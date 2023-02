Entrena, abierto a seguir al frente de la Diputación: "Ganas tengo para seguir"

El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, ha mostrado este miércoles su disposición a seguir al frente de la institución provincial, si los resultados de las municipales del 28 de mayo son propicios y sus compañeros del PSOE así se lo piden. "Ganas tengo para seguir... no, lo siguiente", ha señalado preguntado sobre este asunto.

Así se ha pronunciado el también secretario general del PSOE en la provincia de Granada en un encuentro informativo de Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol y la Fundación CajaGranada en el que ha sido presentado por el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.

Sobre este asunto, Entrena ha indicado que espera un "magnífico resultado" del PSOE el 28M sobre el "trabajo" que han hecho los representantes socialistas en los ayuntamientos y las entidades locales autónomas. Si su formación puede gobernar con mayoría absoluta o tiene capacidad para llegar a acuerdos que le permitan seguir al frente de la Diputación, preguntará a sus "compañeros alcaldes", que son los que le tendrían que "avalar" si consideran "conveniente" que continúe al frente de la institución provincial.

"Si me animan a que sigan, ganas tengo para seguir... no, lo siguiente", ha indicado, agregando que también tiene "experiencia" y "conocimiento de la provincia" y de su estrategia para lograr sus objetivos y "cómo" hacerlo, por lo que no tendría que "partir de cero". Asimismo, ha reconocido que, si sus compañeros le trasladan que hace falta un cambio, igualmente lo aceptará. Se ha mostrado, en resumen, "a disposición" de su organización.

En el ámbito de la capital, ha indicado que confía en que los vecinos valoren la gestión del Ayuntamiento de Granada que está llevando a cabo el actual alcalde, que será también el candidato socialista en la ciudad, Francisco Cuenca, en línea con lo que ha mostrado la encuesta del Centra, cuyo pronóstico, en lo referente al resultado electoral, ha cuestionado.

"Esta encuesta para nosotros no tiene rigurosidad ninguna" y está "manipulada" poniendo a su servicio "recursos públicos de la Junta de Andalucía" a favor de una "candidata", ha señalado en referencia, sin nombrarla, a la popular Marifrán Carazo, para la que el Centra pronostica que rozaría en la capital granadina la mayoría absoluta, aunque sin tenerla asegurada.

Ha valorado también el trabajo de Cuenca para lograr el acuerdo de las instituciones para la candidatura de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), en un concurso cuyo resultado a favor de A Coruña va a ser recurrido ante el Supremo por el Ayuntamiento. Ese consenso, plasmado en el Pacto por Granada, firmado en el Carmen de los Mártires, "no podemos permitirnos el lujo de que, porque sea año electoral", se vaya "al traste", ha aseverado Entrena.

"Decepción enorme" con la Aesia

En relación con la Aesia, el presidente de la Diputación de Granada ha resaltado la "decepción enorme" que en la candidatura granadina produjo la decisión de que su sede vaya a Galicia, una decisión tras la que le ha pedido al Gobierno "empatía" y un "toque en la espalda" para que la provincia pueda "recuperar un poco la autoestima".

"Necesitamos una acción del Gobierno que nos compense de alguna manera esa decepción que hemos tenido", ha afirmado Entrena, que ha resaltado nuevamente el potencial de la Universidad de Granada como "elemento de valía" en Inteligencia Artificial, lo cual llevó a las instituciones de la provincia a "apostar fuerte" para traer la Aesia a la capital.