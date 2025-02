"En ningún sitio las instituciones tratan tan mal a los ucranianos como en Granada"

Poco ha cambiado el mundo desde aquel mes febrero de hace tres años en el que Rusia decidió atacar a Ucrania. Tres años en los que, lejos de alcanzar la tan ansiada paz, se han desarrollado otros conflictos. Tres años en los que la comunidad internacional está sufriendo un contratiempo de gravedad.

Aquel 24 de febrero quedó marcado en la historia con el estruendo de los primeros bombardeos. Rusia había iniciado una invasión a gran escala contra Ucrania, rompiendo décadas de paz en Europa y sumiendo a millones en el horror de la guerra.

En cuestión de horas, familias enteras huyeron de sus hogares con lo poco que podían cargar, mientras el sonido de las sirenas antiaéreas anunciaba que nada volvería a ser igual. Ahora, tratan de reponerse sin olvidar que muchos de los suyos siguen en territorio bélico. Granada es uno de los lugares que acogió a refugiados ucranianos desde que comenzó la guerra y permanecen para luchar por su hogar y su libertad.

Este domingo, la Asociación Slava Ukraini, convocó una concentración para que nadie olvide lo que está ocurriendo en su casa en un momento muy complicado para ellos. GranadaDigital ha podido hablar con Oksana Komisarchuk, presidenta de la asociación, que organizó un acto este domingo en la Plaza del Humilladero.

"Los refugiados lo están viviendo mal, porque todo el mundo tenía esperanza de que esto se iba a acabar, pero Trump nos ha atacado directamente", dice en referencia a las declaraciones del mandatario estadounidense calificando a Volodimir Zelenski de "dictador". Personalmente, Komisarchuk cree que el estadounidense "tiene una mente muy distorsionada y un vacío informativo importante".

Además, desde la Asociación denuncian que se sienten cada vez menos respaldados por las administraciones públicas. "Desde el Ayuntamiento de Granada nunca nos han ayudado en nada, yo veo otros sitios como Cartagena, Málaga, las manifestaciones que han tenido ellos, y siempre ha intervenido el alcalde". Desde 'Slava Ukraini' lamentan que los políticos solo han actuado por "salir en la foto". "Pedí una cita con la actual alcaldesa después de tomar el mando y aún sigo esperando", se queja. Algo que ocurrió también durante el mandato de Paco Cuenca, "se hizo muchas fotos con nosotros, nos facilitaron un almacén y luego nos lo quitaron".

"En ningún sitio las instituciones tratan tan mal a los ucranianos como en Granada", denuncia. Cuando hay manifestaciones, "he mandado invitaciones, siempre lo he comunicado, pero nadie se acerca. No es porque queramos llamar la atención, que también, si no porque la situación que estamos viviendo no es normal".

Komisarchuk valora positivamente el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de dotar con 1.000 millones en ayuda militar al país Ucraniano. "Zelenski está llamando a todo el mundo de Europa para hacer una alianza para poder combatir ese conflicto, pero como él no se ve ya arropado por Estados Unidos, pues Europa sí debería de ponerse las pilas y no esperar acontecimientos, porque esto toca a todo Europa directamente. Si sobrepasa a Ucrania, la siguiente va a ser Polonia", advierte.

"Siempre es importante la ayuda militar, pues los soldados que quedan en Ucrania... Imagínate cómo están. A los que no los han matado, están muertos física y mentalmente. Están cansados, lejos de sus familias... Ucrania va a ser un país de muy mala salud mental después de esto", lamenta.

Para Oksana, la solución, por muy compleja que resulte, está en la Unión. "Ucrania sola no puede con un país tan enorme, si todo Europa hiciera algún acuerdo... Solos no vamos a poder. Hablo mucho con los soldados y están desesperados, desmotivados, desesperados...".

Desde la asociación inciden en la importancia de la ayuda humanitaria y destacan la labor que realizan los Guardias Civiles Solidarios. "Desde el primer día de la guerra han venido a la iglesia donde estuvimos recogiendo ayuda humanitaria, nos han orientado, aconsejado, han estado ahí con nosotros cargando ayuda, han enviado 22 camiones con ayuda humanitaria y hasta el día de hoy nos siguen ayudando, son los únicos, son los únicos que nos apoyan aquí en Granada", agradece.

"La ayuda humanitaria es muy necesaria para enviarla. Ahora, por ejemplo, estamos juntando para enviar un camión con camas de hospital articuladas de estas, ortopédicas, con colchones, con mesitas de noche, porque a través de guardias civiles nos lo han donado en Valencia", ha señalado.

Desde la Asociación Slava Ukraini hacen un llamamiento a toda aquella persona que, de manera desinteresada quiera ayudar y colaborar a través del siguiente número de cuenta: ES1301822900510201799272.