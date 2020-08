Empate en intensidad entre Granada CF y Málaga CF

La segunda prueba de la pretemporada del Granada CF ha finalizado con empate a cero. El conjunto rojiblanco no ha podido superar al Málaga CF en un duelo con mucha intensidad en el que no se movió el marcador. Ambos equipos tuvieron algunas ocasiones, aunque no demasiado claras. El Granada CF mejora defensivamente tras haber encajado una goleada en el primer amistoso contra el Valladolid. Los rojiblancos dejan a cero su portería, que estuvo defendida por Aarón y por Andorinha, el portero del filial que debutó con el primer equipo.

El técnico Diego Martínez probó a Aarón Escandell en detrimento de Rui Silva en este partido. En la línea defensiva actuaron Foulquier, Germán, Vallejo y Carlos Neva. En la medular volvieron a jugar Azeez, Ángel Montoro y el joven Luis Milla. Fede Vico hizo de enganche y Puertas y Soldado se situaron por delante.

El Málaga CF tuvo la primera aproximación a portería contraria, aunque no puso en apuros a Aarón. El partido comenzó a ganar en intensidad y en ritmo y ninguno de los dos equipos logró dominar en los primeros compases del duelo.

Una de las jugadas más peligrosas llegó tras un buen centro de Carlos Neva desde la banda izquierda y un remate de Ramón Azeez, que no pudo cabecear bien el esférico. El Málaga también creó peligro en una acción posterior en la que Aarón estiró el pie para desviar el balón y se hizo daño tras un mal gesto. El guardameta fue atendido en la pausa para la hidratación que llegó justo después.

Pasada la media hora de juego, Roberto Soldado tuvo en sus botas la oportunidad más clara para abrir el marcador. El delantero valenciano disparó al lateral de la red tras recibir un balón en el segundo palo. Se quedó sin ángulo el experimentado ariete.

Poco después, el portero Gonzalo tuvo que lucirse para desviar un balón que había rematado un compañero en el intento de despeje tras poner el cuero en el área Fede Vico, tras el saque de una falta. El joven portero del conjunto malaguista estuvo atento para repeler la pelota a córner.

Ya en el tiempo añadido de la primera parte, Roberto Soldado recibió tarjeta amarilla por dar una patada a destiempo a Benkhemassa. Así, al descanso se llegó con empate a cero en el marcador.

Revolución en el Málaga, sin Aarón el Granada CF

El Málaga hizo nueve cambios en la segunda parte y jugó con Munir; Iván Calero, Luis Hernández, Lombán, Ismael; Rolón, José Rodríguez, Adrián; Hicham, Julio y Tete. Por lo tanto, solamente Ismael y Tete repitieron. El Granada CF, por su parte, hizo un cambio en la portería ya que Aarón continuó con molestias y entró en su lugar Andorinha, guardameta del filial.

La intensidad continuó presente en el partido y ninguno de los dos equipos lograba dominar ni crear ocasiones claras tras la reanudación. El acercamiento más peligroso se produjo en el minuto 62, cuando Soldado colgó un balón al área que intentó rematar Montoro, que no alcanzó el esférico.

Justo después, el entrenador del Málaga CF dio entrada a Iván Jaime por Tete, mientras que en el Granada CF se produjo un carrusel de cambios. Entraron Plomer, Antoñín, Quini, Gonalons y Domingos Duarte y abandonaron el césped Germán, Montoro, Soldado, Neva y Fede Vico.

El juego continuó igualado. Tras una nueva pausa de hidratación, se reanudó el partido y, a continuación, el Málaga hizo una nueva sustitución: entró Issa Fomba por Hicham. En el Granada CF, entraron Álex Martínez, Isma Ruiz y Machís en lugar de Luis Milla, Foulquier y Puertas.

Pocas ocasiones claras más hubo en un partido que finalizó con tangana después de que el Granada CF iniciara un contragolpe cuando Adrián estaba sobre el césped tras sufrir un choque con un jugador del equipo nazarí. El Málaga había seguido el juego antes, por lo que el Granada decidió continuar cuando robó el esférico, jugada que fue cortada por Iván Jaime y provocó la discusión final.

El Granada CF mejora defensivamente, tras haber encajado tres goles en el amistoso anterior con el Valladolid, pero sigue sin hacer gol. El próximo amistoso será el 4 de septiembre contra el Cádiz.

Ficha técnica

Granada CF: Aarón (Andorinha, min 45), Foulquier (Álex Martínez, min 80), Germán (Duarte, min 66), Vallejo, Carlos Neva (Quini, min 66), Azeez, Montoro (Gonalons, min 66), Luis Milla (Isma Ruiz, min 80), Fede Vico (Plomer, min 66), Puertas (Machís, min 80) y Soldado (Antoñín, min 66).

Málaga CF: Gonzalo; Quintana, Escassi, Juande; Ismael, Ramón, Benkhemassa, Ale Benítez; Tete Morente, D. Larrubia y Hoyos. En la segunda parte jugaron: Munir, Iván Calero, Luis Hernández, Lombán, Ismael, Rolón, José Rodríguez, Adrián, Hicham (Issa Fomba, min 80), Julio y Tete (Iván Jaime, min 64).

Goles: 0-0

Árbitro: José Luis Guzmán Mansilla. Amonestó a Soldado (min 45+2’)

Incidencias: Partido amistoso disputado en las instalaciones del Marbella Football Center