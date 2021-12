El Teatro Isabel la Católica acoge dos funciones para los más pequeños con TifGranada

Este sábado 4 de diciembre, para niños a partir de cinco años, se programa la función Pulgarcito de la Compañía vasca Teatro Paraíso a las 18:00 horas en el Teatro Isabel La Católica

Sinopsis: ¿Quién no ha tenido miedo de perderse en un bosque y ser abandonado?

¿Quién no ha imaginado un rastro de piedrecillas blancas para volver a casa? ¿Y un rastro de migas de pan que desaparecen por el apetito de unos pájaros? ¿Quién no ha sentido miedo al pensar en la figura de un malvado ogro?

El domingo 5 de diciembre, para niños a partir de seis años, se programa la última función de la sexta edición de TIFGRANADA y será Globe Story de la Compañía riojana El Perro Azul, en horario de mañana a las 12:00 horas en el Teatro Isabel la Católica.

Sinopsis: Globe Story es una comedia romántica. Un flechazo amoroso une para siempre las vidas de Greta y Max. Tendrán un hermoso bebé, vivirán su luna de miel en un crucero, perseguirán a un amante, bailarán una tormenta y se reirán de la enfermedad en un disparatado hospital. Vivirán apasionadamente sus cómicas aventuras, hasta acabar, literalmente, con el corazón en la mano. Sonríe. Esta obra es un declarado homenaje al cine mudo. Sin palabras, suena un piano. Globe Story se vale de la comicidad y el ritmo trepidante del cine mudo para contar una historia de amor. Ambientado en un espacio cinematográfico, aparecen, como salidos de un revelado antiguo en tonos sepia, un hombre y una mujer.