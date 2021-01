EncuestaGD | Los granadinos apuran sus compras de última hora

GranadaDigital sale a la calle para preguntar a los granadinos por sus compras de última hora, puesto que se observan a muchos ciudadanos cargados de bolsas y regalos para sus seres queridos, a pocas horas del ansiado Día de Reyes.

Este nuevo año, pese a ser atípico debido a la pandemia, la población no ha perdido la ilusión de hacer regalos a sus familias, y como suele ser común, han apurado hasta el último momento. La cabalgata de reyes no será igual, pero Granada contará con actividades parecidas que la sustituirán y ayudarán a que los niños no pierdan la ilusión en estas fiestas.

Debido al Covid-19, han aumentado las compras por Internet para evitar salir de casa y facilitar el proceso, pero cabe destacar que la mayoría de los encuestados ha optado por realizar sus compras en los comercios locales de nuestra provincia, a excepción de algún que otro regalo que no han encontrado físicamente.

Hemos querido conocer también la opinión de los comerciantes granadinos, puesto que la pandemia ha afectado gravemente al sector, y muchos de ellos han salido bastante perjudicados.

Las respuestas han sido variadas, pero todos afirman que el Covid-19 ha causado estragos, que en estas fiestas se ve algo de luz en los beneficios económicos obtenidos por las compras navideñas pero que no son suficientes para evitar que algunos de estos negocios tengan que plantearse el cierre, ya que las pérdidas superan a las ganancias obtenidas.