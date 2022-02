El Teatro Alhambra estrena la obra ‘En una nube’ escrita y dirigida por Selu Nieto

El Teatro Alhambra, dependiente de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, estrena en complicidad con el Central de Sevilla la obra ‘En la nube’ escrita y dirigida por Selu Nieto e interpretada por Teatro a la Plancha, que estará en cartel los días 11 y 12 de febrero a las 21:00 horas. El espectáculo es producto de la residencia concedida por el programa Ágora, que cede a la compañía un espacio y fondos para el montaje de una pieza.

‘En una nube’ es una comedia sobre el día a día de unas almas en el cielo. En su propia nube, aguardan la llegada de su dios, El Padrísimo, que les concederá nada más y nada menos que una vida eterna: la vida padre. En una nube se pregunta por la figura del padre, la vida tras la muerte y el sentido de las creencias hoy en día, pero lo hace desde el humor más surrealista. Algo tan trágico como la muerte, es el punto de partida tanto como para ahondar en un universo onírico, como para generar las situaciones más absurdas e hilarantes. En una nube pretende que el espectador abandone durante unas horas los dramas de la vida terrestre y se una al “padrinismo”, donde donde recibirá dosis de esperanza, risas y buen rollo, para toda la eternidad.

“Bienvenida al cielo, mi alma. ¿Aún no has superado lo de tu venida al cielo, mi alma. ¿Aún no has superado lo de tu muerte? Pues estás de enhorabuena, porque todo lo que buscas está en el padrinismo, la religión de todas las religiones! En el padrinismo comulgamos con el buen rollo y hasta tenemos nuestra propia nube. Ahí esperamos la llegada de nuestro dios, El Padrísimo, mientras degustamos unos chupitos de fe. En cuanto llegue, dejaremos de sentirnos muertos y viviremos la vida padre. ¿No te parece divino? Ama, ama y ensancha el alma” así ha explicado Selu Nieto la historia de la obra.

La compañía Teatro a la Plancha la encendió Selu Nieto en 2013 junto a María Díaz y Manuel Ollero “Piñata”, con la intención de hacer un teatro que dejara a la gente “planchá”. A esto le ayudaron Lina Noguero, Carlos Villarreal, Marga Ruesga, José Luis Verguizas, Roksana Niewadzisz, Pablo Gómez-Pando, Carlos Serrano, Alfonso Naranjo, Alessio Meloni, Esther Alonso y otros prendas que, con su aliento, evitaron prontas quemaduras.

A día de hoy, a pesar de la imparable aparición de arrugas y el recambio de alguna que otra pieza , el motor de Teatro A La Plancha sigue tan encendido como el primer día. De su colada ha salido Meidey (2013), Los perros (2015), La última boqueá (2017), Dolores (2019) y En una nube (2022). Han podido plancharte en sitios como: Muestra Internacional del Teatro La Libertad de Xalapa (México), Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos (Alicante), XI FITO (Ourense), Feria de Teatro del Sur (Palma del Río), Teatro Central (Sevilla), Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, de Andalucía y de País Vasco, Teatro Jovellanos (Gijón), Teatro Góngora (Córdoba) o Cuarta Pared (Madrid), entre otros.