Encuesta | La ciudad se expresa tras el descenso del Granada CF: "Era lo que se podía esperar"

El Granada CF certificó su descenso a Segunda División en el último encuentro de la temporada con un empate contra el Espanyol este domingo. Tras un choque en el que ni siquiera se inauguró el marcador, la afición, que había llenado al completo Los Cármenes y había recibido a los jugadores como si de héroes se tratara, rompió a llorar entre caras de decepción y rabia.

Después de haber pasado, y no sólo pasado, sino arrasado por Europa, los rojiblancos caen a un pozo del que es posible salir, pero no es para nada fácil. El futuro del conjunto nazarí es muy incierto, ya que, en la próxima temporada, habrá muchos factores que favorecerán o dificultarán su paso por LaLiga Smartbank.

GranadaDigital ha salido a la calle para preguntar a los seguidores rojiblancos sobre las sensaciones tras el partido de este domingo y después de una temporada más que difícil para el equipo, como se puede ver en el vídeo que acompaña a esta noticia, disponible también en Youtube. Lo fácil es buscar culpables, si bien todos han sido responsables de este año: desde la directiva hasta los jugadores y pasando por los tres entrenadores que ha tenido el cuadro granadino durante este curso. Eso es un hecho, tanto si hubiera terminado mejor la temporada como la cruda realidad, al final, ellos mismos son los que ponen "la carne en el asador", como ha dicho uno de los encuestados. Aun así, la mayoría de encuestados exime totalmente de su culpa a Jorge Molina y a Luis Maximiano, dos de los grandes nombres de la temporada.

Por otro lado, es interesante saber la opinión de los granadinistas de cara al siguiente ejercicio, donde la plantilla al completo se tendrá que esforzar al máximo para volver a la máxima categoría del fútbol español.

"El mismo equipo se ha buscado el descenso", comienza a responder uno de los granadinos encuestados. Y es que el Granada CF era el único de los tres clubes, junto al Cádiz CF y el RCD Mallorca, que no dependía más que de sí mismo para permanecer en Primera. Y fue el único también que no cumplió con las expectativas. No sólo la rabia invade a los seguidores rojiblancos, sino también la pena y la tristeza están bastante presentes en su corazón. "Habrá que arrimar el hombro", sigue otro hombre.

"Ahora necesitamos tiempo y un buen equipo para volver a ascender", ha concluido un granadinista. En general, hay falta de confianza ahora mismo en la posibilidad de volver a Primera. Sin embargo, el último de los encuestados destaca positivamente que "El Granada CF se merece estar en Primera División" y cree firmemente en el club.