El PSOE señala "la falta de soluciones de Carazo" antes las incidencias en los autobuses del distrito Norte

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha denunciado este domingo "la falta de soluciones por parte de Carazo tras las 60 incidencias registradas en los autobuses que dan cobertura al distrito Norte en lo que va de año". La formación asevera que existe “una dejadez absoluta por parte del gobierno del PP”. El concejal socialista en el distrito, Jacobo Calvo, se ha hecho eco de "las numerosas quejas elevadas por vecinos y usuarios del transporte público en la última Junta Municipal de Distrito Norte afectados por rutas de autobús que se desvían o que no acaban sus trayectos”.

Desde el PSOE han urgido a la alcaldesa a atender la petición efectuada en la sesión vecinal de este mes “de dotar con mayor presencia policial los barrios del distrito y políticas efectivas que disuadan estos actos de vandalismo juvenil y gamberrismo que han alcanzado niveles preocupantes tras dos años de gobierno del PP en la ciudad”.

Calvo se ha referido a Carazo como “una alcaldesa incapaz de dar respuesta a los problemas del día a día de la ciudad, apostando por mirar hacia otro lado, y abandonar a miles de vecinos y vecinas que no entiende que su alcaldesa no dé la orden de acabar con estas gamberradas que en otros barrios de la ciudad sí son contestadas con acciones y medidas disuasorias”. Para el edil, “el aumento de incidencia no es más que el reflejo del abandono y de los recortes en seguridad ciudadana que se está produciendo en los barrios de la capital, situación que en caso del distrito norte se suma a la política del tijeretazo en las líneas de autobuses, modificando paradas y recorridos para ahorrar unos euros, dando al traste con el sistema implantado por los socialistas tras el fiasco de la LAC para primar el beneficio social al económico”.

Para el socialista, “los agravios del PP al distrito son constantes y en el tema de transporte público la tónica desde que llegaron al gobierno”. En este sentido, ha recordado "la actitud de Carazo hace un año ante el conflicto que se generó por estos actos contra los autobuses en algunas calles de la zona Norte, lo que supuso la supresión del servicio y dejar a miles de usuarios del distrito literalmente sin autobús, una dejadez absoluta que demuestra que no está depuesta a ejercer de alcaldesa y dar soluciones al problema”.