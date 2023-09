Elvis Costello y su pianista Steve Nieve abren el ciclo 1001 Músicas - CaixaBank este sábado

Comienza este sábado el ciclo 1001 – Músicas CaixaBank en el Teatro Generalife y lo hace a lo grande, con una brillante muestra de la diversidad musical que durante el mes de septiembre inundará el recinto monumental nazarí. Elvis Costello es el primero de una extraordinaria lista de artistas de estilos variados que actuarán en esta tercera edición del ciclo, caso de Ara Malikian, Luz Casal, Andrés Calamaro, 091, Pablo López, Suede y Raphael. Sus nombres se unen a los de las dos ediciones pasadas, como Loquillo, Love of Lesbian, Lori Meyers, Rozalén, Pablo Alborán, Mon Laferte, Los Planetas, Vanesa Martín, Texas, Juan Perro, The Waterboys o Crystal Fighters, para así engrosar un listado de ilustres de un nivel envidiable que dan una idea del espíritu de 1001 Músicas - CaixaBank en el Generalife. Y, por supuesto, sin olvidar el excepcional e inolvidable recital de Bob Dylan el pasado mes de junio en ese mismo escenario, coproducido con el Festival Internacional de Música y Danza, e inmejorable preludio de la calidad de este año.

Todo ello gracias al apoyo de CaixaBank y el patrocinio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, cofinanciado con Fondos Europeos; el Ayuntamiento de Granada, Sabor Granada-Diputación Provincial de Granada, Ticketmaster, Aseguradora Araytor, Cervezas Alhambra, Royal Bliss, Bodegas Muñana, Moët & Chandon, Mercedes – Benz Granada Premium, Ideal, Mondo Sonoro, Radio 3, Canal Sur y doctortrece.

Costello llega a Granada, donde aún quedan entradas para poder verlo, tras realizar una exitosa gira por el norte de América en junio y julio. El pasado lunes comenzó en Roma su tour europeo y en la ciudad de la Alhambra ofrecerá el primero de los tres únicos conciertos que dará este año en España, junto a Madrid y Barcelona. Lo hará acompañado de su inseparable pianista Steve Nieve, con quien suma muchos años de colaboración conjunta, y con 69 años recién cumplidos, ocasión que aprovechó el pasado 25 de agosto para ofrecer una rueda de prensa mundial en la que afirmó que “la Alhambra es un lugar extraordinario, un monumento de gran renombre, en el que solo muy de vez en cuando puedes tener la ocasión de tocar”, además de anunciar que el de Granada será el primer concierto completo de su actual gira. “Parte del repertorio estará influido por el recinto. Es imposible que no te afecte”, dijo el cantante londinense, elevando así la ilusión de los que tendrán la suerte de disfrutar de su música en el Generalife.

Trayectoria de Elvis Costello

Nacido en Paddington (Londres) en agosto de 1954, Declan Patrick MacManus adoptó su nombre artístico como homenaje a Elvis Presley, y añadió Costello, el apellido de su madre. Con las mismas inclinaciones musicales de su padre, que fue trompetista de jazz, ya en su primera grabación, que era para un anuncio de televisión, obtuvo un galardón: ganó un premio de plata en el 1974 Festival Internacional de Publicidad.

Se convirtió en la gran esperanza de la nueva ola británica gracias a su primer disco, 'My aim is true' en 1977, pero su triunfo definitivo fue en 1979 con 'Armed Forces'. Sus primeros cinco trabajos son considerados los más notables de su carrera. Es el compositor y letrista de más de 600 títulos, y ha colaborado con grandes estrellas de la música como Paul McCartney, con quien escribió quince canciones, y ha conseguido todo tipo de reconocimientos, como dos premios Grammy o un BAFTA, así como ser miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll o galardonado con la Orden del Imperio Británico por su trayectoria. Su colaboración más habitual, y una de las más exitosas ha sido con Burt Bacharach, fallecido en febrero de este año.

Su trayectoria le consagra como un cantante, letrista, compositor y guitarrista de prestigio y ha dejado una huella imborrable en la escena musical desde los años 70 convirtiéndolo en un icono del pop-rock británico. Con su estilo distintivo y su enfoque innovador, ha explorado diversos géneros como el rock, el punk, el new wave y el pop. Su talento como compositor y su habilidad para fusionar melodías pegadizas con letras profundas y reflexivas han ganado el corazón de millones de seguidores en todo el mundo.

El concierto promete ser una experiencia única, con un repertorio cuidadosamente seleccionado para la ocasión en el que los asistentes podrán disfrutar de la amplia gama de estilos y emociones que caracterizan la música de Costello y el ambiente íntimo del Generalife proporcionará el escenario perfecto para que él y Nieve desplieguen su talento. Con su inconfundible voz y su dominio de la guitarra, Costello seguro que cautivará al público, mientras que Nieve deleitará con sus virtuosas interpretaciones al piano y los teclados. Su recital será una oportunidad única para presenciar a dos leyendas vivientes en acción y sumergirse en la magia de su música.

Próximos conciertos

Esta tercera edición del ciclo ‘1001 Músicas – CaixaBank’ tendrá lugar, como los dos años anteriores, en el Teatro del Generalife durante los fines de semana de septiembre con las actuaciones de Ara Malikian (8 de septiembre), Luz Casal (9 de septiembre), Andrés Calamaro (14 de septiembre), 091 (15 de septiembre), Pablo López (16 de septiembre), Suede (22 de septiembre) y Raphael (23 de septiembre).

Todos los conciertos tendrán lugar a las 21:30 horas y las entradas se pueden adquirir en la Red Ticketmaster (web, 902150025, FNAC y Halcón Viajes), en la página web www.1001musicas.es y de forma presencial en el Teatro Isabel la Católica.