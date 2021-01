El Varadero recupera la parada y tránsito del autobús Motril-Playa

Los vecinos del Varadero ya pueden volver a tomar el autobús para dirigirse a Motril, o retornar desde la ciudad. El trasiego diario del barrio portuario con el casco urbano se vio drásticamente interrumpido a consecuencia de la pandemia, sin que fuese restablecido en las sucesivas fases de desescalada y pese a que la conexión de Motril con la playa ha continuado activa, aunque con una frecuencia menor. Sin embargo, y a pesar de que durante las últimas décadas el autobús transitaba por la arteria principal del barrio, la calle Carrera del Mar y Julio Moreno, la supresión de esta escala ha provocado que la población portuaria, formada principalmente por personas mayores, tenga un problema añadido para desplazarse a la ciudad.

La teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Transporte, María Ángeles Escámez, ha mostrado su satisfacción “por la recuperación de un servicio imprescindible para estas personas”. Para Escámez, fue perfectamente entendible que debido al confinamiento estas líneas se redujesen, “pero nos encontramos con que la empresa las eliminaba y no volvían a restablecerse con el paso a la siguiente fase”. La teniente de alcalde ha agradecido al Delegado de Fomento e Infraestructuras de la Junta en Granada, Antonio Granados, “el que se pusiese manos al trabajo para restablecerla”. Para la edil, ha sido un paso importante porque en esta zona viven muchos mayores: “quien tiene un vehículo no percibe esta necesidad, pero las personas que no cuentan con él y necesitan subir al hospital y hacer sus gestiones diarias, quitarle esta línea era aislarlas por completo”.

A pie de calle, los vecinos han acogido muy bien el restablecimiento. Mercedes Casas, perteneciente a la junta directiva del centro de mayores Altamar, expresaba la inquietud ahora resuelta: “hay mucha gente que no puede moverse y que tiene que ir andando o coger un taxi con la compra y esto era un problema”, ha dicho.

Por su parte, la concejal de Anejos del Ayuntamiento de Motril, Ángeles López, ha asegurado que lo conseguido es el resultado de no pocas gestiones por parte del ente municipal y del interés de su alcaldesa por resolver el problema. “Venimos trabajando en esto desde que se pasó de fase tras el confinamiento y se suprimió esta línea de transporte. La promesa que había es que se iba a devolver ese servicio, pero la realidad es que los vecinos de Varadero quedaron totalmente aislados después”, ha agregado López Cano, para quien precisamente la escala en El Varadero “es una parada básica y fundamental para acceder al resto de servicios”. De la misma forma, ha mostrado el agradecimiento del consistorio motrileño al delegado Antonio Granados, con quien hace muy pocos días se mantuvo una reunión que ha servido para desbloquear la situación de manera efectiva y rápida: “una semana después de esa reunión el servicio ya está restablecido. Los grandes protagonistas hoy son nuestros vecinos”, ha concluido.