien por cien", indicó el vitoriano, quien subrayó que "hay que gestionar muy bien" esta situación. Con respecto al propio compromiso, sostuvo que la plantilla marcó "el camino a seguir" en el Wanda Metropolitano, si bien advirtió de los fallos que tuvo. "Si cometemos los errores que cometimos el día del Atlético de Madrid, mañana vamos a tener problemas", aseveró.

El preparador nazarí reconoció que, aunque dispuso de más sesiones para trabajar con el equipo que en su debut como rojiblanco, "cuesta" imprimir en este espacio de tiempo su idea de fútbol. "Hay que ver a partir de mañana. Fue muy rápido todo. Firmo un lunes y tengo que estar en el Wanda", argumentó, para recordar que encontró un clima "de ansiedad" a su aterrizaje, aunque "con ganas de ayudar y de empujar" en sus pupilos. "Creo que el ambiente sigue siendo el mismo. Más que el empate, la sensación del equipo en Madrid ha fortalecido. Con ese esfuerzo y ese compromiso, queremos seguir progresando. Se han trabajado conceptos que no es que creo que haya que me gustan más o trabajo más que entrenadores anteriores. En ese camino estamos, en que los jugadores empiecen a entender más mis conceptos sin olvidar, evidentemente, lo que han estado trabajando", abundó.

Cuestionado sobre las posibles bajas que condicionan su alineación, en especial en defensa, Aitor Karanka recalcó que no ha decidido el once "porque todavía queda el entrenamiento de este sábado". "Muchos jugadores están con pinzas. Los hay que vienen de estar mucho tiempo sin jugar, lesionados", recordó, tras lo que detalló el caso de Santiago Arias. "Es un futbolista que conozco de hace mucho tiempo y me gusta mucho. Es uno de los jugadores con los que he tenido charlas individuales, sobre todo, para ver cómo está. Lo mejor que me he encontrado es la predisposición. Tengo que pensar bien y decidir si es un momento en el que está al cien por cien o puede ser un riesgo. No es un partido el de mañana, ni ninguno de los que quedan, para probar o arriesgar", profundizó.

También se detuvo a analizar el estado y la relevancia de Maxime Gonalons, sobre quien lamentó que todavía no se encuentra plenamente apto. "Ver en estos diez días esa capacidad de liderazgo que tiene, aunque no complete las sesiones, esa calidad y ese liderazgo, solo con su presencia, ya es importante para el equipo, juegue o no juegue. Si puede jugar los próximos partidos, va a ser de muchísima ayuda. Por su calidad, por su experiencia y por su personalidad". De un modo u otro, tendrá que contar con jugadores del Recreativo Granada para poder paliar las ausencias. "Está claro que están preparados. Han entrenando con nosotros, como parte de la primera plantilla. Yo creo que para ellos es una oportunidad. Esta semana, han demostrado que pueden jugar", detalló, en concreto, sobre Sergio Barcia, Pepe y Miguel Ángel Brau.

En lo que respecta a la presión de jugar en casa, donde los resultados no son positivos este curso, Karanka vaticinó que Los Cármenes será este domingo "una olla a presión". "Estoy seguro de que la gente va a estar con el equipo y convencido de que va a entender que en 90 minutos pueden pasar muchas cosas. Va a haber momentos buenos, seguro; va a haber momentos no tan buenos, que es en los que creo que el conjunto va a necesitar ese apoyo de la afición, que estamos seguros de que los va a dar", avanzó, para, inmediatamente después, apuntar que desea que la hinchada pueda ver a un plantel "compacto y comprometido en el campo". "Me encantaría jugar los 90 minutos dominando el partido y ganarlo, pero en esos momentos que no sean tan buenos, en los que el equipo no tenga la posesión y esté junto, que la grada apoye al equipo como lo ha estado haciendo", pidió.

Un rival que "domina todas las facetas"

En este mismo sentido, tras analizar el encuentro frente al Atlético de Madrid, Karanka señaló que todavía "falta organización". Es uno de los aspectos en los que desea poner el foco para enfrentarse al Celta de Vigo, un equipo que, a su parecer, "domina todas las facetas del juego". "Cuando tiene la posesión, dispone de jugadores de mucho nivel, de mucha calidad. Prácticamente, no los cambia mucho, viene jugando toda la temporada con 16 o 17. Luego, tiene una recuperación tras pérdida que, si no es la mejor, es de las mejores de LaLiga. También, el tema de las transiciones, con jugadores como Iago Aspas, la experiencia de Nolito, Santi Mina…", ahondó el técnico rojiblanco, que en la misma línea indicó que, para contrarrestar estas virtudes celestes, los nazaríes deben ser fieles a su estilo. "En fases con balón, más que nunca, debemos ser nosotros y demostrar la calidad que tenemos", señaló.

"En fases sin balón -continuó-, estar muy juntos y más ordenados de lo que estuvimos el otro día en el Wanda, porque, si no, vamos a tener problemas", insistió. "Las vigilancias ofensivas también, cuando estemos atacando nosotros, que los jugadores que queden arriba estén vigilados y darle vigilancia a esas transiciones", concluyó.