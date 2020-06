Empresas miembro AJE destacan el ahorro empresarial con la transformación digital

La pandemia del coronavirus ha instalado en la sociedad dos nuevos conceptos: la transformación digital y la conciliación familiar con la implantación del teletrabajo. Dos temas que han querido analizar dos empresas miembro AJE como Proeduco y Dafo Consultores, que han participado en #DirectosenRedGD de GranadaDigital.

“Nos hemos adaptado y hacemos las reuniones y damos las clases de manera online. Me he dado cuenta que todo se puede hacer a través de internet. Me hubiese ahorrado mucho dinero de haber empezado antes”, ha comentado Pedro Barbé, director de Proeduco, una empresa con más de ocho años de experiencia que diseña programas enfocados al público infantil a través del cálculo, la estimulación temprana, la oratoria y el trabajo en equipo.

“Todo se puede desarrollar con un ordenador e internet. Te puedes ahorrar viajes, tiempo y reuniones. Esto es lo que intentamos inculcar a nuestros clientes. Muchos han mantenido sus servicios porque era la única manera que tenían de comunicarse”, ha subrayado Matía Segura, dueño de Dafo Consultores. Una empresa que acaba de nacer y se dedica a establecer estrategia y planes de marketing para que las empresas usen internet para dar visibilidad a sus negocios y aumentar su cartera de clientes.

“Mi cambio es más forzado. Ya no es para diferenciarte, ahora es esencial. El mercado y la competencia te deja fuera si te queda atrás”, ha dicho Pedro Barbé, directo Proeduco, que ha tenido que adaptar toda su oferta para poder venderla de manera online.

La situación del coronavirus nos ha demostrado y obligado a trabajar en casa, por ello, Matías Segura, dueño de Dafo Consultores lo tiene claro. “Es necesario digitalizar las empresas por si tenemos que volver a encerrarnos”.

Pero, esta digitalización ha traído un problema para muchos hogares del país. La conciliación familiar, mientras se trabaja en el salón de casa, está en boca de media España.

“Ahora tienen que convivir padres e hijos en casa y trabajando a la vez. Los padres no pueden trabajar y ser profesores a la vez. Por eso es necesaria una ayuda”, ha manifestado Pedro Barbé, que ha coincidido en este aspecto con Matías Segura, que tuvo que trasladar la oficina a casa por el estado de alarma.

Las empresas, además, han tenido que adaptarse a una situación nunca antes conocida, pero que han tenido que afrontar. “Hacer inversión en marketing te va a generar volumen de negocio y ayudar a salir de esta situación. Pero el mensaje tiene que ser positivo”, ha dicho Segura.