Los empresarios de Sierra Nevada, optimistas con "una nueva primavera" por delante

Las últimas semanas han sido, como poco, intensas en Sierra Nevada. El último acontecimiento tuvo lugar este martes con el registro de una avalancha en una zona fuera de pista. Esto se debe a los notables espesores de nieve que acumula la estación tras las últimas nieves caídas. La meteorología del último fin de semana no fue la más óptima por el paso de la borrasca Jana por la provincia, pero la mirada al futuro si es positiva. Así lo ve Ordoño Vázquez, presidente de la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada, quien asegura que "esta nieve nos abre la puerta a la primavera" para que el 2025 continúe por una buena senda.

El portavoz reconoce que la temporada está siendo "compleja para todos", pero celebra que, tras una Navidad en la que costó "arrancar", el mes de enero fue "bastante bueno", mientras que febrero alcanzó el grado de "buenísimo". Con la primera a la vuelta de la esquina, Ordoño Vázquez relata que la maquinaría de trabajo de los empleados de la estación no pudo acceder en la mañana de este miércoles a la Laguna de las Yeguas debido a la "cantidad de nieve que había". Esto es un augurio de la acumulación dada, que ha llegado a superar los 1,5 metros en "algunos laterales nuevos". "Esto debería de impulsar de nuevo la temporada. Es normal los fines de semana de borrasca. Nosotros lo entendemos y forma parte de nuestro negocio", añade el representante. Ahora, apuesta por mirar a "una nueva primavera"

Los servicios mínimos, una garantía de "tranquilidad"

El presidente de la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada señala que la llegada de la huelga fue "una situación complicada para todos", pero expresa con optimismo que "por lo menos se ha avanzado" en las negociaciones y se han puesto sobre la mesa los servicios mínimos en la estación, lo que, para Ordoño Vázquez, "equilibra los derechos de todos". "Los trabajadores de la estación pueden llevar a cabo su derecho legítimo a huelga, pero nosotros podemos ejecutar también nuestro derecho al trabajo. Además, los trabajadores que no apoyen la huelga irán a sus puestos de trabajo", manifiesta. Por otro lado, declara que este escenario "para nosotros garantiza que el cliente podría llegar con total tranquilidad a Sierra Nevada".

El portavoz hace hincapié en que "los servicios mínimos están asegurados hasta que se celebre el juicio", un punto al que se ha llegado porque el comité de empresa impugnó esta vía. Ordoño asegura que desde su organización se ha trabajado con el Ayuntamiento de Monachil y la Asociación de Vecinos y Propietarios de Sierra Nevada para trasladar al juez que lleva este caso que "todos necesitamos los servicios mínimos para poder acudir a nuestros puestos de trabajo". Dentro de este apartado, detalla que también se debe tener en cuenta "cualquier necesidad que se desarrolle dentro del núcleo urbano de Sierra Nevada. Desde ir al colegio, al consultorio médico, al supermercado o la farmacia".

Satisfecho con la oferta de kilómetros esquiables

La cara visible de los empresarios de la estación aboga por no generar "problemas de expectativas" cuando se habla de los kilómetros esquiables en Sierra Nevada. "Parece que si no tenemos 110 kilómetros no vale la pena. Con 60, como está en este momento, hemos visto que tiene todo el desnivel esquiable, todas sus líneas principales y todos sus remontes, menos uno, funcionando. La gente vuelve a su casa feliz de haber esquiado. 60 kilómetros son muchos" asevera Ordoño. Su argumento es que en este contexto se puede "dar un servicio maravilloso".

Por último, el portavoz apuesta por no pensar como en otros años en el primer fin de semana de mayo para abrir, pues incide en que el acuerdo actual con la Junta es que "íbamos a poner el cartel de abierto hasta el último fin de semana de abril". Su idea es que una buena primavera sea una "ventaja sobre el resto de estaciones de esquí". Para esta posibilidad son fundamentales las últimas nevadas, que afirma que "son para toda Granada" cuando, con la llegada de los meses de calor, "esas aguas vaya a nuestros ríos, huertos y cocinas". Los empresarios muestran así su ilusión para el último tercio de la campaña.