El emotivo reencuentro de Gian Clavell con sus compañeros

Gian Clavell ha vuelto a pisar la pista del Palacio de Deportes un mes después de su último entrenamiento con el Covirán Granada. El deseo de toda la afición rojinegra es volver a verlo entrenando o disputando un partido, pero este momento aun tendrá que esperar bastante tiempo. Por ahora, el jugador puertorriqueño ya ha podido visitar a unos compañeros de equipo que ya lo echaban de menos.

El club granadino ha publicado un emotivo vídeo en el que el escolta de Puerto Rico acude al entrenamiento que los de Pablo Pin han realizado en la mañana de este martes 11 de marzo. Ya han pasado dos semanas desde que Clavell tuvo que ser operado de una apendicitis que acabó derivando en una peritonitis, una complicación en su estado de salud que lo tuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos durante varios días.

Por suerte, el jugador rojinegro progresa positivamente en su recuperación, tanto que ya ha podido volver al Palacio de Deportes aunque sea como "visitante". En el vídeo se ve como Clavell saluda por primera vez a Ousmane Ndiaye, fichaje de Covirán Granada que aterrizó en la ciudad de la Alhambra justo cuando su compañero aun estaba hospitalizado.

Acto seguido, Jonathan Rousselle aparece en escena para fundirse en un sentido abrazo con su compañero de vestuario. Mientras Andrea Pecile señala que debe ir "poco a poco" las preguntas por el estado de salud del escolta se suceden, mostrando cómo toda la plantilla se preocupa por un Clavell que ha sido la alegría del vestuario durante muchos meses.

"¿Te han quitado ya los puntos?" pregunta Sergi García, mientras que el puertorriqueño trata de no reírse en exceso ya que aun queda algo de dolor en la zona. El regreso de Clavell aun no tiene fecha, lo más probable es que no pueda jugar en lo que resta de temporada, pero el club granadino ya ha mostrado que no quedará apartado del equipo pues, aun sin estar disponible, ha acompañado al resto de los jugadores a la sesión de vídeo programada para preparar el enfrentamiento del próximo domingo ante Hiopos Lleida. También estuvo presente Agustín Ubal a quien se le ve en mejor estado y con más ánimo que el pasado sábado cuando se lesionó en el partido ante Unicaja.

Para el duelo ante los de Gerard Encuentra, Ubal y Clavell serán baja asegurada. Mientras tanto, las incógnitas se siguen centrando en Jacob Wiley, que sigue mejorando, pero aun no entrena con el equipo; Sergi García que presenta molestias en el isquio y un Elías Valtonen que parece el jugador con más probabilidad de volver a la rotación. A ellos se sumará un Giorgi Bezhanishvili que ya ha realizado su primer entrenamiento con su nuevo equipo. El último en incorporarse será el recién anunciado Omar Silverio que ha llegado a Granada este mismo martes.

