El encuentro del Granada CF ante el Yeclano no podrá seguirse con imagen

El encuentro copero entre el Granada CF y el Yeclano no se retransmitirá en directo con imagen. Salvo una solución inminente, los aficionados rojiblancos tendrán que seguir el partido a través de radio, aplicaciones móviles o los distintos directos que informan de lo que sucede sobre el verde. Los canales habituales no emitirán el choque, pues Movistar+ y RTVE solo lo harán con las citas que tengan implicado a un equipo de Primera División. Por otro lado, el club murciano no ha dado su visto bueno a una retransmisión por internet.

Restan pocos días para que ruede el balón en el estadio La Constitución, que acogerá el duelo este domingo a las 17:00 horas.