El rock de guitarras impregna ‘Vengo a terminar lo que empecé’, lo nuevo de 091

091 vuelve donde lo dejó. No era muy previsible un drástico cambio de estilo y no se ha producido. El quinteto granadino comandado por José Ignacio Lapido tiene desde este 13 de septiembre una nueva canción funcionando. Se llama ‘Vengo a terminar lo que empecé’ y es el adelanto del álbum ‘La otra vida’, que saldrá a la luz el 16 de octubre a través de la compañía discográfica Warner.

El tema arranca con un ritmo casi marcial de batería al que se van incorporando progresivamente un bajo, una guitarra y después una segunda, un in crescendo musical que culmina cuando José Antonio García se arranca con su inconfundible voz aguda para empezar a cantar una letra que incluye algunas de las metáforas marca de la casa: “Harto de llevar el mundo a cuestas”, “Soy uno más que va arrastrando cadenas”, “La verdad te acerca al precipicio” o “De este sueño nadie sale vivo”, Me cansé de llamar a la puerta sin que nadie abriera”… No es una letra excesivamente alegre, la verdad.

La canción tiene un inconfundible tono rockero, también marca de la casa. Hay unos apuntes de teclados, a los que la banda granadina ya había venido recurriendo cada vez con más frecuencia en sus últimos discos (y también en los directos) y destaca también, como costumbre, el buen tratamiento de los coros. El sonido es sólido y contundente. Musicalmente, no obstante, tampoco es que sea el colmo de la originalidad. Remite a otros muchos de su repertorio (y de los de otros). Riesgo cero. Probablemente sus fans, que en Granada abundan, tampoco esperaban otra cosa.

El grupo, que completan el guitarrista Víctor García Lapido, el bajista Jacinto Ríos y el batería Tacho González (el otro componente original, junto a Lapido y José Antonio García) ya ha actuado este año en el festival En Órbita y cuando su nuevo disco eche a andar tiene previsto presentarlo en directo.