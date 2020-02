Emergencias 112 lanza seis consejos para realizar un viaje

Emergencias 112 ha lanzado seis consejos para realizar un viaje. Estos consejos no solo se quedan en la realización del propio viaje, también ayudan a prepararlo todo bien antes.

Antes de salir, el primer paso que debe seguir cualquier viajero es revisar el vehículo con el que se va ha realizar el trayecto, coche, moto, caravana, incluso la bicicleta si es el caso. Controla que las luces, las ruedas, los frenos o los sistemas de sujeción funcionen correctamente.

El segundo consejo, antes de salir, sería planificar la ruta, antes de ponerse en marcha, establece la ruta que vas a seguir, infórmate a través del GPS o de la DGT del estado de la carretera y una vez decidido, programa el navegador.

Pasando al tercer consejo, acomoda el equipaje, a los viajeros y a tus mascotas. Es importante que el viaje sea cómodo, pero asegúrate de que los viajeros utilicen las plazas homologadas, las mascotas estén en su transportín, bien sujeto y las maletas en el maletero.

Llega el momento de ponerse en marcha. Asegúrate de ir descansado, conducir con sueño es un peligro. Si te sientes fatigado, para a descansar.

Queda prohibido viajar si has tomado algún medicamento con efectos adversos a la conducción, si has bebido alcohol o si has tomado cualquier sustancia que pueda alterar tus capacidades.

Por último, respeta las normas y evita las distracciones. Las señales, los paneles o los limitadores de velocidad son cosas a tener en cuenta y por supuesto, olvida el móvil hasta llegar a tu destino