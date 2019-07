El tirador bastetano Melitón Briñas acude a la Copa del Mundo de Foso Olímpico en Croacia

El deportista paralímpico Melitón Briñas ya está en Croacia, donde este 25 de julio han comenzado los entrenamientos para la ‘Osijek 2019 World Shooting Para Sport World Cup’ que disputa este fin de semana con los mejores tiradores de foso olímpico del mundo. El granadino fue despedido por familiares y compañeros de ‘Granada Paralímpica’ en la estación de trenes de la capital nazarí, donde ha manifestado que su participación en esta competición tiene como objetivo “mantener el segundo lugar en el ranking internacional o bien conseguir la primera plaza”.

Briñas, natural de la localidad granadina de Baza, afronta esta Copa del Mundo “con los deberes bien hechos” y desea mucha suerte al resto de tiradores con discapacidad ya que “es el único camino posible para que el Foso Olímpico en su categoría de ‘Para Trap, siga creciendo y creando afición”. Cada vez es mas difícil hacer podio por el nivel que tienen los deportistas que año tras año, se va apreciando como van progresando. “Es una satisfacción comprobar como todos estos deportistas hacen un impresionante esfuerzo para participar en este nivel de competiciones”.

La ciudad croata de Osijek acoge por tercera vez la organización de esta Copa del Mundo ya que se ha convertido en uno de los feudos experimentados de este deporte a nivel internacional, siendo además la primera cita deportiva donde se incluyen las diferentes disciplinas en competición de ‘Rifle’, ‘Pistola’, ‘Para Trap’ y ‘VI’ puntuables para ganar puestos MQS antes del Campeonato Mundial 2019 que se celebrará en Sídney el próximo mes de octubre.

La Copa del Mundo comenzó el pasado día 23 de julio y termina el próximo domingo día 28, estando organizada por la International Shooting Sport Federation (ISSF) e incluye la disciplina ‘Para Trap’ donde Melitón Briñas es Campeón del Mundo 2017 en Lonato (Italia), Subcampeón del Mundo 2018 también en la ciudad italiana de Lonato, Bronce en la Copa del Mundo 2018 en Châteauroux (Francia), y Bronce y Plata en los Mundiales de 2013 y 2014 celebrados respectivamente en Roma (Italia) y Suhl (Alemania).

Esta cita posibilitará que deportistas que aún no tienen marca o plaza para participar en el Mundial de Sídney, puedan tener posibilidades de clasificación. Aunque el bastetano ya tiene conseguido el pase, espera que otros miembros de la delegación española sellen su asistencia. Es importante destacar que el desembolso económico que requiere la participación en esta Copa del Mundo de Croacia, ha sido asumida íntegramente por Melitón Briñas y patrocinadores locales y familiares como Rubio ExpoCash y Restaurante Briñas.

“Voy ilusionado y con ganas aunque mi preparación esta vez ha sido un poco más floja que en otras ocasiones, ya que compatibilizar trabajo en estas épocas del año donde soy administrativo y deporte a este nivel de competición, no es nada fácil. Esta última semana sí he podido concentrarme más seriamente para afrontar la Copa del Mundo sin problemas y con opciones de medalla. Los que ya me conocéis, sabéis que en competición lo doy todo”, sentencia Melitón Briñas.

El miembro fundador de ‘Granada Paralímpica’, iniciativa que impulsara ‘La Ciudad Accesible’ y que ha servido de modelo territorial de proximidad de apoyo a deportistas con discapacidad de alto nivel y rendimiento, es el tirador español que más está influyendo en este deporte a nivel nacional en su categoría de adaptados, contribuyendo a la consecución de un palmarés importante a nivel internacional así como a lograr una mayor alta de fichas deportivas federativas de personas con discapacidad en esta modalidad deportiva de foso olímpico.