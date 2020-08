Las 280 empresas de Baza que cerraron por el Covid-19 recibirán una subvención municipal

Un total de 280 comercios y empresas de Baza recibirán a principios del mes de septiembre una subvención del Ayuntamiento de Baza por importe de 300 euros como ayuda para reanudar su actividad. Así ha quedado aprobado en la Junta de Gobierno que ha ratificado las listas definitivas de los beneficiarios, la concesión de los importes con cargo a la partida económica de los presupuestos y aprobado la disposición del gasto.

Según las bases de la convocatoria, los beneficiarios han sido actividades comerciales ubicadas en Baza que fueron obligadas a cerrar a consecuencia de la pandemia por Covid- 19 y durante este periodo no tuvieron un aumento de facturación. Del total de beneficiarios definitivos, 67 han subsanado errores. En relación a las solicitudes denegadas, ocho de ellas han sido rechazadas porque no han subsanado errores y el resto por no cumplir las bases de la convocatoria.

Las listas definitivas de las empresas, autónomos, sociedades admitidas y también las excluidas de esta línea de subvenciones municipales se pueden consultar en el Tablón de Anuncios de la página web municipal ayuntamientodebaza.es.