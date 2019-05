En campaña con… Sebastián Pérez (PP): “Granada es sabia y se decantará por nosotros, que somos serios y tenemos proyecto”

Lo sabe todo el mundo, no es ningún secreto: Sebastián Pérez habría sido alcalde de Granada si José Torres Hurtado no hubiera puesto como condición para dimitir que él también dejara su cargo. Habría ejercido el cargo por poco tiempo, porque, como se recordará, PSOE, Ciudadanos, Vamos Granada e Izquierda Unida se pusieron de acuerdo poco después para que el alcalde fuera Paco Cuenca. Pero en aquella moción de censura, en buena lógica, el candidato popular habría sido Pérez, y no Rocío Díaz.

Ahora vuelve a intentarlo, tras cuatro años de mandato que, reconoce sin dudarlo, han sido “muy difíciles”. A sus 53 años sigue llamando “niño” a personas que son casi de su misma edad, a lo mejor porque, como se decía en Qué bello es vivir, él nació más viejo. Continúa andando y hablando a ritmo pausado y conserva intacto su amor por el rockero Silvio y por analizar los datos electorales. “Yo ahí actúo como el cirujano en el quirófano: primero veo la piel, luego el músculo…”

Ese escrutinio exhaustivo de la política le lleva a ser a ratos positivo y en ocasiones pesimista. Los resultados de las últimas elecciones generales no le contentan, claro, pero entiende que cada consulta es un mundo y confía en ganar el domingo. O por lo menos en ser quien finalmente ostente el bastón de mando. Las posibilidades (este periodista se niega a hablar de escenarios, a no ser que se trate de teatro o música) son, a su modo de ver, tres: que el PP sea el partido más votado, que no lo sea pero pueda gobernar en coalición con Ciudadanos, y que los partidos de izquierda se impongan.

El primer y el tercer supuesto no provocan mucho comentario: si gana el PP, tendrá la sartén por el mango. Si pierde, le tocará hacer oposición y, en su caso en particular, elevará consultas. “Me debo a mi partido y será el partido el que decida qué lugar tengo que ocupar y si soy necesario. Mi cargo está siempre a su disposición”. En cuanto a la otra hipótesis, la de gobernar con Ciudadanos, tiene a su vez dos variantes, dependiendo de quién sea el partido más apoyado por los granadinos en las urnas

En ese sentido, el candidato popular tiene claro que debe ser alcalde “el que tenga más votos. Considero que el PP estaría legitimado a ponerme de alcalde sólo con que tuviera un voto más que Luis Salvador, y viceversa”, desarrolla.

Obsesionado con la política y la información

Todo lo anterior es parte de una conversación en una cafetería de la calle Emperatriz Eugenia, donde se produce el encuentro con GranadaDigital. Pérez acaba de dar una rueda de prensa, a la que ha acudido acompañado por un nutrido grupo de colaboradores, a él le gusta estar rodeado. Pero tiene el detalle de escoger una mesa sólo para dos, para que la charla sea exclusivamente entre político y redactor. Habla, como ya se ha dicho, con tono sosegado, echando mano de un montón de sinónimos (“tortuoso, complejo, difícil”, para referirse al mandato que termina, por ejemplo). Se le nota cansado y tiene motivos: acostumbra a despertarse muy temprano para seguir las noticias desde primera hora (estar informado es casi una obsesión para él) y después, no contento con eso, se echa a la calle a hacer campaña. La jornada terminará cuando termine. Punto.

Recapitula y admite que, para su partido en particular, los cuatro últimos años no han sido buenos en Granada. “Vivimos una situación convulsa desde lo que ocurrió el 16 de abril de 2016 -se refiere, sin mencionarlas, a las detenciones de José Torres Hurtado e Isabel Nieto- y eso no fue fácil de soportar. Por eso ahora tenemos dudas, naturalmente, de cómo se va a reflejar todo lo vivido en las urnas”. El que ha hablado es el Sebastián Pérez pesimista. El que toma el relevo, en décimas de segundo, el positivo: “Pero nosotros somos un partido serio, honrado, con proyecto y con propuestas. Granada es una ciudad sabia y se decantará por nosotros, que somos un partido que se crece ante la adversidad. Seguramente será un resultado muy ajustado, pero vamos a gobernar”.

Entiende que a Cuenca le “regalaron” la alcaldía hace tres años y que, desde entonces, ha querido “demostrar que tiene entidad para ser alcalde, pero no pasará a la historia por su peso político y, desde luego, tampoco por aportar para Granada ningún proyecto de entidad”, manifiesta, para añadir que ni siquiera lo ha lanzado en la campaña. “Ha hablado de ciudad sostenible, ecológica, bella… Todo eso está muy bien, pero ¿dónde se plasma luego?” En realidad, remacha, los dos únicos partidos que han presentado objetivos de envergadura son el PP y Podemos IU Adelante y su idea de desembovedar el río Darro.

“Pero Paco Cuenca no propone nada. Ahora Granada es una ciudad triste, oscura, gris, llena de grafitis, con problemas de seguridad y sin la grandeza que ha tenido siempre. Ha convertido a Granada en la capital de la marihuana”, resume, con una sentencia que lleva repitiendo durante toda la campaña y que, es de suponer, no debe hacer ninguna gracia a su rival.

El túnel que tanto ha dado que hablar

De las promesas electorales del PP de Granada, la que más ha dado que hablar, más aún que las escaleras mecánicas a la Alhambra o el teleférico a Sierra Nevada, ha sido el túnel que cruzaría la ciudad de cabo a rabo. Los demás partidos la han definido con adjetivos para todos los gustos: faraónica, irrealizable, costosísima y hasta ilegal. El cabeza de lista de los populares insiste en que se puede hacer, que no le costaría un euro a la ciudad y que la obra sería relativamente breve.

De hecho, una vez cumplidos los trámites imprescindibles (estudio de impacto ambiental, aprobación de proyecto y esas cosas), el túnel tardaría en hacerse “sólo seis meses, porque lo haría una tuneladora que excavaría hasta los doce metros de profundidad”. Eso, abunda, “ya se ha hecho en Madrid y en otras ciudades de España y del mundo, no estamos presentando ninguna novedad”.

En cuanto al precio, se financiaría con la aportación de una empresa privada que, a cambio, se quedaría “con la concesión por un periodo de cincuenta años del párking para coches y el de autobuses, un negocio que, aquí en Granada, es altamente productivo”. Asegura, para reforzar lo anterior, que ya sabe que hay empresas “que quieren hacerse cargo de la obra a cambio de la explotación”.

Esa obra, además de descongestionar el tráfico, serviría “para paliar un problema gravísimo de contaminación que tenemos y que nos convierte en la tercera ciudad de España en esa clasificación tan negativa”. Granada lanza al aire 400.000 toneladas de CO2 a la atmósfera, algo particularmente grave “porque no es una ciudad con industrias, las generan casi en exclusividad el tráfico”.

Metido en harina (ecológica), continúa: “Tenemos atascos de tres horas en una circunvalación por la que transitan 150.000 coches al día, además de una situación de congestión permanente en el centro. La situación la tenemos que revertir porque Granada no merece estar en la lista de las peores ciudades, sino siempre en la de las mejores”.

Dicho lo cual, se despide. Toca reunión con empresarios en la sede, reparto de propaganda, reunión interna (compagina su rol de alcaldable con el de presidente provincial del partido) y lo que se tercie después. Se levanta y la comitiva de colaboradores secunda la moción. Conforme se aleja, queda la sensación de que gana en las distancias cortas. O de que pierde en las largas, como se prefiera ver.