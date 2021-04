El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha reiterado este viernes que, en primer lugar, van a esperar a que el Ejecutivo de España se pronuncie sobre cómo se va a producir la salida del estado de alarma y, por tanto, del toque de queda, y ha pedido que, “si decide no hacer nada, como ha hecho en otras ocasiones”, dé a las comunidades autónomas las herramientas necesarias para poder tomar medidas para seguir controlando la pandemia del Covid-19.

Bendodo, tras ser cuestionado en Málaga, ha dicho en relación con la salida del estado de alarma que el Gobierno central puede “recular por norma algunas cuestiones, puede dar sugerencia o no hacer nada”.

“En base a esa decisión que tome el Gobierno de España, que tiene que ser cuestión de días, evidentemente Andalucía estará preparada para asumir responsabilidad”, ha señalado.

No obstante, ha vuelto a pedir al Gobierno que “si decide no hacer nada, como ha hecho en otras ocasiones, que a las comunidades nos dé las herramientas necesarias para poder tomar medidas para seguir controlando una pandemia que todavía no ha terminado”.

“Mientas lo que haremos nosotros es consultar cada decisión que tomemos desde el Gobierno de Andalucía con nuestros servicios jurídicos”, ha concluido.

El consejero destaca que se está multiplicando el ritmo de vacunación en Andalucía

Bendodo ha valorado además el ritmo de vacunación en Andalucía y ha asegurado que durante el mes de mayo “va seguir aumentando”.

El consejero ha destacado que Andalucía este pasado jueves ha batido su récord en vacunaciones: “En el día de ayer se vacunaron 92.153 personas, nunca se había vacunado tantas personas en un día, por tanto estamos multiplicando el ritmo de vacunación”.

“Prácticamente puedo decirles que el 100% de las vacunas que llegan se ponen en cuestión de días y también decirles que durante el mes de mayo el ritmo va seguir aumentando”, ha destacado.

Por último, ha asegurado que “vamos a poder poner más de 500.000 vacunas a la semana y, por tanto, esto va ser positivo de cara a que en los próximos meses, las próximas semanas, el objetivo del mayor numero de andaluces posibles vacunados o inmunizados sea una realidad”.