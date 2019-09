El Superhombre se pasea por las calles de Granada

Algunos dirán que los superhéroes no existen y que son producto de la ficción en las películas, que no hay nadie capaz de tirar de dos camiones o de cargar con un coche, pues bien, para esos ‘ateos’, hoy se puede demostrar que si existen y se llaman superhombres.

Antonio Bueno lleva en Granada catorce años y es un Superhombre. Este título lo ha ganado en el campeonato más duro de España y alrededores, donde se nombra al hombre más fuerte no solo del país, sino también de otros lugares como Portugal, Lituania, República Checa, Francia o Alemania entre otros.

Para quien no conozca nada sobre esta competición, decir que en ella se realizan pruebas donde se miden la fuerza, la potencia, la resistencia y la velocidad de sus participantes, pero de una forma que la mayoría de los mortales no sería capaz ni de intentarlo.

¿Tan duras son las pruebas?, se preguntarán algunos. Juzguen ustedes mismos: en este campeonato arrastran camiones, vuelcan coches, levantan mancuernas de más de ciento veinte kilos con una sola mano por encima de su cabeza o cargan con ruedas de más de cuatrocientos kilos entre muchos otros ejercicios que asombra verlos.

Antonio Bueno ha superado todas estas pruebas y por segunda vez se reitera como Superhombre con un nivel que, por el momento, no está al alcance de ningún otro competidor.

Este hombre, residente en Chauchina, toma su deporte como hobby y comparte su tiempo entre este, su familia y su trabajo nocturno como agente de seguridad.

Siempre interesa conocer como comienza alguien a practicar un deporte que no es precisamente conocido y se aleja de lo típico. Antonio Bueno no tiene recuerdo donde la fuerza no estuviera presente en su vida, antes de comenzar plenamente con las competiciones de fuerza, de pequeño, hacia artes marciales.

Apartó las artes marciales y fue a los trece años, mientras trabajaba en la obra, cuando Antonio Bueno, mientras cargaba con los sacos de cemento, comenzó a sentir ese interés por el levantamiento de peso. Empezó a entrar en gimnasios y pasó antes por otras modalidades que tampoco se le daban nada mal.

Antonio Bueno se proclamó campeón de Europa y del mundo en la competición de Press Banca levantando doscientos sesenta kilos, pero no era eso a lo que se quería dedicar. Conoció esta competición y le apasionó, pero debido a diversas lesiones que sufre en su espalda no estaba seguro de practicarlo por lo que creó un gimnasio para entrenar a otros que les gustara tanto esta modalidad como a él.

La pasión pudo con el miedo a empeorar de sus lesiones y participó en una competición que organizó el mismo para ‘sus chavales’ y ganó y así comenzó a prepararse cada vez más y mejor.

El mismo se fue formando sin ayuda y creó su propia dieta para si mismo, estudiando e indagando sobre el tema para mejorar poco a poco y poder mostrar lo que muy pocos pueden hacer.

El 12 de octubre tendrá la oportunidad de revalidar su titulo de Superhombre, pero también viajará a Holanda y República Checa para competir en nuevas competiciones y continuar creciendo y conquistando títulos.