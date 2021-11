El Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP, por sus siglas en inglés) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) celebrará este jueves una reunión extraordinaria para debatir si da su visto bueno a la vacuna de Pfizer contra el Covid-19 en niños de cinco a once años.

Esta decisión se produce en medio de un gran aumento de casos de Covid-19 en toda Europa, principalmente por la escasa cobertura de vacunación en algunos países y porque el colectivo de menores de once años aún no ha podido recibir la vacuna.

En España, de hecho, los menores de once años son los que acumulan una mayor incidencia acumulada a 14 días por 100.000 habitantes, con 203,57, según los datos del Ministerio de Sanidad publicados ayer, muy por delante del siguiente grupo, las personas entre 40 y 49 años, que se sitúan en 155,91.

La vacuna de Pfizer está autorizada en niños de cinco a once años en Estados Unidos desde hace casi un mes. De acuerdo con los datos publicados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), la vacuna tuvo un 90,7% de efectividad en la prevención del Covid-19 en este grupo etario.

Asimismo, la seguridad de la vacuna se estudió en aproximadamente 3.100 niños de cinco a once años que recibieron la vacuna y no se detectaron efectos secundarios graves en un ensayo clínico que aún sigue en curso que ha inscrito aproximadamente a 4.700 niños de cinco a once años. El estudio se está llevando a cabo en España, Estados Unidos, Finlandia y Polonia.