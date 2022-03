El Sima Granada busca el tercer triunfo consecutivo

Este Sima Granada FS es otro equipo. El cuadro de Rafa García ha logrado levantar el vuelo, y tras dos victorias consecutivas, mira con tranquilidad a la zona de descenso. Actualmente están seis puntos por encima de la zona caliente, pero las sensaciones demostradas por el equipo en los últimos dos partidos invitan a pensar que dicha renta todavía va a ser mayor.

Es cierto que el próximo rival no será tarea sencilla. La UD Coineña acumula tres victorias consecutivas para ubicarse en una merecida sexta plaza. Con un partido menos, la escuadra malagueña está a cuatro puntos de la zona de Playoffs. No obstante, este dato estadístico no amedrenta a un Sima Granada que ya sabe lo que es vencer de forma consecutiva a los últimos dos equipos posicionados como segundos clasificados.

En el partido de la primera vuelta, Sima Granada cayó derrotado en Coín por un ajustado 2-1. Este resultado también sirve de motivación para una plantilla rojiblanca que requiere más que nunca el apoyo de los suyos. En cuanto al apartado médico, serán baja: Jorge, Kiko Lara y Rafi.

El encuentro se disputará este sábado 5 de marzo a partir de las 18:30 horas en el Pabellón Núñez Blanca. Al igual que en el resto de partidos disputados en casa, la entrada será gratuita hasta completar aforo. De igual forma, el envite se podrá seguir en directo tanto en TG7 como en la aplicación móvil de la Real Federación Andaluza de Fútbol.