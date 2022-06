Euforia en la sede del PP: “Es un día histórico para Andalucía y para Granada”

El PP se ha erigido como el gran triunfador de las elecciones andaluzas en Granada. La provincia no ha sido ni mucho menos la excepción de la comunidad autónoma. La formación ha conseguido seis diputados de los trece que aporta Granada al Parlamento andaluz, resultado que duplica a los tres obtenidos en 2018. La sede del partido en la capital, ubicada en el número 53 de la calle Andrés Segovia, ha vivido por todo lo alto una noche que ya es historia.

A las 20:00 horas se ha recibido la publicación del sondeo electoral de GAD3, que otorgaba mayoría absoluta para Juanma Moreno, con prudencia. En la sede se encontraban ya entonces el presidente provincial del PP en Granada, Francisco Rodríguez, el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso de los diputados, Carlos Rojas, la directora general del Patronato de la Alhambra y Generalife, Rocío Díaz y los cinco primeros nombres de lista provincial para los comicios: Marifrán Carazo, Jorge Saavedra, Trinidad Herrera, Pablo García y Rosa María Fuentes. El sexto diputado popular que representará a Granada en el Parlamento andaluz es Mariano García Castillo, quien no ha podido acudir este domingo a la sede de su formación porque se encontraba en Puebla de don Fadrique.

El inicio del escrutinio ha reducido ligeramente las mejores opciones del partido, pues el escenario más optimista, el dibujado por el sondeo de GAD3, no ha sido alcanzado. El propio Juanma Moreno ha manifestado antes del inicio del escrutinio que veía exagerada esa previsión. Pasadas las 22:00 horas, la mayoría absoluta del PP era ya un clamor. El revuelo ha comenzado entonces a ser mayor en la sede popular.

Euforia desbordada

El paso de los minutos ha dado lugar a los abrazos y a la euforia por parte de afiliados, interventores y otras personas cercanas. Han llegado entonces los gritos de “Juanma presidente” acompañados de aplausos. Cuando el candidato popular ha aparecido en pantalla, se ha llevado una sonora ovación al grito de “campeones, campeones”.

A las 23:28 horas, tras la comparecencia de Juanma Moreno, ha llegado el turno de Francisco Rodríguez. El presidente provincial del partido ha arrancado su intervención felicitando a los granadinos por el día electoral celebrada. El mandatario ha calificado como “histórica” la jornada vivida y ha admitido que no esperaba un resultado tan alto. Rodríguez se ha mostrado visiblemente emocionado y ha replicado los golpes “aguantados” durante la campaña por parte de otros competidores. “Hemos explicado la brillante gestión que se ha hecho”, ha agregado.

El popular ha resaltado los resultados obtenidos en todas las cabeceras de comarca, Motril o Almuñécar. Ha celebrado con especial ilusión la victoria lograda en Maracena, habitual feudo socialista, y Salobreña, donde el PP ha ganado por primera vez. El presidente provincial ha felicitado a los seis diputados que acompañarán a Juanma Moreno en la legislatura y ha recordado la importancia que tienen todos los miembros de su equipo.

"Es un día histórico"

Posteriormente, ha tomado la palabra Marifrán Carazo. La líder de la lista granadina ha destacado el buen desarrollo de las elecciones. “Es un día histórico para Andalucía y para Granada”, ha manifestado la consejera de Fomento, que ha recalcado la mayoría absoluta lograda por el PP. Carazo ha hecho hincapié en la diferencia lograda con el PSOE en la provincia y en la capital, donde ha sacado más del doble de votos que el PSOE. También ha remarcado el valor que tienen los resultados cosechados que previamente había comentado Francisco Rodríguez.

“Los granadinos han escogido que Granada siga siendo protagonista en el conjunto de Andalucía”, ha aseverado Marifrán, quien entiende que la ciudadanía ha valorado el trabajo acometido durante la legislatura. La mano derecha de Juanma Moreno en Granada ha agradecido la confianza recibida y ha asegurado que “se la vamos a devolver con esfuerzo, trabajo y dejándonos la piel con humildad, honradez y eficacia”.

“El resultado es tan contundente que el voto es a favor de Juanma Moreno”, ha asegurado Marifrán Carazo, que no cree que algunos de los votos recibidos hayan sido ‘prestados’. Preguntada por la próxima carrera electoral, que llegará en las municipales de 2023, la mandataria ha preferido no mirar más allá de la noche de este domingo. Respecto a una posible vicepresidencia o a su continuidad al cargo de la consejería de Fomento, Carazo ha dejado claro que “esas decisiones son del presidente”. “Siempre voy a trabajar por Granada porque eso es lo que me corresponde”, ha reiterado.

La cabeza de lista de la provincia no ha querido valorar los resultados obtenidos por Vox en estas elecciones y ha repetido que el triunfo del PP este domingo es una decisión de los andaluces.