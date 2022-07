Encuesta | Los granadinos comparten su ternura en el Día de los Abuelos

Cada 26 de julio se celebra San Joaquín y Santa Ana, padres de la virgen María y por lo tanto, abuelos de Jesucristo. Esta es la razón por la que en esta fecha se rinde homenaje a los abuelos, piedra angular de muchas familias que transfieren su educación no solo a sus hijos, sino también a sus nietos.

GranadaDigital ha salido a la calle para preguntar a jóvenes y no tan jóvenes por su relación con sus abuelos y nietos, tal y como se puede ver en el vídeo que acompaña a esta noticia.

El verano es una época de merecido descanso para todos, incluso para los padres, que encuentran en sus mayores un apoyo único. "Gracias a los abuelos es posible la conciliación ya que sobre todo en verano. Nos ayudan muchísimo con los niños y los padres podemos estar tranquilos", ha comentado una madre. "Estamos ahora recién jubilados y con la incorporación de los padres al trabajo nos toca estar por la mañana con el nieto", han confesado dos abuelos que llevaban a su nieto en un carrito.

Con el paso de los años, llegan nuevas generaciones que sustituyen a las anteriores y la forma de educar cambia con el tiempo. "La manera en la que los padres los están criando no es la misma en la que nos han criado a nosotros". Muchos abuelos muestran su lado más tierno con sus nietos, mientras que usaron más "mano dura" con sus propios hijos. A los nietos se les "quiere de otra forma" porque no hay tanta responsabilidad", admitía una pareja de abuelos. "Ahora me toca consentir a mis nietos más de lo que consentí a mis hijos, darles caprichos y que sus padres los eduquen", han añadido.

Otros en cambio aplican la misma educación para hijos y nietos. "He seguido la misma educación que hice con mis hijos porque creo que la juventud esta muy desamparada de educación. La relación de mi hija con su abuela fue magnífica y yo he querido replicar eso con mi nieto" ha afirmado una anciana.

Paula, abuela y sanitaria declara que "todos vamos a llegar a mayores" y que "hay valores que ya no se conservan". "Los abuelos necesitan abrazos, no dinero ni que los cuiden en una residencia, abrazos y cariño", ha manifestado.