‘El Pesaor’ se hace viral en redes debido a su peculiar cartel con 20 instrucciones

Juanje Truijillo, dueño de ‘El Pesaor’, trabaja en la hostelería desde hace 27 años y su bar está a punto de celebrar ‘las bodas de oro’. La fama de este bar es innegable pero bien es cierto que “la clientela ha aumentado” tras el éxito de los carteles realizado por Juanje Trijillo.

“Realmente puse ese cartel hace bastantes años porque odio cuando la gente grita, es inevitable que entren gilipollas, pero si pueden evitar chillar, pues mejor” alega Juanje.

Además, tras este curioso cartel de entrada hay uno bastante más grande donde hay escritas 20 instrucciones para poder estar en el bar. ‘Mi padre no me deja invitar a chupitos’, ‘Mi padre no me deja cobrar por separado’, ‘No por hablar más fuerte se va a tener razón’ son algunas de las normas a seguir si se quiere pasar un buen rato en este emblemático sitio de tapas de Granada.

Considera que las 20 instrucciones redactadas le facilitan el trabajo. En la restricción número 14 aclara que no se puede pagar por separado, “pierdo mucho tiempo cuando piden la cuenta así, además siempre se queda alguien sin pagar cuando son muchos” aclara el dueño del bar.

Visto en Granada pic.twitter.com/3J4vfxg7lZ — Pablo Rizos, fan #1 del Pesaor (@Pablo_Rizos) September 11, 2021

Juanje presume de haber tenido siempre buena clientela pero que gracias a estos ingeniosos carteles ha traspasado el cariño de Granada para hacerse viral por toda España. “Esperaba que esto tuviese repercusión, pero no sabía que iba a tener tanto”, y tras estos meses tan duros debido a la pandemia es la publicidad deseada por cualquier hostelero.