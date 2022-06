El empleo crece en Granada con 2.471 parados menos y un dominio de la temporalidad

El número de parados registrados en las oficinas granadinas del Servicio Público de Empleo Estatal descendió en 2.471 personas durante el mes de mayo hasta alcanzar la cifra de 80.481 personas desempleadas. La cifra representa una caída del 2,98% respecto a la del mes de abril y también un 21,09% menos que hace un año (21.516).

Por su parte, la contratación vuelve a crecer, aunque la mayoría de acuerdos que se han suscrito son temporales. De los 34.640 registrados hasta la fecha, 300 menos que en el mismo mes de 2021, solo 13.812 son indefinidos (-1.319 que el mes pasado), mientras que los temporales llegan a los 20.828 tras cerrarse 2.799 nuevos. Esta tendencia tiene origen en el inicio de la campaña veraniega, que se centra principalmente en el sector servicios con la contratación de personal para hostelería y restauración. Este asunto es uno de los temas candentes de la actualidad debido a las condiciones de los asalariados. En los primeros cinco meses de 2022, se han formalizado en la provincia un total de 192.960 contratos, 14.935 más que en 2021. Un 23,75% de estas contrataciones han sido contratos indefinidos.

UGT pide "apostar por el empleo de calidad"

Juan Francisco Martín, Secretario General de UGT Granada, ha manifestado su preocupación por "el descenso de la contratación respecto a hace doce meses". "Hay que apostar por una mejora generalizada de las condiciones laborales de los trabajadores de la provincia, con especial importancia al conjunto de retribuciones que perciben", reclama el representante, que reitera su apuesta por la "generación de empleo de calidad".

"Las reivindicaciones de UGT son claras: subir los salarios y las pensiones, contener los precios, trabajar por la igualdad real, impulsar la seguridad y salud laboral y abordar la transición hacia la jornada de 32 horas", concluye el Secretario General de UGT Granada.

CCOO exige "incrementos salariales" para recuperar "poder adquisitivo"

"Los trabajadores no pueden seguir cobrando salarios que no les permiten llegar a final de mes. Por ello ante estos buenos datos entendemos que es el momento de abordar incrementos salariales, con los que la clase trabajadora recupere su poder adquisitivo", apuntan desde CCOO Granada. La organización considera que "la economía granadina no puede estar centrada y basarse exclusivamente en el sector servicios y el turismo. Es necesario un cambio de modelo productivo y es importante fomentar nuevos sectores con la creación de proyectos vinculados a la industria del conocimiento, la investigación y la ciencia".

"No queremos pasar por alto los datos de desempleo de las mujeres, puesto que observamos que ellas siguen siendo las que más sufren el paro y la precariedad laboral. Son 47.179 paradas más, lo que supone 12.406 mujeres desempleadas más que hombres", señalan desde el sindicato.

La CGE afirma que "no caben análisis triunfalistas"

La secretaria general de la Confederación Granadina de Empresarios, María Vera, ha asegurado que "no caben análisis triunfalistas" a pesar del descenso del paro. "Nuestras empresas siguen pasándolo mal. Están creando empleo, sí, pero con un esfuerzo tremendo y en muchos casos a costa de poner en riesgo su competitividad e incluso su propia viabilidad", ha aseverado.

La directiva de la CGE sostiene que "estamos trabajando con márgenes cada vez más estrechos por el alza de los costes empresariales y teniendo que cargar con una pesada mochila de sobreendeudamiento y morosidad desde que comenzó la pandemia”.