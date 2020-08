Encuesta | Los granadinos opinan sobre el inicio del curso escolar este próximo septiembre

La principal incógnita al llegar este septiembre gira en torno a la ‘vuelta al cole‘, prevista para este próximo día 10 en Andalucía. Las preguntas al respecto, tanto para padres como para personal docente, se traducen en respuestas inconcretas y con dicotomías sociales; al no tener claro qué modalidad es la más adecuada para aplicar en las aulas que sea capaz de combinar la efectividad para desarrollar las clases, cumpliendo los objetivos académicos; y que, a la vez, sea capaz de abordar e implementar medidas de seguridad adaptadas al sector y a las circunstancias.

Los granadinos han contado a este medio que carecen de información suficiente a escasos días de empezar a gestionar el inicio del curso y que no confían en la gestión por parte de las autoridades educativas y sanitarias. Coinciden en que los menores necesitan socializar y, de igual manera, los padres necesitan compaginar su trabajo con la conciliación familiar. Sienten inquietud ya que , según opinan, no se cuenta con un criterio unificado y las medidas que se van conociendo se reciben como ‘improvisación’. También hacen referencia a las ‘desigualdades digitales’ que se van a volver a producir debido a que, por un lado, el acceso a internet no está generalizado y se sigue sin contar con material suficiente; y, por otro lado, habrá quien no tenga la capacidad de gestionar tareas electrónicas. Piden información detallada con urgencia, reducción del número de alumnos, distribuir las clases en horario de mañana y tarde e incorporación de más docentes formados, entre otras medidas.

Instrucciones y decálogo para una vuelta segura

A día 6 de julio, la viceconsejería de Educación y Deporte publicaba las instrucciones relativas a la organización de los centros “por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma”. En los centros públicos, el protocolo de actuación será elaborado por la Comisión Permanente del Consejo Escolar, que actuará como Comisión Específica Covid-19. Este documento se perfila como punto de partida dando potestad a los centros para adaptar esta guía a sus características. Asimismo, han creado un ‘decálogo para una vuelta al cole segura’ en respuesta ante las dudas de aplicación de dichas instrucciones. En él, se destaca que la responsabilidad es compartida entre todos los agentes sociales, al igual que la coordinación y la flexibilidad en la organización de recursos humanos y materiales.

Ronda de reuniones para despejar incógnitas

La inmediatez es la cualidad que marca el protocolo elaborado por la Consejería de Salud y Familias para los centros escolares. El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, y el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, han destacado que las medidas que se adopten se basan en ‘protocolos vivos’ y que irán evolucionando según se desarrolle la situación epidemiológica. Este martes 25, los viceconsejeros de Educación se reunirán con el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana; y el jueves 27 lo harán los consejeros del ramo con los ministros de Sanidad, Educación y Formación Profesional, y Política Territorial. Además de esto, este lunes 31 de agosto la Organización Mundial de la Salud ha convocado a países miembros para tratar los criterios sobre la apertura de colegios.

Un fondo de 25 millones de euros para mejorar instalaciones

Esta es la cantidad que la Consejería de Educación ha puesto a disposición de los centros públicos, los cuales cada uno podrá pedir un máximo de 25.000 euros. Como medidas materiales, para adaptar sus instalaciones como bibliotecas, comedores o gimnasios y poder agrupar a los alumnos, disminuyendo la ratio; construir otras entradas, para distribuir escalonadamente el acceso; o reforzar la limpieza en las instalaciones. En cuanto a medidas personales, está previsto contratar a unos 8.000 docentes, entre los que tendrán que llevar a cabo las labores de los denominados ‘coordinadores Covid’. Esta figura deberá estar en contacto permanente con el centro de salud cercano.