Empleo asesora a 6.000 autónomos, pymes y emprendedores para reorientar sus negocios ante la pandemia

Un total de 6.000 autónomos, emprendedores y pymes de distintos sectores de actividad han sido asesorados a través del programa Reinicia en la reorientación de sus modelos de negocio para afrontar la crisis desde que esta iniciativa, impulsada por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, y coordinada por Andalucía Emprende, se puso en marcha en octubre de 2020.

Reinicia tiene como objetivo apoyar a emprendedores y autónomos en estos momentos de crisis, poniendo a su alcance conocimiento e instrumentos que les permitan adaptar sus negocios a la nueva situación provocada por el Covid-19, así como guiar a personas en situación de desempleo a buscar una salida profesional a través del emprendimiento,

En total, según el balance realizado por Andalucía Emprende, se han realizado hasta el momento 36 actuaciones y han participado, de manera desinteresada, 44 empresarios e inversores con una dilatada trayectoria y experiencia, para aportar a los participantes claves para encontrar nuevas oportunidades de negocio en los sectores de servicios personales, restauración, comercio al por menor y deporte y

ocio, mediante la celebración de cuatro seminarios on line.

Además, se ha impartido formación a 240 personas y 40 han optado por el autoempleo como nuevo rumbo profesional. La formación impartida, a través de tres cursos, ha permitido que los participantes adquieran conocimiento y claves sobre las estrategias para reorientar un negocio y captar nuevos clientes; la importancia del e-commerce y la internacionalización de la actividad empresarial o el marketing digital, la comunicación y las redes sociales como estrategia para incrementar las ventas.

La clave común que se ha extraído en todos los webinars celebrados para ayudar a emprendedores y autónomos a “resetear” sus negocios ha sido la digitalización de la actividad para ofrecer servicios y experiencias híbridas, más alineadas con las nuevas generaciones y las nuevas realidades del mercado.

Concretamente, en el sector de servicios personales, que comprende aquellas actividades relacionadas con el cuidado personal (peluquería, tratamientos de belleza y estética, masajes), se recomienda digitalizar el sistema de reservas, la agenda y las fichas de clientes; activar la presencia digital del negocio (página web y

redes sociales) y generar contenidos que permitan captar y retener el interés de los clientes.

En el sector restauración, las recomendaciones más realizadas son crear y movilizar canales online tanto propios (web), como de terceros (redes sociales, Google, Whastapp, etc.); explorar las oportunidades que ofrece el delivery y el take away; ofrecer servicios a segmentos de clientes específicos, como tuppers a domicilio o al trabajo; adaptarse a las nuevas tendencias de la sociedad (consumidor más responsable, más concienciado con la salud y el bienestar); diversificar la actividad y atender a nuevos clientes que antes no se contemplaban (como veganos, celíacos, menús del día, etc.) e incorporar soluciones tecnológicas para actividades rutinarias (carta digital, reserva de mesas online, etc).

En el sector del comercio al por menor, las nuevas estrategias pasan por digitalizar los procesos del comercio (comunicación, venta y relación con clientes) y la tienda física para ofrecer una experiencia omnicanal; reforzar la atención al cliente para que

tengan seguridad; explorar las posibilidades que ofrecen las asociaciones de comerciantes por zonas y verticales; acceder a formación en digitalización; buscar oportunidades para diversificar ingresos aparte de la venta directa e instalar formas de pago novedosas.

Y en el sector de actividades deportivas y ocio, se ha puesto hincapié en revisar la presencia digital de la empresa (web, Whatsapp Business y redes sociales); tener visibilidad en plataformas y marketplaces relevantes para la actividad; intensificar el marketing digital y generar contenidos digitales atractivos; generar experiencias híbridas offline-online y explorar nuevas experiencias, servicios y actividades 100% digitales.

Líneas de actuación

Reinicia es un programa abierto y gratuito que se desarrolla completamente a través de Internet con encuentros digitales, formación y apoyo personalizado online en el que participan expertos empresarios, inversores y emprendedores para aportar las claves para la resolución de problemas específicos y exponiendo nuevas

oportunidades de negocio y empleo.

Tres son las grandes líneas de actuación con las que cuenta este programa: On, para ayudar y guiar a personas en situación de desempleo con perfil emprendedor o a emprendedores de segunda oportunidad a buscar salidas profesionales en el mundo del emprendimiento, mejorando sus competencias personales y profesionales y conectándolos con la nueva realidad; Play, para asesorar a personas desempleadas que tienen una idea de negocio en convertirla en un proyecto viable, sostenible y adaptado a la transformación digital; y Reset, para ayudar a personas autónomas y pymes en la adaptación de sus modelos de negocio, buscando nuevas salidas y formas de llegar a sus clientes mediante la generación de nuevas ofertas de valor.

Las temáticas que trata se centran especialmente en los retos a los que se enfrentan diez sectores clave, por ser los más afectados por la crisis: turismo y ocio; restauración; industria alimentaria; comercio al menor no alimentario; servicios personales; industria creativo cultural; artesanía e industria textil; actividad sanitaria;

actividades deportivas y educación.

Además de analizar la problemática a la que se enfrentan empresas y emprendedores en esta nueva etapa, los expertos también ayudan a la detección de oportunidades que se presentan en estos sectores concretos, trabajando aquéllas que son comunes a todos los negocios, con el objetivo de dar respuesta a emprendedores, autónomos y personas desempleadas que se sienten amenazadas en estos momentos de incertidumbre.

Junto a estas sesiones, se imparte formación específica sobre temas de interés para facilitar a quienes participan herramientas que faciliten la reconversión.

Para la directora de Andalucía Emprende, Rosa Siles, “con esta pionera e innovadora iniciativa queremos dar respuesta a emprendedores, autónomos y pymes en un momento de incertidumbre, poniendo a su disposición toda la información, los recursos y las claves que necesitan para abordar los retos de la nueva realidad. Reinicia pretende convertirse así, en el foro de reflexión y acción

contra la crisis liderado por y para emprendedores y autónomos en Andalucía”, ha manifestado.

Quienes deseen más información sobre esta iniciativa pueden enviar un mail a reinicia@andaluciaemprende.es. También están disponibles varios de los webinar celebrados en el canal de youtube de Andalucía Emprende.