Los empresarios granadinos alertan del impacto económico de “la guerra política “en el Ayuntamiento

“No hemos avanzado nada”. Así de contundentes se han mostrado este lunes los miembros de la Junta Directiva de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), con su presidente, Gerardo Cuerva, al frente, tras analizar la actuación de las administraciones públicas respecto a la crisis del coronavirus. El órgano de gobierno de la CGE ha valorado las medidas adoptadas por el Gobierno central, la Junta de Andalucía y las entidades municipales tras la llamada de atención que la organización realizó hace tres meses, cuando reclamó “un esfuerzo compartido” a las administraciones. “Si la actividad económica está mejorando es por la vacunación y la caída de la incidencia, no por lo que han hecho los distintos gobiernos”, ha señalado Cuerva.

Por ello, la Junta Directiva de la CGE ha pedido a las instituciones que “dejen de poner obstáculos a la empresa” y favorezcan la actividad privada, la única vía para dejar atrás la crisis económica provocada por la pandemia. “Quince meses después de que comenzara la pandemia, poco sabemos de los prometidos planes de ayudas directas a las empresas, y mucho menos de las medidas valientes que los empresarios llevamos reclamando desde el principio de la crisis”, ha recordado el presidente de la Confederación Granadina de Empresarios durante la Junta Directiva. “Es más, parece que las instituciones estén trabajando en sentido contrario, tomando decisiones que no hacen más que dificultar la actividad privada”, ha señalado.

En ese sentido, la Junta Directiva de la CGE ha mostrado su preocupación por la inestabilidad política e institucional del Ayuntamiento de Granada, una situación que amenaza con “afectar rápidamente” a la actividad económica. “La guerra política en el Consistorio se está traduciendo ya en la paralización de expedientes y decretos. La ciudad tiene que funcionar, y no puede hacerlo con dos concejales”, ha indicado Cuerva, que ha vuelto a pedir a los partidos políticos que forman parte del pleno municipal que resuelvan ya la crisis y restablezcan la normalidad en el Ayuntamiento.

“La recuperación económica, en un escenario de inmunidad y de actividad normalizada, no llegará si las administraciones no dejan de poner obstáculos a la actividad privada. Las organizaciones empresariales y las empresas no sentimos que la administración esté a nuestro lado. No son conscientes de que la reconstrucción económica depende del sector privado, de que las empresas recuperen su actividad y no sigan cayendo”, ha explicado el presidente de la CGE.

La Junta Directiva ha analizado el último informe del Gabinete para la Reconstrucción Económica de Granada sobre los retos y oportunidades que tienen por delante los distintos sectores y territorios. El primero, el más importante, es lograr que las administraciones públicas “dejen trabajar a la empresa”, pero el documento recoge otros desafíos apremiantes para el tejido económico granadino. “Todos los sectores empresariales de Granada coinciden en que la digitalización, la internacionalización y la industrialización son tres factores claves para la recuperación, sin los que no lograremos reconstruir nuestra economía”, ha apuntado Gerardo Cuerva.

Las organizaciones empresariales de la provincia también constatan que ahora más que nunca es necesario establecer sinergias entre los distintos sectores. “Es el momento de explorar nuevas alianzas y fortalecer las que ya están dando frutos, como la de hostelería y la industria agroalimentaria o a la del Sector TIC y la formación”, ha indicado Gerardo Cuerva. “Además de trabajar por los sectores, la situación económica de la provincia requiere que trabajemos en horizontal y establezcamos alianzas estratégicas entre sectores y territorios, y ahí el papel de la Confederación Granadina de Empresarios puede ser vital”, ha añadido.