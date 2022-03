El snowboarder granadino Josito Aragón se recupera de su lesión con CBD

El snowboarder granadino Josito Aragón, uno de los deportistas de invierno más conocidos de España, se recupera en Granada de una rotura del ligamento cruzado, lesión que sufrió hace unas semanas en Suiza mientras se preparaba para los JJOO de Pekín. Para acelerar su recuperación, Aragón, subcampeón europeo en la prueba de Big Air de la Copa de Europa y campeón de España de snowboard en los Campeonatos Movistar de Slopestyle, ha optado por los productos de CBD. "Me habían hablado muy bien de este componente terapéutico del cannabis, y buscaba soluciones naturales que me ayudaran en el proceso, para no tener que tomar más medicamentos. La mejora ha sido brutal", dice la gran promesa internacional, de sólo 21 años.

El granadino, a través de los productos de ProfesorCBD, se está recuperando. Desde esta empresa, confirman que los productos que está usando Josito en esta primera etapa (ha sido operado recientemente y necesita desinflamar la rodilla y dormir bien pese al dolor) son los geles de CBD efecto frío y calor hakuna Oil Athletics y el aceite hakuna Oil Buenas Nochezzz con 10% CBD y GABA. "Lo estamos acompañando en su recuperación", afirman.

Desinflama, relaja, calma… Las bondades del CBD en el ámbito deportivo

En 2018, la Agencia Mundial Antidopaje eliminó el CBD de la lista de sustancias prohibidas, aunque la medida tardó dos años en entrar en vigor. Así, desde 2020, el CBD se ha convertido en un tratamiento cada vez más común entre deportistas y atletas de élite. Fue la sustancia estrella en los últimos JJ.OO. No en vano, cuenta con todo el respaldo de las instituciones sanitarias: según la OMS, se trata de un componente del cannabis totalmente seguro, 100% legal y nada psicoactivo.