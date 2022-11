El truco para dejar de recibir llamadas y mensajes de publicidad no deseados

Existe un método para dejar de recibir llamadas y mensajes publicitarios, de forma que, además, las empresas que lo intenten sean castigadas. Estas llamadas para informar acerca de una nueva campaña o de una oferta que las compañías pretenden presentar a sus potenciales clientes suelen llegar en momentos inoportunos, y con frecuencia ocasionan una molestia.

Para las personas a las que les molesta esta estrategia de publicidad o les resulta intrusiva, se ha desarrollado un método que les permite poner fin a estas comunicaciones. Se basa en los derechos de los consumidores a no recibir la información que no desee. Se trata de un proceso rápido y sencillo, que ya empieza a ser también eficaz.

Se trata de la denominada Lista Robinson, una relación creada en 1993 para que los ciudadanos pudieran oponerse a que se le enviara publicidad a través de correo postal. Ahora, esta lista también abarca una exclusión publicitaria a través del teléfono, de correo postal, de correo electrónico y de mensajes SMS. Son casi 1.200.000 las personas inscritas actualmente.

Para alistarse es necesario tener más de 14 años y hacerlo a través de la web listarobinson.es. El efecto, no obstante, no es inmediato, por lo que la inscripción y, por ende, sus efectos pueden tardar hasta dos meses. A partir de entonces, si recibes una comunicación publicitaria no deseada, la empresa que la emite puede ser castigada con una sanción económica.

🤔 “¿Por qué siguen llamándome de “X” compañía si me acabo de inscribir en la Lista Robinson?” ☎ ℹ Tu inscripción puede tardar en ser plenamente efectiva hasta dos meses, ya que es posible que tus datos ya estén siendo utilizados por alguna campaña comercial en ejecución. — Consumo Responde (@consumoresponde) November 12, 2022

Ya existe un caso que sirve de precedente. Un usuario inscrito en esta lista desde 2018 recibió en julio de 2021 dos llamadas con mensajes publicitados, tras lo que procedió a denunciar lo sucedido. La empresa responsable fue declarada culpable y se le impuso una multa de 10.000 euros por estas llamadas comerciales.