Alejandra Durán: "El 19J podemos sacar a Granada del maltrato al que ha estado sometida históricamente"

Por Andalucía, coalición electoral integrada por Podemos, Izquierda Unida, Más País, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Equo y Alianza Verde, ha dado luz verde en la noche de este jueves a su campaña electoral en Granada con el objetivo de “convencer a los granadinos y granadinas” para que vean en el proyecto de la confluencia “una propuesta de futuro capaz de traer un nuevo modelo de Gobierno con políticas dirigidas a la mayoría social andaluza”.

Desde la plaza Marina Pineda, la candidata de Por Andalucía en la provincia de Granada, Alejandra Durán, ha hecho un llamamiento a la movilización del votante de izquierdas porque, ha recalcado, a partir del próximo 19 de junio se puede "empezar a sacar a la provincia de Granada del maltrato al que ha estado sometida históricamente y empujarla hacia arriba, en busca del lugar que se merece". "Es más necesario que nunca que la voz de Granada retumbe en Sevilla”, ha señalado.

Para Durán, en las próximas elecciones andaluzas, los granadinos tienen la oportunidad de decidir “quién va a estar al frente de nuestra sanidad, quienes apostamos por blindar y reforzar lo público, o aquellos que creen en los seguros médicos privados”. La sociedad andaluza se juega, ha explicado, decidir “si queremos un Gobierno comprometido la igualdad o uno que nos diga a los andaluces y a las andaluzas que la violencia machista no existe”.

Por eso, Durán ha pedido a los andaluces que el próximo 19 de junio “salgan a llenar las urnas” con papeletas de la confluencia porque, ha subrayado, “apoyar el proyecto de Por Andalucía es garantía para alejar a la extrema derecha” del Gobierno de la Junta de Andalucía.

En este sentido, la número uno de Por Andalucía en la provincia de Granada ha puesto de manifiesto que “la izquierda ha demostrado en los últimos que se pueden cambiar las cosas” y ha recordado que el PP todavía no ha ganado las elecciones. “El PP todavía no ha ganado unas elecciones en Andalucía. No ganó las últimas y no ganará estas. Lo que sí ha hecho Moreno Bonilla es ser pionero en abrir la puerta a la extrema derecha, vendiendo a Andalucía y aceptando un retroceso de derechos y libertades a cambio de sillones en el Gobierno”, ha indicado.

Según Durán, lo que hay detrás de la “falsa moderación” de Juan Manuel Moreno es “un pacto con la ultraderecha” y ha advertido a los andaluces que "nadie se crea que para evitar a Vox hay que votar al Partido Popular, porque el PP es primo hermano de la una ultraderecha que hasta hace dos días militaba en sus filas”.